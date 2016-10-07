Рой Джонс против Абеля Санчеса. Кто прав в отношении Головкина?

Геннадий Головкин и его титулы Источник: Reuters

На днях между бывшим чемпионом мира в четырех весовых категориях Роем Джонсом и известным тренером Абелем Санчесом произошел заочный спор. Предмет обсуждения – Геннадий Головкин.

Начал спор Джонс, который после победы Геннадия Головкина над Келлом Бруком, призвал казахстанского боксера подняться в новую весовую категорию.

– Если ты не можешь найти хороших боев в среднем весе или во втором среднем весе, сделай то, что сделал Келл Брук против тебя, – сказал Джонс. – Поднимись в полутяжелый вес и проведи бой с победителем боя между Сергеем Ковалевым и Андре Уордом. Именно так нужно делать дела, если ты хочешь их делать.

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Головкин на наезд натурализованного россиянина отвечать не стал, зато в ответ выступил тренер казахского боксера Абель Санчес.

– Рой Джонс дрался в среднем весе, провел пару боев во втором среднем весе и поднялся в полутяжелый вес, – вспоминает карьеру Джонса Санчес. – Но люди не совсем понимают один момент. Когда он поднялся в полутяжелый вес, он встретился с Майком Маккаллумом, который восемь лет назад был чемпионом во втором полусреднем весе. Он не был полутяжем, он был боксером второго полусреднего веса. И для Маккаллума бой с Джонсом стал предпоследним в карьере. Ему был 41 год. Это не подъем в все, это все равно, что мы провели бы бой с Дэниэлом Гилом в полутяжелом весе.

Когда Джонс просит Головкина подняться и драться с победителем боя Ковалев – Уорд, а я считаю, что это будет Ковалев... Не то, чтобы я не хотел встретиться с ним... С удовольствием, но когда придет время. Но он просит, чтобы Головкин встретился с полутяжем, который всю жизнь дерется в этом весе, у которого нет поражений и который никогда не испытывал проблем в ринге. И это просит тот, кто дрался с уже битым соперником, причем нокаутированным. Просто нелепо слушать такие комментарии от некоторых боксеров.

Джонс ответного наезда не простил и направил свой гнев уже не на молчаливого Головкина, а на его тренера.

– Мое высказывание заключалось в том, что если у тебя нет других вариантов и нет боя в среднем весе, хотя теперь у него есть бой с Дэниэлом Джейкобсом, и это хороший бой… Но если он не сможет найти другие варианты… Абель говорит, что Головкин очень хорошо выглядел с российским боксером «Крашером» Ковалевым в спарринге. Попробуйте сделать бой с ним, если он победит Андре Уорда. Вот таким и был мой комментарий.

Что касается меня и полутяжелого веса, когда я был в полутяжах, ко мне даже никто прикоснуться не смог. Если бы я сейчас выступал и был бы средневесом, ни один из его боксеров не прикоснулся и не дотронулся. И у него никогда не будет боксеров, которые смогли бы ко мне прикоснуться, – резюмировал Джонс.

Итак, а теперь немного истории. Рой Джонс никогда не перепрыгивал через весовые категории. Он плавно переходил от одного веса к другому. В 1994 году он оказался во втором среднем весе и в первом же бою безоговорочно победил Джеймса Тони, владевшего поясом IBF. Далее он провел не два боя, как уверяет Санчес, а целых шесть боев. То есть Джонс заметно осваивался и не спешил подниматься. И в этих поединках самым сильным соперником Джонса был Винни Пациенца – далеко не выдающийся боксер. Именно так нужно делать дела по словам Джонса.

В 1996 году Джонс перешел в полутяжелый вес и провел претендентский бой с Маккаллумом, у которого все-таки за всю карьеру не было поражений нокаутом. Далее 13 успешных защит в этом весе при отсутствии сильных соперников вообще. Одна победа в тяжелом весе над зауряднейшим Джоном Руисом, а далее уже серьезные соперники и вал поражений – от Антонио Тарвера, Глена Джонсона, Джо Кальзаге и других. Так что Джонс какие-то бои подзабыл, раз так уверен, что до него никто не мог прикоснуться.

Примечательно, что Джонс призывает Головкина уходить в другой вес из-за отсутствия конкуренции, хотя именно от нее он сбежал, начав подниматься по весам. Во втором среднем и полутяжелом весе в конце 90-х годов классных боксеров не было, а вот средний вес ими был наполнен. И Джонсу повезло разминуться с Крисом Юбэнком, Найджелом Бенном, Джеральдом Маклелланом и Стивом Коллинсом. Более того, Джонс в среднем весе вообще провел лишь одну защиту титула. И от того же Кальзаге он успел увернуться во втором среднем весе. Отнюдь не ради поисков интересных соперников.

Рой Джонс и Эрик Лукас. Такие соперники были у американца во втором среднем весе Источник: Associated Press

Неуместна и ссылка на спарринг Головкина и Ковалева. Сами боксеры этот момент не вспоминают и не придают ему значения. Геннадий никогда не хвастался успешными спаррингами с Сергеем, в отличие от, например, Артура Бетербиева, который часто рассказывает, как победил Ковалева в любителях при отборе в сборную. Причем сам Бетербиев совершенно не торопится это повторять в профи, и никто его почему-то не подгоняет.

Сравнения с переходами по весам у Джонса тоже звучат неубедительно. Келл Брук едва влезал в полусредний вес, а то, что он решил сменить сразу две весовые категории – честь ему и хвала, но не обязанность для других. На примере Брука и ранее Амира Хана, мы видели, что ничем хорошим такие гонки с весом не заканчиваются.

Сам Джонс, сменив весовую категорию, только один раз с ходу встретился с ее лидером. В 1994 году во втором среднем весе – с Тони. Только вот сам Тони еще год назад выступал в среднем весе, поэтому о какой-то разнице в габаритах говорить не приходится.

Непонятно, каким образом Джонс приплел американца Джейкобса (обязательного претендента по линии WBA) к достойным соперникам. Чем кроме паспорта он отличается от канадца Давида Лемье, британца Мартина Мюррея или мексиканца Марко Антонио Рубио, которых Геннадий гонял по всему рингу?

Сам же Джонс предлагает Головкину полнейшую авантюру – набрать восемь килограмм и сразу «врезаться» в Ковалева. Если повезет – в Уорда. И это когда у них нет поражений, а россиянин – классический полутяж. Зачем такая затея боксеру, который к званию абсолютного чемпиона мира подошел ближе всех со времен победы Бернарда Хопкинса над Оскаром де ла Хоей в 2004 году? 12 лет в профессиональном боксе не было абсолютных чемпионов. Это не удалось даже Владимиру Кличко. У Ковалеву три пояса, но четвертый болтается на Адонисе Стивенсоне, бой с которым никогда не состоится.

На данный момент главная цель Головкина – это Билли Джо Сондерс, владеющий титулом WBO. После победы над ним можно будет говорить о новом весе для Головкина. Но пока сама критика Роя Джонса не выдерживает никакой критики.