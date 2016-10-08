«Бей вперед, игра придет». Как «Тосно» «добил» «Спартак-2»
Денис Давыдов вернулся в «Спартак-2», но это не помогло красно-белым не проиграть жесткому и выученному «Тосно» – 3:1.
ДЕКОРАТИВНЫЙ МИЛЕВСКИЙ
Количество
сюжетных линий в матче «Спартак-2» - «Тосно» зашкаливало. Хоть сериал снимай:
приезд экс-спартаковцев Бесчастных и Парфенова в теперешнюю красно-белую колыбель –
Сокольники, противостояние москвичей и команды, в умах болельщиков
ассоциирующейся с Питером. Ну и, конечно, главная тема - фигура Милевского, который в ужасное
для спартаковцев лето 2008-го отгрузил команде Черчесова четыре мяча в отборе ЛЧ. В этот раз
форварду проявить себя не удалось.
Вообще
любопытно, что два, наверное, самых талантливых футболиста, оказавшихся в этот
день в Сокольниках, прибывали в полярных статусах в своих командах. Давыдов, как
символ надежды: и во всем спартаковском будущем, и в отдельно взятом матче
против «Тосно». А Милевский, казалось, несколько отстраненно сидевший на
скамейке запасных, приехал лишь в декоративных целях. Парфенов не доверил ему
несколько минут даже при счете 3:1.
-
Замены диктовала игра. Артем усиленно готовится, тренируется. Сейчас его
состояние уже лучшего того, которое было на момент его приезда к нам, - сказал
после матча Парфенов.
НЕ АРШАВИН
Состояние
Давыдова, переведенного в основу и потому только несколько дней перед игрой
тренировавшегося со «Спартаком-2», поначалу впечатлило. Одним из первых касаний
Денис сделал то, на что даже в РФПЛ давно не осмеливаются.
После
розыгрыша углового Давыдов, находящийся в метре от лицевой линии, сделал ложное
движение к угловому флажку, а потом, пропустив мяч, резко рванул к воротам.
Все, что смог выдавить из себя после такого защитник «Тосно» было
обескураженное «Ух!». Давыдов же, мощно прострелив вдоль вратарской, вынудил
игроков гостей внести мяч в свои ворота.
- Ну,
Давыдов, блин, - удивленно радовались болельщики.
«Спартак-2»
играл весело, куражисто. Нервно похаживавший по границе технической зоны
Парфенов яростно кричал своим: «Просыпаемся!». Но мяч абсолютно не держался у
«Тосно». Он искал Давыдова. Спартаковец постоянно оказывался в центре событий –
слева, справа, в опорной зоне.
Гости
на фоне такой изящной тактической гибкости «Спартака-2» и дриблинга Давыдова
выглядели тяжеловато. Поэтому ответный гол «Тосно» получился нелогичным. Дугалич ударом со штрафного и последующим
рикошетом исправился за автогол.
Красно-белые могли и даже должны были забивать еще. Но полумоменты, подходы не превращались в голы. В середине тайма Давыдов вновь выскочил один на один с голкипером «Тосно» Нигматуллиным. Так Аршавин выскакивал за «Арсенал» в АПЛ и в матче со сборной Македонии в отборе на Евро-2008, двигаясь по самой лицевой, а потом элегантным движением стопы посылая мяч над вратарем в ближний угол. Давыдов же зарядил в выбежавшего голкипера.
Денис Давыдов: То, что сейчас происходит в «Спартаке», – кайф
«ДОБИЛИ»
Но
«Тосно» оказался не так прост. Все куражистое и веселое у «Спартака-2» к концу
тайма иссякало. А гости продолжали гнуть свою линию, играя предельно компактно
и выходя в атаку через длинный пас.
С
каждой минутой росло ощущение, что «Тосно» словно удав обвивается вокруг
красно-белого тела. При получении мяча Мелкадзе или Давыдовым на ногах спартаковцев
оказывалось столько народу, что «пяточек» у ворот хоккейной сборной Канады
покажется парком для прогулок с детьми.
Самсонов и Леонтьев под прессингом Кашчелана и Мухаметшина перестали снабжать атаку должным
количеством пасов. Давыдов пробовал прорваться за счет дриблинга, но тщетно.
Денис вообще много ответственности брал на себя, но чем дальше, тем больше это
превращалось в сумбур.
- Не
скажу, что я сваливался на индивидуальные действия, - говорил после матча
Давыдов. - Если чувствуешь соперника и уверенность в себе, так почему бы не
попробовать? Просто не хватает золотой середины. В последних матчах до перевода
в основу чувствовал себя в этом плане идеально. Сейчас же чуть не хватает
игрового тонуса, но ссылаться на это нет смысла.
Это
игра в футбольный теннис со стеной из «Тосно» вымотала красно-белых. И пошли
ошибки. При 1:2, когда до конца матча оставалось еще 40 минут, чувствовалось,
что психологически «Тосно» начинал побеждать. А спартаковцы выглядели
выхолощенными.
- Во
втором тайме стиль «Тосно» «бей вперед, игра придет» дал результат, - сказал
Давыдов. – Они просто били и били вперед. И, можно сказать, добили.
Воспользовались нашими ошибками
«Добили»
- пожалуй, лучше не описать, как это выглядело с трибуны. Гораздо более
футболистый и интересный «Спартак-2» проиграл выученному и жесткому «Тосно»
Парфенова. И проиграл абсолютно по делу.
Дугалич 12 (1:0 - автогол). Дугалич 14 (1:1). Марков 53 (1:2). Галиулин 69 (1:3). Спартак-2: Песьяков, Хомуха, Кутин, Пуцко, Самсонов (Тимофеев, 65), Шанбиев, Мелкадзе, Леонтьев, Савичев (Бакаев, 76), Федчук (Пантелеев, 66), Давыдов Тосно: Нигматуллин, Буйволов, Дугалич, Гарбуз, Аравин, Мухаметшин, Галиулин (Чиркин, 77), Богаев, Кашчелан, Заболотный (Кутьин, 63), Марков (Киреенко, 75) Мелкадзе, 72; Кутин, 83 - Марков, 45 Антон Анопа (Россия) 08 октября 15:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Состав
Предупреждения:
Судья:
Место и дата
Дугалич 12 (1:0 - автогол). Дугалич 14 (1:1). Марков 53 (1:2). Галиулин 69 (1:3).
Спартак-2: Песьяков, Хомуха, Кутин, Пуцко, Самсонов (Тимофеев, 65), Шанбиев, Мелкадзе, Леонтьев, Савичев (Бакаев, 76), Федчук (Пантелеев, 66), Давыдов
Тосно: Нигматуллин, Буйволов, Дугалич, Гарбуз, Аравин, Мухаметшин, Галиулин (Чиркин, 77), Богаев, Кашчелан, Заболотный (Кутьин, 63), Марков (Киреенко, 75)
Мелкадзе, 72; Кутин, 83 - Марков, 45
Антон Анопа (Россия)
08 октября 15:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция