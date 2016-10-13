«Кредит доверия Каррере – абсолютный». Что говорили руководители «Спартака»

В четверг на базе «Спартака» в Тарасовке руководство красно-белых – генеральный директор Сергей Родионов, а также члены совета директоров Наиль Измайлов и Александр Жирков – провело встречу с журналистами, на которой ответило на многие злободневные вопросы.

Массимо Каррера: Общаюсь с Федуном по телефону

«ИНОСТРАННЫЕ АРБИТРЫ? ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ»

- В начале недели одно издание распространило слух о том, что Каррера может уйти зимой. Насколько велик кредит доверия у тренера? И будет ли «Спартак» подавать в суд на издание, распространившее этот слух?

А.Ж: - Кредит доверия велик, он абсолютный. И мы не будем опускаться до того, чтобы подавать в суд на всем нам известное СМИ. Информацию легко перепечатать, так что лучше обращайтесь всегда в клуб.

- Сергей Иванов, судивший игру с «Зенитом», временно отстранен от матчей РФПЛ. Будете добиваться его дальнейшей дисквалификации?

С.Р: - Нет, не будем. После матча с «Зенитом» мы действовали в рамках регламента, подав жалобу в РФС на неквалифицированное и плохое судейство. Указали на это, но не более того. Все дальнейшее развитие событий, которое повлекло за собой изменения в судейском корпусе, - это не наше решение. И мы не собираемся оказывать влияние в этом вопросе и дальше.

- Как относитесь к тому, чтобы вернуть практику приглашения иностранных арбитров на некоторые матчи чемпионата?

С.Р: - Да, такая практика уже была. Приезжали судить иностранцы, но и они тоже ошибались, кстати. Если рассматривать это как эксперимент, разовую акцию, то почему бы и нет? Но это не должно быть постоянно. Неправильно таким образом закрывать дорогу российским арбитрам.

- Вы бы хотели, чтобы дерби «Спартак» - ЦСКА обслужил иностранный рефери?

С.Р: - Наставить мы на этом точно не будем. Это не в нашей компетенции. Главное, что мы хотим, чтобы работа судей на играх была квалифицированной. И арбитр судил то, что есть на самом деле. «Спартак» будет добиваться и желать только этого.

- Может, ввести видеоповторы?

С.Р: - Мое мнение: их можно использовать при спорных моментах. Не знаю, усложнит или нет это работу телеканалам, но вряд ли просмотр спорного эпизода займет очень много времени. В хоккее, например, видеоповторы давно используют.

«СНИМЕМ С СЕБЯ ПРЕТЕНЗИИ УЕФА»

- Как будет решаться проблемы с телефонной связью на стадионе и пробок при въезде на территорию стадион?

Н.И: - Что касается пробок, на данный момент после матча работает только один съезд на Волокаламку. Второй съезд мы частично сделали, а доделать должен город. Думаю, до декабря работы будут закончены. Также мы подписали контракты с четырьмя сотовыми операторами, поэтому к середине декабря связь на стадионе будет стабильной.

- Некоторое время назад УЕФА предъявил претензии «Спартаку» по трансферам 1996-го года. Можете разъяснить детали этого дела?

Н.И: - Одно издание сообщило, что УЕФА якобы арестовал счета, но УЕФА этого делать не может. К ним ранее обратился агент, попросивший их разобраться в сделке 1996-го года. В данный момент наши адвокаты разбираются с этим делом в Швейцарии и Испании. Думаю, мы снимем с себя претензии.

- Ведется ли работа по усилению команды в зимнее трансферное окно?

С.Р: - Усиление требуется. Идет каждодневная работа в этом плане. Конкретных фамилий называть не буду. Рынок тяжелый, дорогой, но мы попытаемся сработать качественно. Мы в полном контакте с тренерским штабом, понимаем, какие позиции нужно усиливать.

- Что делать с проблемой игровой практики у игроков «Спартака-2», которые активно привлекаются к тренировкам с основой. В первой команде они не играют, но из-за занятий с основой пропускают матчи и «Спартака-2». Игровая практика - один матч в две недели. Не мало ли для роста и прогресса?

