Навстречу ФНЛ. Кто топит «Локомотив»?

Обозреватель Sovsport.ru Михаил Борзыкин пытается понять, что происходит с командой Юрия Семина.

«Локомотив» - «Арсенал» - 1:1. Фотогалерея матча

Осенью «Локомотив», набрав одно очко, обосновался в зоне стыковых матчей. Пока разговоры о вылете клуба воспринимаются с улыбкой, как с улыбкой они воспринимались год назад в отношении «Динамо». Юрий Семин быстро теряет ореол спасителя-чудотв орца, хранителя традиций, легенды, отца команды и все больше смахивает на капитана «Титаника». Кажется, что еще чуть-чуть – и агонизирующий «Локомотив» пересечет горизонт событий черной дыры, откуда пути назад уже не будет.

Но в отличие от прошлогоднего «Динамо» у команды Семина есть игра. То «Динамо» за пару недель до сезона сменило вектор развития, и получилось так, что к чемпионату готовились одни, а играли другие, и под руководством другого тренера. «Локомотив» не попал под жернова безумной революции, хотя в клубе и сменилось руководство вместе с тренерским штабом. Руководство никаких экстраординарных шагов не предпринимало. А тренеры здесь меняются постоянно – все давно привыкли, в том числе и футболисты.

«Локомотив» пострадал меньше «Динамо». Сохранив костяк, он сохранил и свою игру. Позже, если Семин останется у штурвала, игра, конечно, претерпит изменения – Игорь Черевченко любил действовать вторым номером, по сопернику, и не скрывал этого, а Юрий Палыч является сторонником более агрессивного футбола. Но пока «Локомотив» остается прежним. Это подтверждает и статистика: в большинстве компонентов показатели практически идентичные, разве что игра стала менее интенсивной и острой.

Больше того, судя по статистике, «Локомотив» занимает не свое место. ТТД (898/76%), передачи (494/85%) и владение мячом (54%) – пятый показатель. Удары по воротам (11/36%) и проникновения в штрафную площадь (13%) – шестой. Хуже дела обстоят с острыми передачами (17/57%) и со скоростью точных передач (14,5) – шестой и восьмой показатели соответственно. Владея мячом больше времени, чем в прошлом сезоне, «Локомотив» производит меньше остроты, играет медленнее и почти без прессинга.

Но все это не объясняет 13-е место и один гол с игры. Тогда что? Перейдем от общего к частному. Шестой результат по ударам, но 16-й – по голам с игры. О чем это говорит? О том, что в атаке «Локомотива» собраны слабые футболисты. У Шкулетича точность ударов составляет 38%. Для сравнения у Смолова и Промеса – 49% и 47% соответственно. Майкон нанес 2 удара за 220 минут. Хенти ужасен в единоборствах – 31%. Касаев нестабилен. Почти всем атакующим игрокам «Локомотива» чего-то не хватает.

В матче с «Арсеналом» хозяева и атаковали, и моменты создавали. Было два выхода один на один, не реализованные Портнягиным и Хенти. Еще в одном эпизоде Портнягин мог замкнуть передачу Самедова, но даже не потянулся за мячом. Самедов саркастически улыбался, а Семин неистовствовал на бровке. Тактика плохая? Тренер плохой? Оно, может быть, так и есть: тренер со своей тактикой не способен вытащить команду из болота. Но главная проблема в другом – в низкой квалификации атакующих игроков.

Вот Касаев. Он хороший левый хавбек? Совсем нет. В каком-нибудь матче он за счет индивидуального мастерства обыграет несколько защитников, ворвется в штрафную и пробьет в дальний угол. Может быть, в нескольких матчах. И на этом все. Не удивлюсь, если он родственник Тошича. А Портнягин? Ему 27, но в активе только один хороший сезон в премьер-лиге. Шкулетич – ограниченный, зависящий от партнеров нападающий. Про Хенти до сих пор сказать нечего, хотя он в клубе больше полугода. Пустышка.

В атакующей группе можно выделить только Миранчука и Самедова. Причем их индивидуальные показатели на уровне топ-игроков сезона. Они и играют постоянно, фигурами ротации не являясь. И вот это уже претензия к Семину. Позиции центрального нападающего, левого полузащитника, второго опорника (речь не о травмированном Тарасове) постоянно ротируются. Из-за чего рвутся комбинационные тросы, проложенные Черевченко. Из-за чего, в свою очередь, в атаке команда нестабильна и играет вспышками.

Итак, определились. Болезненная ротация – раз (тренерский фактор). Слабые нападающие – два (кадровый). И наметившаяся смена стиля от оборонительного к более атакующему – три (и тренерский, и кадровый). Как и было сказано в начале, «Локомотив» пока остается прежним. Но это глобально. Новые штрихи уже заметны. Скажем, команда больше времени проводит в позиционных атаках. И это дело пока не сильно любит. Только 10% таких атак завершаются ударами – один из худших показателей чемпионата.

Поскольку новых нападающих сейчас не найти, все сводится к фигуре главного тренера. Сможет Семин придумать и реализовать антикризисный план или нет. Если сможет – «Локомотив» начнет выбираться из ямы. А нет – «Динамо» с удовольствием вручит ему эстафетную палочку.