Главные ниндзя боевиков. Что с ними стало
Они заставили всех школьников СССР делать ниндзянские
звездочки и нунчаки из палок. Кто были те ниндзя, которые в боевиках скрывали
лица за черными масками, и что с ними стало – в материале «Советского спорта».
СЕ (ШО) КОСУГИ
Кто это: японец, которому на роду было написано играть злых азиатов в массовках. Но вместо этого он стал главным ниндзя всех времен и народов.
Впервые Се появился в эпизодической роли в фильме «Крестный отец» в 1974 году. Потом его привлекли сниматься в картине про то, как дух покойного Брюса Ли восстает из могилы и мстит врагам (таких картин в 70-е было полно). Потом чья-то светлая голова выкопала из недр японской истории ниндзя – загадочных убийц в масках, которые действовали в самурайские времена. И перед Се открылась золотая дверь.
Все началось в 1981 году фильмом «Входит Ниндзя» - это была
первая роль 33-летнего японца, где он примерил черную маску. Всего таких ролей
в 80-е и 90-е Се сыграл около десяти. Ниндзя в исполнении Се был идеален:
жесток, справедлив, спокоен и таинственен. Сказать по правде, все остальные
ниндзя были лишь жалкими эпигонами великолепного Се.
Брюс Лай, Брюс Ле и другие. Все клоны Брюса Ли
Что сейчас: Се Косуги проживает в Токио, где заведует
«Институтом боевых искусств Се Косуги». Имеет двух взрослых сыновей – Кейна и
Шейна. Кейн пошел по стопам отца и стал киноактером. Из-за этого они долго не
общались: Се настаивал, чтобы сын бросил кино и помогал ему с «Институтом».
МАЙКЛ ДУДИКОФФ
Кто это: американский ниндзя номер один.
Светловолосый красавчик Майкл Дудикофф периодически
появлялся в «Далласе» - бесконечном сериале о жизни техасских нефтемагнатов. В
1985 году Дудикофф принял предложение сыграть главную роль в фильме
«Американский ниндзя». Фильм был о том, как бравый военный (Дудикофф), который
владеет искусством ниндзютцу, сражается с азиатской бандой Черных Ниндзя.
Белый ниндзя-американец стал сенсацией. Всего вышло пять
частей фильма, а его идею эксплуатировали, кажется, до самого начала «нулевых»
годов. Похоже, так американцы мстили японцам за Перл-Харбор.
Что сейчас: вернулся в кино в 2009, чтобы сыграть эпизодическую
роль в «Падении Олимпа» - картине о террористах (что характерно, тоже азиатах),
которые напали на Белый Дом. В 2015 сыграл в фильме с названием «Морские котики
против зомби». В остальное время живет в Калифорнии, занимается джиу-джитсу,
любит детей и своего золотистого ретривера.
ХИРОЮКИ САНАДА
Кто это: человек, который начинал как ниндзя, а сейчас
снимается с Томом Крузом и Киану Ривзом.
Санада родился в Токио в 1960. Он понял, что хочет быть
звездой боевиков в раннем детстве, и пошел в школу каратэ и параллельно – в
театральный класс. Мода на ниндзя, возникшая в начале 80-х, долгое десятилетие
давала хлеб молодому актеру.
Он был ниндзя в диком фильме «Война Ниндзя» (1982), где люди в масках противостояли колдуну-некроманту, задумавшему испить эликсир бессмертия из крови принцессы-девственницы (да-да, именно так). Он метал звездочки и исчезал в облаке красного дыма в «Ниндзя в логове дракона» (1982). Он защищал честь японского лорда в фильме «Ниндзя сегуна». Другими словами, мечты Санады о том, чтобы стать звездой боевиков, сбылись. С той лишь небольшой разницей, что почти во всех фильмах его лицо было скрыто черной маской ниндзя.
Что сейчас: в 1998 Санада снялся в нашумевшем ужастике
«Звонок». Его заметили в Голливуде: там продюсеры вспомнили о славном
ниндзянском прошлом актера и вновь вручили ему в руки меч. Санада играл в
фильме «47 ронинов» с Киану Ривзом и в «Последнем самурае» с Томом Крузом.
Продолжает активно сниматься.
ЛЮСИНДА ДИКЕЙ
Кто это: женщина-ниндзя.
Американка Люсинда Дикей начинала как танцовщица и в начале
80-х снялась в культовом фильме Breaking, из-за которого в мире появился
брейк-данс. В том же году ее угораздило стать главной женщиной-ниндзя в
кинематографе.
Израильский продюсер и режиссер Менахем Голан снимал «Месть
Ниндзя» - последнюю часть трилогии с Се Косуги. Сюжет был вполне в духе тех
веселых времен. Полицейские убивают злого ниндзя и его дух вселяется в девушку,
которая начинает творить вокруг себя адское зло. Этой девушкой-ниндзя и стала
актриса Люсинда Дикей – с мечом и звездами-сюрикенами она управлялась не хуже
самого Се.
Культуристы с плакатов. Что с ними стало
Что сейчас: успех в роли ниндзя привел Линдсей в другой
замечательный фильм – «Лагерь девушек-болельщиц» (Cheerleader Camp). В фильме
маньяк нападает на лагерь девушек-болельщиц и персонаж Линдсей становится одной
из его жертв.
После этого Голливуд забыл свою женщину-ниндзя. Линдсей
живет в Калифорнии и больше не снимается.
ФРАНКО НЕРО
Кто это: усатый итальянский ниндзя.
В своей жизни Франко Неро сыграл около сотни ролей. Он
снимался в спагетти-вестернах, в фильмах советского режиссера Сергея Бондарчука
о Мексиканской революции, во втором «Крепком орешке» и в «Джанго» у Тарантино (
к слову, именно Неро сыграл главную роль и в оригинальном «Джанго» 1966 года).
В 1981 году его угораздило сыграть белого ниндзя в фильме
«Входит Ниндзя». Посмотрите трейлер фильма, это поистине сумасшедшее зрелище.
Усатый Франко Неро выпивает с японцами и произносит: «Кампай!» - «До дна!».
Затем он облачается в белый балахон, берет в руки копье, делает сальто назад,
распыляет удушливый газ и летает по воздуху.
Что сейчас: продолжает сниматься, живет в браке с актрисой
Ванессой Редгрейв.
ЙОН ХО РИ
Кто это: человек, который убил больше всего ниндзя.
В 1986 году советские кинотеатры показали неожиданный фильм
– «Хон Гиль Дон». Эту картину сняли в КНДР и забрали в СССР, вероятно, с целью
поддержки дружественного коммунистического режима. Фильм буквально шокировал
российского зрителя. Это был эпос о юноше Хон Гиль Доне, который сражается и
пачками убивает ниндзя. Ниндзя стоят на страже богатеев. Хон Гиль Дон, как
новый Робин Гуд, раздает все отнятые в стычках богатства бедным.
Роль Хон Гиль Дона исполнил корейский актер Йон Хо Ри. Он ни
разу не надел маски ниндзя сам, но в контексте фильма убил их столько, что без
него не мог обойтись наш материал. Считают, что именно этот фильм (вместе с
«Гением дзюдо» 1965 года, который тоже демонстрировали в кинотеатрах СССР)
привлек внимание советских граждан к восточным единоборствам.
Что сейчас: последний раз актер появился в северо-корейском
кинематографе в 2001 году. С тех пор о нем ничего неизвестно. В «нулевых» сюжет
о Хон Гиль Доне перезапустили на местном ТВ как сериал.