С.Р: - Проблема существует. Но проекту не так много времени. Вертикаль выстроена, и она, уверен, даст результат. Существуют тренировочные микроциклы, из которых нельзя выдергивать игроков. Поэтому нет возможности иногда отпустить молодого игрока, например, на матч «Спартака-2».

«ПОПОВ УШЕЛ САМ»

- Почему до сих пор не занята должность спортивного директора после ухода Дмитрия Попова?

А.Ж: - Во-первых, Дмитрий Львович ушел по своему желанию. И спортивный директор у нас есть. Сергей Юрьевич Родионов, будучи генеральным директором, на 100 процентов сконцентрирован на спортивной составляющей. В штатном расписании клуба эта позиция есть, она не вычеркнута. Дальше - решение Родионова. Кредит доверия ему, как и главному тренеру, максимальный. Летнее трансферное окно «Спартак» провел неплохо.

- Я в курсе всей селекционной работы, поэтому спортивный отдел во главе с Поповым был в моем подчинении, - сказал Родионов. - Я в курсе всех событий, сам просматриваю футболистов, сам летал, общался с игроками. На эффективность работы отсутствие спортивного директора не влияет.

- Именно Сергей Юрьевич готовит трансферный план и защищает его на совете директоров, - добавил Жирков. - Летнюю трансферную компанию провели неплохо. Можно сказать, хорошо.

- Правда ли, что совдир «Спартака» одобрил выделение 50 млн евро на трех новичков в зимнее трансферное окно?

А.Ж.: - Это не соответствует действительности. Совет директоров планово собирается пять раз. Май - подведение итогов сезона. Июнь - утверждение спортивных целей, бюджета и трансферного плана. В сентябре - отчет о проделанной работе. И декабрь - рассматривается зимний трансферный план. И потом - очередной отчет. Во второй декаде декабря Сергей Юрьевич должен предложить нам план на зимнее трансферное окно. Тогда уже будет конкретика.

«ВЕДЕМ ПЕРЕГОВОРЫ С АНАНИДЗЕ И БОККЕТТИ»

- Как обстоят дела с пополнением тренерского штаба Карреры? После ухода Аленичева и Титова новых людей не появилось.

С.Р: - Мы общались с Массимо. Он принял решение оставить тренерский штаб без изменений до декабря. А дальше уже будем принимать решение. Клуб готов взять нужного Каррере специалиста. Все зависит от него.

- Что с новыми контрактами Ананидзе и Боккетти? А также, правда ли, что зимой Таски и Мельгарехо могут покинуть клуб?

С.Р: - С Жано и Боккетти переговоры идут. По поводу Таски и Мельгарехо рано что-либо говорить. Потому что мнение тренера к декабрю по тому или иному игроку может поменяться.

- Как отнеслись к высказывания Леонида Слуцкого о том , что глядя на невысокую посещаемость матчей «Спартака», можно сказать, что Россия – не футбольная страна?

Н.И: - Обидно слышать, когда нашу страну называют не футбольной страной. Много людей играет в футбол, много болеет. Как представитель «Спартака», самого популярного клуба России, скажу, что такие высказывания не идут на пользу футболу в нашей стране. Что касается заполняемости, то она составляет в среднем 30 тысяч человек. Думаю, не самые плохие цифры.

- Когда болельщикам ждать возвращения исторической эмблемы клуба?

Н.И: - Мы ведем диалог с хоккейным, мини-футбольным «Спартаком», с международным сообществом. Есть свои сложности, поэтому конкретные сроки назвать не могу. Но мы продолжим сближаться.

- Что с ситуацией, связанной с памятником на могиле Федора Черенкова?

Н.И: - Чтобы прояснить ситуацию, выскажусь. У родственников Черенкова была договоренность с определенным человеком, который хотел оказать содействие в установке памятника. У него что-то не получилось. Он искренне хотел помочь. И помогал на протяжении длительного периода Черенкову, когда тот завершил карьеру. Теперь, видя ситуацию, клуб решил оказать помощь. Мы связались с родственниками Черенкова, с болельщиками. Скоро объявим о начале сбора средств на памятник.

