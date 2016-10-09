Виктор Шувалов: Современный хоккей мне не нравится. Одна беготня (видео)

Виктор Шувалов ( фото предоставлено пресс-центром ЦСКА)

Олимпийский чемпион, чемпион мира Виктор Шувалов – первый герой рубрики «Советского спорта», посвященной 70-летию отечественного хоккея.

В декабре в Зале славы отечественного хоккея пройдет церемония «Советского спорта», посвященная народной игре. А теперь мы вспоминаем героев прошлого.

Первая часть интервью Виктора Шувалова – ЗДЕСЬ

О ХОККЕЕ

На матчи меня приглашает ЦСКА, присылает машину. Живу я по соседству, это в «Лужники» далеко ехать или на «Автозаводскую». Но уже ноги отказывают.

Уже года два смотрю спорт только по телевизору. Кубок мира видел. Не пропустил чемпионат мира по футболу в Бразилии. Включаю даже повторы днем.

Современный хоккей мне не нравится. Одна беготня. Летают, втыкаются друг в друга. То все трое форвардов в углу, то за воротами. А кто забивать будет? Надо же пятачок атаковать или бросать с ходу. Что ты забьешь из-за сетки? В наше время нападающие шли на них целенаправленно. Сейчас же форварды только убегают от защитников. За ворота, по борту. Это игроку обороны и надо, чтобы отогнать соперника подальше.

Раньше мы выступали в две пары защитников и три тройки форвардов. Теперь – четыре пятерки. Темп хоккея стал выше, но страдает зрелищность. Все лучшее надо брать у канадцев. Но мы взяли самое грязное – зацепы, захваты. Судьи говорят, что во время плей-офф разрешают вольности. Мол, можно немного не по правилам играть. Но ведь это медвежья услуга. Потом сборная выезжает на первенство мира, а там судят по международным законам – и наказывают чаще всего наших.

Раньше мы катались хорошо, потому что из русского хоккея перешли. А теперь на Овечкина посмотрите – он же не катит, а бежит на коньках. Хотя есть мастера как Федоров, которые в накат идут, стопы почти ото льда не отрывают. Шведские и финские команды делают большой акцент на конькобежную подготовку. Дети только коньками в первые годы и занимаются. Потом им легче и технику, и тактику ставить. Теперь шведы и финны лучше нас катаются, вот так.

АНКЕТА «СОВЕТСКОГО СПОРТА»

к 70-летию отечественного хоккея от Виктора Шувалова

Вратарь-легенда

Владислав Третьяк

Защитник Отечества

Николай Сологубов

Форвард №1

Их много – Всеволод Бобров, Анатолий Фирсов, Александр Мальцев, Сергей Макаров

Тройка мечты

Сергей Макаров – Игорь Ларионов – Владимир Крутов

Легенда тренерского цеха

Странная у нас мода на иностранцев. А он приехал, чтобы заработать денежек. И хоть трава не расти! А раньше советский хоккей славился тренерами – Анатолий Тарасов, Аркадий Чернышев, Александр Новокрещенов, Владимир Егоров. Это они заложили базу, поэтому хоккей так популярен.