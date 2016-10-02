Все нормально, «Спартак». Михаил Борзыкин – о поражении красно-белых в Питере

Обозреватель Sovsport.ru разбирает центральный матч 9-го тура.

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Инстинкт самосохранения

«Спартак» начал дерзко, по-хозяйски. «Зенит» долго сканировал соперника, измерял его скорость и, пока тот лез вперед, программировал свою контратаку. А затем быстрыми выходами из обороны через Жулиано с передачей в борьбу на Дзюбу или в коридор на Мака проверил на прочность опорную зону красно-белых. Проверил – обрадовался: все тихо и спокойно. А добавив еще, вскрыл другой изъян – зону правого центрального защитника, за которую отвечали Маурисио и Кутепов. По ней и пришелся главный удар. В итоге первый ничем ценным не отметился, а второй провел худший матч за «Спартак».

Предматчевые расклады были не в пользу красно-белых. Очень некстати Комбаров заменил Ещенко в лазарете. «Спартак» вышел на главный бой первого круга с ослабленными флангами: слева Ещенко, справа Маурисио, который вообще-то номинальный центральный защитник. Эти уточнения важны для понимания того, почему «Спартак» сыграл в обороне настолько слабо. Все оборонительные механизмы, особенно подстраховка, были выведены из рабочего состояния. Маурисио почти не страховал. А Ещенко страховал так, что лучше бы этого не делал. Вся защитная линия посыпалась.

И это «Спартаку» еще повезло, что «Зенит» был малоактивен на флангах. Обычно Жирков ходит вперед чаще, а Смольников вообще живет на чужой половине поля. «Зенит» побаивался оппонента. А «Спартак», похоже, переполняло желание реабилитироватьс я за последние неудачи. Оно затмило все остальное и отключило инстинкт самосохранения. Отсюда такой смелый состав и самоуверенная игра в стартовом отрезке, когда владение мячом было 64% против 36%, а соотношение ударов – 0 против 5 в пользу красно-белых. «Зенит», однако, был к этому готов. А вот «Спартак» к ответному ходу «Зенита» – нет.

Дуэль лидеров

Тем не менее все в этом матче подчеркивало: играют два примерно равных соперника. В первом тайме с этим тезисом соглашалось и табло. «Зенит» наказывал «Спартак» за ошибки и тут же получал в ответ результативные стандарты. До матча с питерцами красно-белые не реализовали ни одного стандартного положения. В воскресенье – сразу два. После перерыва ситуация изменилась. «Зенит», перешедший на игру первым номером, дал понять: он является более разноплановой командой. Может играть и так и этак. Тогда как скоростные наступления «Спартака» довольно быстро захлебывались.

Проявилось и принципиальное отличие «Зенита» от «Спартака». У первого есть плеймейкер. А у второго если и есть, то точно не такого высокого класса. Жулиано сделал 6 острых передач с точностью 50%. Промес сделал еще больше – 8 (38%). Но даже в сумме все эти передачи и рядом не стоят с гениальным проникающим пасом бразильца на Витселя на переломной 61-й минуте. Вновь Жулиано включился в самый важный момент. Так было с «Ростовом», так было с «Маккаби» и так было сейчас. В противостоянии лидеров, стержневых фигур, на которых держится игра, «Зенит» одержал победу.

Еще второй тайм, больше похожий на грязную уличную драку, чем на первоклассный бокс (качество футбола заметно упало, а количество обоюдных ошибок возросло до неприличного), запомнился судейством Сергея Иванова. Наша тема, конечно, о другом. Но из песни, как известно, слов не выкинешь. Что ж, поделюсь своим мнением, а разбираются пусть специалисты. Считаю, что это было худшее судейство на матче премьер-лиги за последние несколько лет. «Спартак» искренне жаль. Но еще больше жаль наш чемпионат, для которого воскресный матч – витрина. Вот в Европе посмеются…

Без паники

Но давайте абстрагируемся от темы судейства и подведем итоги. «Спартак» проиграл, потому что:

а) Не сработал план Массимо Карреры – очевидно, «Спартак» стремился забить первым, чтобы затем ловить соперника на контратаках. Ему так комфортнее. Но все сложилось с точностью до наоборот.

б) Худший матч в сезоне провели опорники. У Глушакова и Фернандо на двоих 19 единоборств. И это против команды, проведшей 101 атаку. Для сравнения у Витселя, Гарсии и Маурисио (заменил испанца) – 33.

в) Кутепов проиграл борьбу Дзюбе. И не только. 46% выигранных единоборств – кошмарный показатель для центрального защитника. Играл очень нервно, и это передалось Реброву. Впрочем, для вратаря «Спартака» это, пожалуй, обычное состояние.

г) В отличие от «Зенита», у которого из игры выпадал только Кокорин, у «Спартака» на поле растворились несколько важных фигур: Зобнин, Попов и в меньшей степени Промес. А может, мы слишком многого требуем от голландца.

д) Вопреки прогнозам «Зенит» хватило на 90 минут игры. И не просто хватило – питерцы прибавляли по ходу матча. «Спартак» же во втором тайме скис. После перерыва «Зенит» владел мячом 54% времени и держал игру под контролем.

Но «Спартаку» точно не следует унывать. Обидно, бывает. Проверка топ-соперником, ставшим самой результативной командой Европы по итогам сентября, показала: красно-белые движутся в правильном направлении. Игра поставлена, вот что важно. А результат… Он зависит от обстоятельств. От количества ошибок – своих и чужих, от тактической гибкости, «физики», психологии и от многого другого. В чем-то «Спартак», конечно, уступил. Но незначительно. Во всяком случае, поводов для паники точно нет.



