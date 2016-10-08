«Бей вперед, игра придет». Как «Тосно» «добил» «Спартак-2»

Денис Давыдов вернулся в «Спартак-2», но это не помогло красно-белым не проиграть жесткому и выученному «Тосно» – 3:1.

ДЕКОРАТИВНЫЙ МИЛЕВСКИЙ

Количество сюжетных линий в матче «Спартак-2» - «Тосно» зашкаливало. Хоть сериал снимай: приезд экс-спартаковцев Бесчастных и Парфенова в теперешнюю красно-белую колыбель – Сокольники, противостояние москвичей и команды, в умах болельщиков ассоциирующейся с Питером. Ну и, конечно, главная тема - фигура Милевского, который в ужасное для спартаковцев лето 2008-го отгрузил команде Черчесова четыре мяча в отборе ЛЧ. В этот раз форварду проявить себя не удалось.

Вообще любопытно, что два, наверное, самых талантливых футболиста, оказавшихся в этот день в Сокольниках, прибывали в полярных статусах в своих командах. Давыдов, как символ надежды: и во всем спартаковском будущем, и в отдельно взятом матче против «Тосно». А Милевский, казалось, несколько отстраненно сидевший на скамейке запасных, приехал лишь в декоративных целях. Парфенов не доверил ему несколько минут даже при счете 3:1.

- Замены диктовала игра. Артем усиленно готовится, тренируется. Сейчас его состояние уже лучшего того, которое было на момент его приезда к нам, - сказал после матча Парфенов.

НЕ АРШАВИН

Состояние Давыдова, переведенного в основу и потому только несколько дней перед игрой тренировавшегося со «Спартаком-2», поначалу впечатлило. Одним из первых касаний Денис сделал то, на что даже в РФПЛ давно не осмеливаются.

После розыгрыша углового Давыдов, находящийся в метре от лицевой линии, сделал ложное движение к угловому флажку, а потом, пропустив мяч, резко рванул к воротам. Все, что смог выдавить из себя после такого защитник «Тосно» было обескураженное «Ух!». Давыдов же, мощно прострелив вдоль вратарской, вынудил игроков гостей внести мяч в свои ворота.

- Ну, Давыдов, блин, - удивленно радовались болельщики.

«Спартак-2» играл весело, куражисто. Нервно похаживавший по границе технической зоны Парфенов яростно кричал своим: «Просыпаемся!». Но мяч абсолютно не держался у «Тосно». Он искал Давыдова. Спартаковец постоянно оказывался в центре событий – слева, справа, в опорной зоне.

Гости на фоне такой изящной тактической гибкости «Спартака-2» и дриблинга Давыдова выглядели тяжеловато. Поэтому ответный гол «Тосно» получился нелогичным. Дугалич ударом со штрафного и последующим рикошетом исправился за автогол.

Красно-белые могли и даже должны были забивать еще. Но полумоменты, подходы не превращались в голы. В середине тайма Давыдов вновь выскочил один на один с голкипером «Тосно» Нигматуллиным. Так Аршавин выскакивал за «Арсенал» в АПЛ и в матче со сборной Македонии в отборе на Евро-2008, двигаясь по самой лицевой, а потом элегантным движением стопы посылая мяч над вратарем в ближний угол. Давыдов же зарядил в выбежавшего голкипера.

Денис Давыдов: То, что сейчас происходит в «Спартаке», – кайф

«ДОБИЛИ»

Но «Тосно» оказался не так прост. Все куражистое и веселое у «Спартака-2» к концу тайма иссякало. А гости продолжали гнуть свою линию, играя предельно компактно и выходя в атаку через длинный пас.

С каждой минутой росло ощущение, что «Тосно» словно удав обвивается вокруг красно-белого тела. При получении мяча Мелкадзе или Давыдовым на ногах спартаковцев оказывалось столько народу, что «пяточек» у ворот хоккейной сборной Канады покажется парком для прогулок с детьми.

Самсонов и Леонтьев под прессингом Кашчелана и Мухаметшина перестали снабжать атаку должным количеством пасов. Давыдов пробовал прорваться за счет дриблинга, но тщетно. Денис вообще много ответственности брал на себя, но чем дальше, тем больше это превращалось в сумбур.

- Не скажу, что я сваливался на индивидуальные действия, - говорил после матча Давыдов. - Если чувствуешь соперника и уверенность в себе, так почему бы не попробовать? Просто не хватает золотой середины. В последних матчах до перевода в основу чувствовал себя в этом плане идеально. Сейчас же чуть не хватает игрового тонуса, но ссылаться на это нет смысла.

Это игра в футбольный теннис со стеной из «Тосно» вымотала красно-белых. И пошли ошибки. При 1:2, когда до конца матча оставалось еще 40 минут, чувствовалось, что психологически «Тосно» начинал побеждать. А спартаковцы выглядели выхолощенными.

- Во втором тайме стиль «Тосно» «бей вперед, игра придет» дал результат, - сказал Давыдов. – Они просто били и били вперед. И, можно сказать, добили. Воспользовались нашими ошибками

«Добили» - пожалуй, лучше не описать, как это выглядело с трибуны. Гораздо более футболистый и интересный «Спартак-2» проиграл выученному и жесткому «Тосно» Парфенова. И проиграл абсолютно по делу.