«СПАРТАК» – САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ КЛУБ РОССИИ»

- Прошла информация, что в июле на «Открытие Арене» пройдет концерт группы Depeshe Mode. А в июне будет Кубок Конфедераций. Не возникнет ли в связи с этим проблем?

Н.И: - И Depeshe Mode, возможно, будут, и, может быть, еще одна интересная, резонансная группа. Мы сейчас решаем этот вопрос с оргкомитетом ФИФА, решаем вопрос с демонтажом временных конструкций, которые останутся после турнира. Но пока контракты с стадии согласования, ничего еще не подписано.

- Вы сказали, что «Спартак» - самый популярный клуб России. А генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов считает иначе, приводит данные опроса.

Н.И: - ВЦИОМ действительно проводил опрос. Но количество участников делает его нерелевантным. Но, много перемещаясь по стране и общаясь с людьми, знаю, какой клуб действительно самый популярный. Посмотрите посещаемость домашних и выездных матчей. Мы гостевой сектор на «Открытие Арене» заполнили всего один раз, на игре с «Локомотивом», когда они сами выкупили все билеты. Ни ЦСКА, ни «Зенит», ни «Динамо» сектор не заполнили. Хотя там всего 4500 человек вместимость.

- В прошлом году Леонид Федун сказал, что передает все бразды правления клубом профессионалам. Насколько можно понять, они и сейчас работают. Но все же непонятно - кто в «Спартаке» сейчас главный?

А.Ж.: - Леонид Арнольдович Федун - председатель совета директоров. Здесь сидят еще два члена совета директоров - Наиль Измайлов и ваш покорный слуга. Все ключевые решение принимаются на совете директоров. За исполнение отвечают Сергей Родионов - это спорт, и Измайлов - это коммерция и поддержка. А кто главный... Вот я вас спрошу: кто главный в нашей стране? Президент. Но это же не значит, что он принимает все решения по всей России. Главный по спорту в «Спартаке» - Сергей Родионов. Он распоряжается всем бюджетом в этой части, в том числе и трансферным. Он выходит на совет директоров и защищает этот бюджет. Или не защищает. Или он корректируется. Это нормально. Помните, как у классиков: что такое советская власть - это учет, контроль, плюс электрификация всей страны. Так вот, учет и контроль - главное.Точки контроля я уже вам обозначил - это совет директоров. Если случается какая-то неординарная ситуация, совет еще раз может собраться.

- Появились слухи о ваших симпатиях к извечному сопернику «Спартака» - ЦСКА...

А.Ж.: - У вас неверная информация - эти слухи появились три с половиной года назад. Никакого основания они под собой не имеют.

«ЗАДАЧА – БЫТЬ В ПРИЗЕРАХ»

- Несколько лет назад была ситуация, когда из академии «Спартака» были уведены несколько воспитанников. Предпринимаются ли меры, чтобы таких историй больше не повторялось?

С.Р: - К сожалению, такие истории будут. Мы не можем ограничивать их передвижения и ограничивать желания их и их родителей получать больше игровой практики, менять место жительства, если кому-то добираться. Бывают случаи, когда кого-то уводят нечистоплотно. Насильно принуждать мы никого не можем. Считаем, что если человек выбирает клуб, то делает это осознанно.

- Заступая на пост генерального директора, вы сказали, что в «Спартаке» наступает стадия «перезагрузки». Как она продвигается и в каком состоянии сейчас находится?

С.Р: - Да, мы озвучили эту тему. Идет второй год моей работы в клубе. Перезагрузка продолжается. Это процесс сложный и долгий. Построение команды продолжается. По-моему, что-то у нас получается. Да, есть ошибки, недостатки, хотелось бы, что все проходило быстрее. Но быстрее, к сожалению, не получается.

- Правда ли, что была изменена задача на сезон и теперь это - попадание в Лигу чемпионов?

А.Ж: - Спортивные задачи на сезон совет директоров «Спартака» утвердил перед сезоном. Это выход в групповой этап Лиги Европы, победа в Кубке России и медали чемпионата. Две первые уже не выполнены. Третья задача не менялась, а итоги будем подводить в мае.