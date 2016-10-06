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«Я за Федора» - кто поддерживает Емельяненко

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Федор Емельяненко
Федор ЕмельяненкоИсточник: Sovsport.ru

4 октября в Грозном прошел турнир по смешанным единоборствам Grand Prix Akhmat 2016. На данном мероприятии, которое было приурочено ко дню рождения главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, приняли участие дети. Позже президент ММА Федор Емельяненко подверг критике этот турнир, отметив, что участие детей противоречит правилам. 

«Советский спорт» уже знакомил Вас с высказываниями спортсменов, которые остались недовольны словами Емельяненко.

Теперь мы публикуем высказывания людей, которые поддерживают президента Союза ММА России.

Все о смешанных боевых единоборствах 

Николай Валуев (депутат Госдумы РФ, бывший чемпион мира по боксу)

«Каждый спорт хорош для определенного возраста. Федор абсолютно справедливо заметил, что для детей бои были рановаты, и можно поверить словам человека, который в этом реально разбирается. Бои по правилам ММА заключают в себе возможность добивания соперника в партере, для маленьких детей это недопустимо. Я ничего не имею против ММА: если в нем задействованы дети, для них должны быть определенные ограничения, которые нужно соблюдать, и некоторые действия в партере не для их возраста».

В возрасте 8-12 лет любой удар по голове может многое поменять в судьбе ребенка. Скандал в российском ММА 

Дмитрий Песков (пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина)

«Если это показывали по телевизору и если это соответствует действительности, то, безусловно, нокаутирование ребенка, да еще и в телеэфире, это повод для того, чтобы соответствующие надзорные органы заинтересовались этим событием».

Вадим Финкельштейн (Глава Международной ассоциации смешанных единоборств, глава промоушена М-1)

«Я присоединяюсь к Емельяненко. То, что я увидел, – очень жестко и травмоопасно для детей».

Виталий Минаков (российский боец ММА, экс-чемпион промоушена Bellator в тяжелом весе)

«Я придерживаюсь той же позиции, что и Федор Емельяненко. Это спорт для сформировавшихся и состоявшихся людей, которые имеют определенные навыки единоборств. Детям заниматься данным спортивным направлением крайне не рекомендуется – это травмоопасно. Я бы даже не назвал это спортом, это больше бизнес. Здесь очень легко потерять здоровье.

В данном спортивном направлении много травмоопасных приемов. Бойцов обучают навыкам, которыми должен обладать человек с уже сформировавшейся психикой. В моем понимании, профессионально заниматься этим видом спорта нельзя даже в 25 лет, если ты не имеешь базы, не являешься кандидатом в мастера спорта по боксу или единоборствам».

Детские бои в ММА. Уже мороз по коже… Колонка Дмитрия Пономаренко 

Анна Кузнецова (уполномоченная по правам ребенка в РФ)

«Возможно, бои и показательные, но удары дети наносили друг другу настоящие, на них не было необходимых средств защиты. Важно детально разобраться в случившемся и выяснить, насколько проведение подобных боев – системное явление и как оно отражается на здоровье детей»

Григорий Дрозд (знаменитый боксер, чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе «в отпуске»)

«Именно Федор Емельяненко развил ММА в нашей стране, и как президент организации он может рассуждать о том, что есть плохо, а что хорошо»

L'One (известный рэпер)

«Федор Владимирович Емельяненко, держись! Силы духа тебе и стойкости!»

Василий Уткин (известный журналист, обозреватель «Советского спорта»)

«Федор Емельяненко осудил варварские бои детей. РЕСПЕКТ».

Олег Тактаров (прославленный боец ММА, участвовавший в боях UFC)

«В данной ситуации я за Федора, поддерживаю критику. Когда дети бьют друг друга в голову, посылают в нокауты - это вызывает вопросы. В моей организации в голову запрещено бить до 16 лет, обязательно должна быть защита, а здесь все очень странно и поддерживается взрослыми. Наверное, это первый раз, когда я готов простить Федору все наши разногласия и встретиться, чтобы обсудить все накопившиеся проблемы».

Сергей Харитонов (Боец Bellator) 

«Я не против проведения детских боев на подобных турнирах, однако, считаю, что дети должны выступать с защитой, то есть в экипировке».

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