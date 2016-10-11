Главные ниндзя боевиков. Что с ними стало

Они заставили всех школьников СССР делать ниндзянские звездочки и нунчаки из палок. Кто были те ниндзя, которые в боевиках скрывали лица за черными масками, и что с ними стало – в материале «Советского спорта».

СЕ (ШО) КОСУГИ

Кто это: японец, которому на роду было написано играть злых азиатов в массовках. Но вместо этого он стал главным ниндзя всех времен и народов.

Впервые Се появился в эпизодической роли в фильме «Крестный отец» в 1974 году. Потом его привлекли сниматься в картине про то, как дух покойного Брюса Ли восстает из могилы и мстит врагам (таких картин в 70-е было полно). Потом чья-то светлая голова выкопала из недр японской истории ниндзя – загадочных убийц в масках, которые действовали в самурайские времена. И перед Се открылась золотая дверь.

Все началось в 1981 году фильмом «Входит Ниндзя» - это была первая роль 33-летнего японца, где он примерил черную маску. Всего таких ролей в 80-е и 90-е Се сыграл около десяти. Ниндзя в исполнении Се был идеален: жесток, справедлив, спокоен и таинственен. Сказать по правде, все остальные ниндзя были лишь жалкими эпигонами великолепного Се.



Брюс Лай, Брюс Ле и другие. Все клоны Брюса Ли

Что сейчас: Се Косуги проживает в Токио, где заведует «Институтом боевых искусств Се Косуги». Имеет двух взрослых сыновей – Кейна и Шейна. Кейн пошел по стопам отца и стал киноактером. Из-за этого они долго не общались: Се настаивал, чтобы сын бросил кино и помогал ему с «Институтом».

МАЙКЛ ДУДИКОФФ

Кто это: американский ниндзя номер один.

Светловолосый красавчик Майкл Дудикофф периодически появлялся в «Далласе» - бесконечном сериале о жизни техасских нефтемагнатов. В 1985 году Дудикофф принял предложение сыграть главную роль в фильме «Американский ниндзя». Фильм был о том, как бравый военный (Дудикофф), который владеет искусством ниндзютцу, сражается с азиатской бандой Черных Ниндзя.

Белый ниндзя-американец стал сенсацией. Всего вышло пять частей фильма, а его идею эксплуатировали, кажется, до самого начала «нулевых» годов. Похоже, так американцы мстили японцам за Перл-Харбор.

Что сейчас: вернулся в кино в 2009, чтобы сыграть эпизодическую роль в «Падении Олимпа» - картине о террористах (что характерно, тоже азиатах), которые напали на Белый Дом. В 2015 сыграл в фильме с названием «Морские котики против зомби». В остальное время живет в Калифорнии, занимается джиу-джитсу, любит детей и своего золотистого ретривера.

ХИРОЮКИ САНАДА





Кто это: человек, который начинал как ниндзя, а сейчас снимается с Томом Крузом и Киану Ривзом.

Санада родился в Токио в 1960. Он понял, что хочет быть звездой боевиков в раннем детстве, и пошел в школу каратэ и параллельно – в театральный класс. Мода на ниндзя, возникшая в начале 80-х, долгое десятилетие давала хлеб молодому актеру.

Он был ниндзя в диком фильме «Война Ниндзя» (1982), где люди в масках противостояли колдуну-некроманту, задумавшему испить эликсир бессмертия из крови принцессы-девственницы (да-да, именно так). Он метал звездочки и исчезал в облаке красного дыма в «Ниндзя в логове дракона» (1982). Он защищал честь японского лорда в фильме «Ниндзя сегуна». Другими словами, мечты Санады о том, чтобы стать звездой боевиков, сбылись. С той лишь небольшой разницей, что почти во всех фильмах его лицо было скрыто черной маской ниндзя.

Что сейчас: в 1998 Санада снялся в нашумевшем ужастике «Звонок». Его заметили в Голливуде: там продюсеры вспомнили о славном ниндзянском прошлом актера и вновь вручили ему в руки меч. Санада играл в фильме «47 ронинов» с Киану Ривзом и в «Последнем самурае» с Томом Крузом. Продолжает активно сниматься.

ЛЮСИНДА ДИКЕЙ

Кто это: женщина-ниндзя.

Американка Люсинда Дикей начинала как танцовщица и в начале 80-х снялась в культовом фильме Breaking, из-за которого в мире появился брейк-данс. В том же году ее угораздило стать главной женщиной-ниндзя в кинематографе.

Израильский продюсер и режиссер Менахем Голан снимал «Месть Ниндзя» - последнюю часть трилогии с Се Косуги. Сюжет был вполне в духе тех веселых времен. Полицейские убивают злого ниндзя и его дух вселяется в девушку, которая начинает творить вокруг себя адское зло. Этой девушкой-ниндзя и стала актриса Люсинда Дикей – с мечом и звездами-сюрикенами она управлялась не хуже самого Се.

Культуристы с плакатов. Что с ними стало

Что сейчас: успех в роли ниндзя привел Линдсей в другой замечательный фильм – «Лагерь девушек-болельщиц» (Cheerleader Camp). В фильме маньяк нападает на лагерь девушек-болельщиц и персонаж Линдсей становится одной из его жертв.

После этого Голливуд забыл свою женщину-ниндзя. Линдсей живет в Калифорнии и больше не снимается.

ФРАНКО НЕРО





Кто это: усатый итальянский ниндзя.

В своей жизни Франко Неро сыграл около сотни ролей. Он снимался в спагетти-вестернах, в фильмах советского режиссера Сергея Бондарчука о Мексиканской революции, во втором «Крепком орешке» и в «Джанго» у Тарантино ( к слову, именно Неро сыграл главную роль и в оригинальном «Джанго» 1966 года).

В 1981 году его угораздило сыграть белого ниндзя в фильме «Входит Ниндзя». Посмотрите трейлер фильма, это поистине сумасшедшее зрелище. Усатый Франко Неро выпивает с японцами и произносит: «Кампай!» - «До дна!». Затем он облачается в белый балахон, берет в руки копье, делает сальто назад, распыляет удушливый газ и летает по воздуху.



Что сейчас: продолжает сниматься, живет в браке с актрисой Ванессой Редгрейв.

ЙОН ХО РИ





Кто это: человек, который убил больше всего ниндзя.

В 1986 году советские кинотеатры показали неожиданный фильм – «Хон Гиль Дон». Эту картину сняли в КНДР и забрали в СССР, вероятно, с целью поддержки дружественного коммунистического режима. Фильм буквально шокировал российского зрителя. Это был эпос о юноше Хон Гиль Доне, который сражается и пачками убивает ниндзя. Ниндзя стоят на страже богатеев. Хон Гиль Дон, как новый Робин Гуд, раздает все отнятые в стычках богатства бедным.

Роль Хон Гиль Дона исполнил корейский актер Йон Хо Ри. Он ни разу не надел маски ниндзя сам, но в контексте фильма убил их столько, что без него не мог обойтись наш материал. Считают, что именно этот фильм (вместе с «Гением дзюдо» 1965 года, который тоже демонстрировали в кинотеатрах СССР) привлек внимание советских граждан к восточным единоборствам.



Что сейчас: последний раз актер появился в северо-корейском кинематографе в 2001 году. С тех пор о нем ничего неизвестно. В «нулевых» сюжет о Хон Гиль Доне перезапустили на местном ТВ как сериал.