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Константин Выборнов: Сборная России никуда не упала

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Константин Выборнов: Сборная России никуда не упала
Источник: РФС

Комментатор Первого канала Константин Выборнов рассказал в интервью «Советскому спорту», чего ждет от товарищеского матча Россия – Румыния в Грозном.

– Считаете ли вы удачным выбор Грозного местом проведения матча?
– Да. Во-первых, во вторник в Грозном обещают восемь градусов тепла. Во-вторых, на матче ожидается много болельщиков. В итоге получаем: климат, аудитория, которая любит футбол, хороший стадион и хороший газон – все эти факторы говорят за то, что Грозный – правильный выбор для проведения матча.

– Как относитесь к тому, что на матче будет организован фан-сектор «Кавказ»?
– Не вижу в этом чего-то особенного. Если болельщики хотят сесть вместе и организовать яркий совместный перфоманс в поддержку сборной России, какие могут быть вопросы? Название? Ну, Кавказ – никаких проблем. В этой связи можно вспомнить матч с Ганой в Москве. На стадион «Локомотив» пришло много болельщиков, но было тихо, потому что как раз фанатов на трибунах не было.

– Как часто раньше работали в Грозном? Какие впечатления остались от стадиона и комментаторских кабин на «Ахмат Арене»?
– Из Грозного не комментировал ни разу, поэтому не знаю, какие на стадионе условия для работы. При этом на «Ахмат Арене» бывал неоднократно. И для болельщиков на стадионе все организовано удобно. Никаких минусов нет.

– Будете в репортаже реагировать, если во время матча на стадионе начнет работать «диктор»?
– Не берусь загадывать на этот счет. Но, по-моему, комментаторская в Грозном закрыта, и услышать в наушниках какое-то звуковое сопровождение будет почти невозможно.

– Вы уже не в первый раз будете комментировать матчи сборной России вместе с Кириллом Дементьевым. За это время уже сработались друг с другом?
– Могу сказать от себя. Думаю, у нас есть взаимопонимание, и мы вполне органично работаем друг для друга.

– Мало кто ожидал, что падение сборной России будет таким стремительным. Есть ли до чемпионата мира шанс исправить ситуацию?
– Это тема для отдельного исследования. Для начала я не согласен, что наша сборная куда-то упала. Результаты? Давайте посмотрим на то, как проводят товарищеские матчи любые клубы, начиная от «Реала» и «Барселоны». Все могут и выиграть, и проиграть. Результаты этих матчей абсолютно не показательны. Второй фактор – отсутствие основных игроков. Это не оправдание, а объяснение. У нас невелик выбор футболистов серьезного уровня. И когда выпадают лидеры в каждой линии, невозможно требовать от новой команды с листа показывать мощную игру. В такой футбол любая команда, не только сборная России, может сыграть, только в случае оптимальной или близкой к ней физической и функциональной форме. А сейчас наши игроки априори не могут находиться в таком состоянии. Просто на данный момент не стоит такой задачи.

Понимая все это, Станислав Черчесов просматривает схемы, конкретных игроков и взаимодействия. Сейчас у него есть возможность в одном матче попробовать игрока на одной позиции, а в следующем – на другой. 2017 год уйдет на то, чтобы определится с обоймой игроков и дать ей сыграться, а завершающей фазой станет физическая подготовка к конкретному турниру. Как мне представляется, сейчас главной информацией для главного тренера является то, как игроки стараются, как проявляется их желание пересилить себя и выжать больше, чем они могут на данный момент. Черчесов хочет понять, сможет ли он получить из этих игроков максимум, когда это потребуется. А потребуется это на чемпионате мира, перед которым у команды должен быть мощный многодневный подготовительный сбор. Только так можно подвести команду к турниру в лучшем физическом состоянии, как это удалось в 2008 году Хиддинку. Вспомните, как только сборную тогда не ругали перед Евро, особенно после поражения от Израиля. В итоге через некоторое время мы увидели, что наша команда может бежать, играть в пас в касание и рвать голландцев, шведов и греков за счет мобильного атакующего футбола. Без подготовительного сбора поставь хоть 11 зиданов, команда будет ходить пешком и производить удручающее впечатление.

Все понятно, что нужно стараться играть на победу с Катаром или Коста-Рикой. Всем болельщикам хотелось бы, чтобы сборная России обыгрывала всех по 5:0. Но какие для этого есть основания? Конечно, мы можем ждать, что команда ляжет костьми и прыгнет выше головы. Но кому это нужно? И какой ценой? Ценой травм? Чтобы обыграть Катар в товарищеском матче со счетом 2:1? Никому от этого лучше не станет. Поэтому я не стал бы эту ситуацию драматизировать. Ответом на все вопросы станет результат чемпионата мира.

«Аршавин в сборной? Можно я вас аккуратно остановлю?» Что говорил Черчесов

Матч

Россия - Румыния

Место и дата

15 ноября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

Голосование: Как завершится матч Россия – Румыния?

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