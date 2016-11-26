Олег Иванов: Возможно, «Спартак» еще Аленичева, а не Карреры
Полузащитник «Терека» и воспитанник «Спартака» Олег Иванов перед сегодняшней игрой с красно-белыми дал интервью корреспонденту «Советского спорта».
«СПАРТАКОВСКИЕ ШАРФ И МАЙКУ ХРАНЮ»
- «Терек»
обыграл «Зенит» дома, а потом потерял
очки с «Томью». Почему?
- Причина одна – не смогли забить. Пока мы не умеем вскрывать насыщенную оборону.
- Сейчас играть
против «Спартака», команды где вы
когда-то начинали. Вы уже далеко не в
первый раз против нее выходите. Сердце
больше екает?
- Нет. «Спартак» – обычный соперник.
- Как всегда,
много разговоров вокруг «Спартака».
Якобы с Каррерой не согласовывают
трансферы. Вас не удивляет, что даже
когда «Спартак» на первом месте, вокруг
клуба возникает негатив?
- Мне кажется, это не мое дело. Не задумываюсь, может ли это отразится на игре «Спартака», потому что мы в первую очередь на своей игре сосредоточены.
- Дмитрий
Аленичев говорил, что хотел вас видеть
в «Спартаке». Тогда все ограничилось
просто разговорами?
- Да, тоже прочитал об этом в газете – и все.
- Почему у
Аленичева не получилось в «Спартаке»?
- Думаю, сейчас «Спартак» играет не без заслуги предыдущего тренера. Возможно, это больше «Спартак» Аленичева, нежели Карреры.
- Вы –
воспитанник «Спартака», в «Спартаке»
играл и сам Рахимов, и его помощник Игорь
Ледяхов. Вы говорили когда-нибудь про
спартаковский дух?
- Не знаю, что такое спартаковский дух. Просто человек, который воспитывается в «Спартаке», должен понимать, что такое «Спартак». Как и человек, который воспитывается в «Торпедо», «Локомотиве», «Зените» должны знать про свой клуб. Все говорят про дух. Мне кажется, дух – это когда тренируешься, отдаешь себя в играх, ценишь команду и это не пустое слово для тебя.
- У вас осталось
что-то спартаковское?
- Шарф, который подарили болельщики после первой официальной игры. Раньше была такая традиция. Игровая майка, конечно, осталась.
- Помните тот
матч?
- Да, в Кубке УЕФА против «Мальорки». Вышел на 90-й минуте.
- Ваш родной
район в Москве – спартаковский?
- Хм, в то время болельщиков «Спартака» было больше. Понятно, были и болельщики ЦСКА, «Динамо». Но все же в тот момент «Спартак» показывал футбол, который был одним из самых зрелищных не только в России – в Европе. Так что тех, кто переживал за «Спартак» было все-таки побольше. Хотя я не ходил по Медведково и не занимался переписью болельщиков.
«БУДЕТ ПОДДЕРЖКА ДИКТОРА»
- Был период,
когда Рашид Разимов не мог руководить
«Тереком» из-за состояния здоровья. Но
команда не рассыпалась. Как вам это
удалось?
- Понятно, что было проблематично, но у нас в команде не дети, а взрослые ребята собраны. Все понимают ситуацию. Есть главный тренер или нет – задача остается. Так что идем к поставленной цели.
-
Сейчас обращают внимание на нападающего
«Терека» Балая, который среди лучших
бомбардиров РФПЛ. Можно сказать, что
манерой игры они похожи с Дзюбой?
- Наверное, Артем все-таки техничнее будет внизу. А Балай более мобилен. Но тяжело сравнивать.
- «Терек»
вновь оштрафовали за поддержку диктора
во время игры – на этот раз с «Томью».
На «Спартаке» диктор тоже будет кричать
в микрофон?
- Такая поддержка – это нормально. Даже если где-то на другом стадионе, не у нас. Думаю, такую поддержку стоит ждать и на матче со «Спартаком».
- Футболисты,
которые пропускают матч из-за травмы
или дисквалификации, бывает, приходят
на фан-сектор. А если вам предложат
покричать во время игры в микрофон,
согласитесь?
- Не знаю. Попробую договориться с Игорем Лебеденко, чтобы он в микрофон на этой игре поддерживал команду, - смеется Олег.
- Новость
последних дней – комиссия РФПЛ не нашла
ничего подозрительного в матче «Урала»
и «Терека», который вызвал широкий
общественный резонанс. Вам теперь легче?
- Да мне и так было легко. Сначала переживал, когда после игр начинались какие-то разборы. Чувствовал себя дураком каким-то из-за того, что вокруг меня все это... А сейчас, может, кому-то выгодны эти разговоры? Может, кто-то на этом зарабатывает и года три на матчах «Терека» с «Уралом» «наваривается»?..
Матч
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
26 ноября 18:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция