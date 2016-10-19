«У меня было свое видение российского спорта. Сейчас я понимаю, что был наивен»

Что и как говорил журналистам новый министр спорта Павел Колобков.

О жизни после спорта

В 2000 году, сразу после Олимпийских игр в Сиднее, меня пригласили на работу в сеть фитнес-клубов «World Class». Сначала я был управляющим одного клуба, потом – двух и, наконец, целой сети. При этом спорт не бросал, совмещал работу с тренировками. На тот момент мне был 31 год. Шесть лет службы в той системе дали мне очень многое. Я получил навыки работы с людьми, с разными государственными структурами, с документами, научился планировать свою деятельность.

Спортсмену, который впервые устраивается на непривычную для себя работу, приходится трудно. По большому счету жизнь начинается заново. Хорошо, когда оказавшиеся рядом люди верят в тебя, готовы помочь и даже простить некоторые ошибки, которые ты неизбежно совершаешь просто из-за отсутствия необходимых знаний.

У меня большая семья: жена, дети, родители. Поэтому надо заботиться даже не о том, что будет через пять лет, а через 10 лет и больше, как обеспечить семью в будущем. В свое время после окончания РГУФКА я пошел в Юридическую академию и учился там на вечернем отделении, понимая, что мне это необходимо для будущего.



О состоянии российского спорта

У меня был управленческий опыт. А за долгую карьеру появилось свое видение устройства российского спорта, вопросов организации. Сейчас понимаю, что во многом был наивен. Но работа очень интересная и значимая.



После распада СССР мы еще 10 лет благополучно использовали этот багаж и делали вид, что у нас все в порядке, в действительности же надо было бить в колокола. Но в тот момент на всех уровнях предпочитали не замечать очевидных вещей. Заговорили о том, что есть проблемы, лишь в начале 2000-х годов, когда упали результаты.



Старую систему не вернешь, и не все то, что практикуется за Западе, применимо у нас.



Основа всего – это массовый спорт. В первую очередь речь идет о детском спорте. Подрастающее поколение должно иметь возможность заниматься практически любым видом спорта. Нужно серьезно развивать студенческий спорт. Нужна взаимосвязанная, функциональная система, которая работала бы от школьных спортивных площадок, региональных школ до сборных команд, тогда с большим спортом все будет в порядке. Серьезная проблема – квалифицированные тренеры.