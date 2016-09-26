«Есть шлем как у Кучера?!» Что кричит Влад Наместников во время матча (видео)

Официальный сайт NHL.com прикрепил микрофон к форварду Владиславу Наместникову, и вот что из этого вышло.

Это последний эксперимент официального сайта НХЛ (русская версия). В первом матче со шведами микрофон был прикреплен к нашему капитану Александру Овечкину (1:2). Об игре против Северной Америки нам все рассказал Евгений Кузнецов (4:3). Позже Артемий Панарин играл с микрофоном в матче против финнов (3:0).

Само устройство размещается на нагруднике под свитером, и хоккеист во время матча его вообще не замечает. В полуфинале с Канадой с микрофоном выходил молодой форвард Владислав Наместников из звена с Никитой Кучеровым и Артемом Анисимовым.

Особенно интересно в видео, что шлем у Наместникова болтается, и он попросил его заменить. А также наставление мудрого Алексея Жамнова, который объяснил, что не надо терять шайбу на синей линии.

Сборная России уже вылетела из Кубка мира, поэтому больше таких экспериментов на русском языке не будет.