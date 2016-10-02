Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ФутболТомь1 : 1Урал
ФутболЗенит (мол)3 : 0Спартак (мол)
ФутболКрылья Советов2 : 1Анжи
ХоккейСпартак0 : 1Куньлунь
ФутболБайер2 : 0Боруссия
ХоккейМеталлург Нк5 : 4 БМеталлург
ФутболСуонси1 : 2Ливерпуль
ФутболЛокомотив1 : 1Арсенал Тула
ФутболТерек2 : 1Оренбург
футзалРоссия - Аргентина
Формула-1Гран-при Малайзии. Гонка
ХоккейЙокерит4 : 3Локомотив
ХоккейМедвешчак5 : 4 ОТСКА
ФутболКраснодар1 : 0Рубин
ФутболСельта0 : 0Барселона
ФутболУфа1 : 1Амкар
ФутболЗенит4 : 2Спартак
ХоккейСлован1 : 2 ОТЦСКА
ФутболРостов2 : 0ЦСКА
ФутболРома0 : 0Интер

Отряд не заметил потери бойца. «Краснодар» победил без Смолова

Артур Еникеев
Артур Еникеев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Автор победного гола - Ари
Автор победного гола - АриИсточник: Sovsport.ru

«Краснодар» красиво простился со стадионом «Кубань», обыграв казанский «Рубин» благодаря голу Ари.

ВЫБЕРИ ЛУЧШИЙ ГОЛ 9-ГО ТУРА РФПЛ 

...»Рубин» испытывает кадровые проблемы». Эта фраза почему-то вызывает не тревогу, а улыбку. В августе на тренировке команды толкались 30 человек, и Грасия не знал кого оставить вне заявки, а сейчас все иначе. Если количественно не так страшно, то качественно у Казани проблемы. Показалось, что испанец только-только нащупал что-то съедобное: универсальный солдат Камболов в центре, пульт от игры у Рочины, а громила Жонатас на острие. Но все трое в Краснодаре вне игры. Что делать в такой ситуации? Грасия снова ставит на дух. На тот самый, которого по словам его главного хранителя Карадениза, нынче в «Рубине» нет. Турок снова капитан казанцев.

У «Краснодара» своя «песня». Куплеты начинаются со строчек: «Не хватает Смолова», «Смолов бы пробил», «Федя бы успел». На этом фоне Ари, который как раз и исполняет Смолова, пробивает Рыжикова слету. Рядом с ним был Оздоев, но тот только разводит руками, мол, где все? В этом сегодня весь «Рубин» - виновато окружение. Команда ходит пешком, хотя тренер начинает тренировки в 9 утра, но футболисты все равно как чужие. На Лестьенна во втором тайме просто жалко смотреть, бельгийцу не с кем отыграться в пас. Грасия не стесняясь заявлял, что ехал в Краснодар за победой, но команда создала за 90 минут полмомента.

После свистка Грасия играет свой чемпионат - по отмазкам. В этот раз фигурировали: «Краснодар» забил с левого штрафного», «Нам не дали пенальти на Канунникове», «Гол Ткачука отменили ошибочно». Визуально же единственным просчетом судьи Федотова выглядело то, что он не удалил Самбрано, который играл по-хамски.

- Мне очень нравится белая форма. Она смотрится солидно, - сказал мне ассистент Грасии Хуан Солья на презентации команды. Форма действительно смотрится солидно, но вот игра команды - нет. Если в домашних матчах что-то иногда проклевывается, то в гостях «Рубин» абсолютно беспомощен. После 9 туров «Рубин» - это единственная команда в чемпионате, которая так и не приобрела своего рисунка игры.

«Краснодар» при Шалимове не проигрывает, но тренер не скрывает, что команда нуждается в паузе. «Быки» уже на расстоянии удара, а после перерыва глядишь и Смолов вернется к открытию нового стадиона.

Матч

Краснодар - Рубин - 1:0 (1:0)

Голы

Ари 45 (1:0).

Состав

Краснодар: Крицюк, Налдо, Гранквист, Калешин (Енджейчик, 20), Петров (Торбинский, 85), Жоаозиньо, Каборе, Газинский, Подберёзкин, Эбуэ Куасси, Ари (Окриашвили, 76)

Рубин: Рыжиков, Бурлак, Бауэр, Набиуллин, Самбрано, Сонг (Мвила, 84), Ткачук, Гарсия (Жемалетдинов, 74), Карадениз (Лестьенн, 60), Оздоев, Канунников

Предупреждения:

Каборе, 28; Ари, 37 - Самбрано, 36; Набиуллин, 39; Канунников, 88

Судья:

Игорь Федотов (Россия)

