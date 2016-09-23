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Отложенная мечта. Колонка Сергея Микулика

Сергей Микулик
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Отложенная мечта. Колонка Сергея Микулика

Обозреватель «Советского спорта» - о сборной России по мини-футболу, которая завоевала серебряные медали чемпионата мира.

Вообразите  такую картину: через неполных два года в финале чемпионата мира по большому футболу играют сборные России и Аргентины - и наши, выложившись до конца, проигрывают в итоге в один мяч. И тогда - футболисты герои, Черчесов тренер сборной на ближайшие лет десять, Мутко - пожизненный президент РФС и почетный министр спорта. Страна ликует, жизнь удалась!

Российская сборная по мини-футболу впервые в своей истории прорвалась в финал мирового первенства, уступила в нем Аргентине - 4:5, а реакция такая, будто вместо серебряных медалей команда возвращается из Колумбии с деревянными - это же другая была Аргентина, команда без Месси, и тоже дебютант как финалист -  как же  можно было ей проиграть?!

Да вот так и можно - сопернику удалось навязать нашей команде свой футбол, вязкий, по-своему противный, с большим количеством единоборств и выводящими противоположную сторону из себя мелкими фолами. А что делает русский игрок, когда его постоянно умело провоцируют? Конечно, неизбежно отмахнется когда-то в метре от судьи - и это будет шестой, пробивной фол, с которого наши получат в самой концовке первого тайма классический гол в раздевалку - и уйдут на перерыв, уступая в счете. А в начале тайма второго аргентинцы дважды забьют в фирменной своей манере - удар и добивание с выскакиванием из-за спины защитника -  и этот отрыв ликвидировать уже не удастся.

Удивительно, но объективно худшим в финале у россиян на площадке был наш единственный представитель  не нашего чемпионата - Ромуло, нынче защищающий цвета «Барселоны».  Еще в четвертьфинале с испанцами он, забив гол рикошетом, схлопотал глупейшее удаление за слишком эмоциональное празднование своей удачи - и полуфинал с Ираном, соответственно, пропускал, что, возможно, и выбило Ромуло из игрового тонуса.

Тут, понятно, опять возникает тонкая тему натурализации - но тот же Ромуло игроком по-настоящему международного уровня стал именно в подмосковном «Динамо», за которое провел шесть сезонов. И оставайся он динамовцем по сей день, тренер Скорович, очень может быть, и посадил бы Ромуло на лавку на несколько смен, но как можно было так поступить с человеком, который согласился приехать из Испании, чтобы помочь команде - а как он обидится и попросит больше его не вызывать?

Зимой в Россию приезжал посмотреть на соперников тренер испанцев Хосе Венансио Лопес - в составе его команды тоже имеются натурализованные бразильцы. И он рассказывал мне, как  наставник сборной часто оказывается заложником ситуации: такой-то игрок принял гражданство и надобно его побыстрей заиграть. Иначе у следующего в этой очереди могут возникнуть проблемы. Хотя, с другой стороны, какие могут быть претензии, например, к Эдеру Лиме, без вариантов - лучшему «столбу» в России и одному из сильнейших в мире в этом амплуа. Хет-трик в финале говорит сам за себя. А как летал в воротах Густаво, заранее объявивший, что этим турниром он заканчивает карьеру в сборной! 

Так что теперь ваш выход, голкиперы-россияне. И не только голкиперы...  Ваши предшественники остановились в одном-единственном шаге от исполнения грандиозной мечты. 

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