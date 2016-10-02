Отряд не заметил потери бойца. «Краснодар» победил без Смолова

Автор победного гола - Ари Источник: Sovsport.ru

«Краснодар» красиво простился со стадионом «Кубань», обыграв казанский «Рубин» благодаря голу Ари.

ВЫБЕРИ ЛУЧШИЙ ГОЛ 9-ГО ТУРА РФПЛ

...»Рубин» испытывает кадровые проблемы». Эта фраза почему-то вызывает не тревогу, а улыбку. В августе на тренировке команды толкались 30 человек, и Грасия не знал кого оставить вне заявки, а сейчас все иначе. Если количественно не так страшно, то качественно у Казани проблемы. Показалось, что испанец только-только нащупал что-то съедобное: универсальный солдат Камболов в центре, пульт от игры у Рочины, а громила Жонатас на острие. Но все трое в Краснодаре вне игры. Что делать в такой ситуации? Грасия снова ставит на дух. На тот самый, которого по словам его главного хранителя Карадениза, нынче в «Рубине» нет. Турок снова капитан казанцев.

У «Краснодара» своя «песня». Куплеты начинаются со строчек: «Не хватает Смолова», «Смолов бы пробил», «Федя бы успел». На этом фоне Ари, который как раз и исполняет Смолова, пробивает Рыжикова слету. Рядом с ним был Оздоев, но тот только разводит руками, мол, где все? В этом сегодня весь «Рубин» - виновато окружение. Команда ходит пешком, хотя тренер начинает тренировки в 9 утра, но футболисты все равно как чужие. На Лестьенна во втором тайме просто жалко смотреть, бельгийцу не с кем отыграться в пас. Грасия не стесняясь заявлял, что ехал в Краснодар за победой, но команда создала за 90 минут полмомента.

После свистка Грасия играет свой чемпионат - по отмазкам. В этот раз фигурировали: «Краснодар» забил с левого штрафного», «Нам не дали пенальти на Канунникове», «Гол Ткачука отменили ошибочно». Визуально же единственным просчетом судьи Федотова выглядело то, что он не удалил Самбрано, который играл по-хамски.

- Мне очень нравится белая форма. Она смотрится солидно, - сказал мне ассистент Грасии Хуан Солья на презентации команды. Форма действительно смотрится солидно, но вот игра команды - нет. Если в домашних матчах что-то иногда проклевывается, то в гостях «Рубин» абсолютно беспомощен. После 9 туров «Рубин» - это единственная команда в чемпионате, которая так и не приобрела своего рисунка игры.

«Краснодар» при Шалимове не проигрывает, но тренер не скрывает, что команда нуждается в паузе. «Быки» уже на расстоянии удара, а после перерыва глядишь и Смолов вернется к открытию нового стадиона.