Место и дата

02 октября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Жоаозиньо: Главное - добились трех очковИгрок «Краснодара» россиянин Рамос Жоаозиньо после победы над казанским «Рубином» (1:0) в матче 9 тура Премьер-Лиги посетовал на плохое поле.Иван Данильянц: До нашего первого гола игра была равнойГлавный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча с ЦСКА (2:0).Игорь Шалимов: Сложно проводить восемь матчей в таком режимеИсполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Игорь Шалимов после победы над казанским «Рубином» в матче 9-го тура РФПЛ подвел итоги матча.Иванов получил низкую оценку за судейство матча «Зенит» – «Спартак»Судья матча «Зенит» – «Спартак» (4:2) Сергей Иванов получил низкую оценку за работу на игре.Леонид Слуцкий: В Ростове игра всегда идет до какой-либо ошибкиГлавный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий подвел итоги матча с «Ростовом» (0:2).Тренер «Рубина» Грасия: Игру предопределил гол АриГлавный тренер казанского «Рубина» Хавьер Гарсия после матча с «Краснодаром» (0:1) в матче 9 тура Премьер-Лиги назвал ключевой эпизод матча.Гацкан лидирует, Дзюба - шестой. Выбери лучший гол 9-го тура РФПЛГацкан лидирует, Дзюба - шестой. Выбери лучший гол 9-го тура РФПЛSovsport.ru предлагает Вам выбрать лучший гол 9-го тура чемпионата России по футболу.Евгений Ловчев: Слова Дзюбы про «Спартак»? Иногда лучше молчать, чем говоритьОбозреватель Sovsport.ru Евгений Ловчев прокомментировал слова Артема Дзюбы, который после матча со «Спартаком» (4:2) в эфире «Матч ТВ» заявил, что «никогда не простит «Спартаку» определенные вещи.Гол Ари принес победу «Краснодару» в матче с «Рубином»В матче девятого тура чемпионата России «Краснодар» на своем поле с минимальным счетом обыграл «Рубин».«Ростов» обыграл ЦСКА в матче 9-го тура чемпионата РоссииФутболисты «Ростова» нанесли поражение ЦСКА (2:0) в матче 9-го тура чемпионата России.«Нам убивают игру – неприятно». «Спартак» и «Зенит» заочно поспорили о судействе«Нам убивают игру – неприятно». «Спартак» и «Зенит» заочно поспорили о судействеИгроки «Зенита» и «Спартака» – с полярными мнениями о работе арбитра в центральном матче тура.Все нормально, «Спартак». Михаил Борзыкин – о поражении красно-белых в ПитереВсе нормально, «Спартак». Михаил Борзыкин – о поражении красно-белых в ПитереОбозреватель Sovsport.ru разбирает центральный матч 9-го тура.«Зенит» – сильнейшая команда чемпионата». Каррера и Луческу о главной игре тура«Зенит» – сильнейшая команда чемпионата». Каррера и Луческу о главной игре тураГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера хвалил «Зенит», а главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу подробно разбирал ошибку ЛодыгинаПресс-служба «Спартака» - о матче против «Зенита»: Так судить нельзяПресс-служба «Спартака» прокомментировала работу главного судьи матча девятого тура РФПЛ против «Зенита» (2:4).Сергей Родионов: Не надо мешать «Спартаку»! Просто судите то, что естьСергей Родионов: Не надо мешать «Спартаку»! Просто судите то, что естьГендиректор «Спартака» Сергей Родионов после поражения от «Зенита» (2:4) – о судейском беспределе и помощи «Зениту» со стороны арбитров.Матч «Зенит» - «Спартак» выиграл судья Иванов. Колонка Николая РогановаМатч «Зенит» - «Спартак» выиграл судья Иванов. Колонка Николая РогановаКак арбитр из Ростова-на-Дону Сергей Иванов повлиял на исход матча.Аксель Витсель: Мы забиваем много голов, выдаем результативные матчи - это здоровоПолузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился впечатлениями от матча девятого тура РФПЛ против «Спартака» (4:2).Посетители Sovsport.ru считают, что Смолов станет лучшим бомбардиром чемпионата РоссииЧитатели нашего портала считают форварда «Краснодара» Федора Смолова фаворитом гонки бомбардиров в чемпионате России-2016/17.Михаил Боярский: Считаю судейство в матче «Зенит» - «Спартак» объективнымНародный артист России Михаил Боярский поделился впечатлениями от матча «Зенит» - «Спартак».Хави Гарсия: Судейство в матче со «Спартаком»? Такое бывает: что-то в одну сторону, что-то в другуюКапитан «Зенита» Хави Гарсия поделился впечатлениями от матча девятого тура РФПЛ против «Спартака» (4:2).

Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Рубин
Рубинкалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение