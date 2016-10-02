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Досадная случайность. Как в игре с «Амкаром» прервалась серия «Уфы»

Евгений Ломоносов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Футболисты "Уфы"
Футболисты "Уфы"Источник: Sovsport.ru

Перед этими выходными «Уфа» не пропускала в премьер-лиге с августа. Прервать ее удачную серию удалось «Амкару» - 1:1. Sovsport.ru рассказывает, почему это ничего не значит.

Четыре полных матча насчитывала сухая серия «Уфы» в премьер-лиге перед игрой с «Амкаром»! Это рекорд для уфимской команды, проводящей третий сезон в высшем дивизионе российского футбола.

В рамках этой серии в капкан уфимцев попали «Крылья Советов», «Локомотив», «Краснодар» и «Спартак». Случайность? Не похоже – слишком отличных друг от друга соперников удалось остановить. А если еще вспомнить нулевую ничью дружины Виктора Гончаренко с «Зенитом» - ныне самой результативной командой лиги – на старте сезона, то можно сделать вывод: игру в обороне тренер своей команде поставил.

Организация игры – фундамент надежности «Уфы». В ее основе – лишение соперников пространства в центре поля. Инструмент затеи – схема 5-3-1-1.»Уфа» заставляет соперника сваливаться на бровки, где уже старается соперника вжать в боковую линию и отнять мяч. Таким образом, боковую линию «Уфа» воспринимает как дополнительного защитника. О таком действенном трюке из тренеров во всеуслышание однажды рассказал испанец Хосеп Гвардиола. В игре со «Спартаком» данная модель игры даже помогла «Уфе» забить – ее контратака началась после потери мяча на бровке спартаковцем Зобниным.

Как и у любой манеры игры у данной есть минусы. Главный – соперник будет подавать в штрафную площадь. В играх с «Уфой «Локомотив» и «Спартак» даже установили собственные рекорды этого сезона по количеству подач – 41 и 40 соответственно. Но «Уфу» этим сильно не испугаешь - к навесам подготовлены центральные защитники во главе с высоким (192 сантиметра) Васиным. Это ключевой игрок обороны. Количество выигранных им верховых единоборств в этом сезоне впечатляет – по данным Instat, 78%! Для сравнения – у Игнашевича – 75%, у В.Березуцкого – 71%. Об этом умении Васина Гончаренко знает давно – еще весной вместе они защищали цвета ЦСКА.

Но даже если ты играешь надежно, а соперник находит возможности для подач, то он может отличиться. Так забил «Амкар». Подача Бодула не находила никого из его партнеров, но мяч в свои ворота срезал защитник Стоцкий. Досадная случайность, ведь с другими передачами гостей хозяева справлялись. Всего «Амкар» совершил 14 подач, но ни одна не несла такой опасности, как эта. Таким образом, сухая серия «Уфы» остановилась на отметке 436 минут.

В целом «Уфа» и на сей раз играла надежно. Доказательством этого являются лишь шесть ударов «Амкара» по чужим воротам. Путем комбинации накоротке пермяки создали лишь один голевой момент – Идову вышел один на один в первом тайме, но не смог переиграть голкипера Лунева. Момент случился благодаря «стенке» Комолова с Шиндером. Конечно, она произошла на фланге. Это говорит о том, что путем нестандартной игры команду Виктора Гончаренко, весьма скромную по подбору игроков, ставить в тупик можно, но сложно.

В отличие от обороны, в атаке у «Уфы» есть сложности. Моменты в игре с «Амкаром» ей давались с трудом – всего девять ударов за 90 минут. Но Фатаю и одного момента достаточно. Как итог – 1:1.

Матч

Уфа - Амкар - 1:1 (0:0)

Голы

Фатай 52 (1:0). Стоцкий 75 (1:1 - автогол).

Состав

Уфа: Лунев, Васин, Аликин, Сухов, Тумасян, Игбун, Безденежных, Стоцкий, Засеев (Марсиньо, 80), Сысуев (Кротов, 63), Фатай (Абдулавов, 88)

Амкар: Селихов, Зайцев, Идову, Милькович, Занев, Джикия, Комолов (Баланович, 64), Огуде, Гол, Бодул (Йовичич, 81), Шиндер (Салугин, 57)

Предупреждения:

Игбун, 55 - Гол, 90

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

02 октября 14:00, Нефтяник, Текстовая трансляция


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