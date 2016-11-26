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Олег Иванов: Возможно, «Спартак» еще Аленичева, а не Карреры

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Олег Иванов
Олег ИвановИсточник: ФК «Терек»

Полузащитник «Терека» и воспитанник «Спартака» Олег Иванов перед сегодняшней игрой с красно-белыми дал интервью корреспонденту «Советского спорта».

«СПАРТАКОВСКИЕ ШАРФ И МАЙКУ ХРАНЮ»

- «Терек» обыграл «Зенит» дома, а потом потерял очки с «Томью». Почему?
- Причина одна – не смогли забить. Пока мы не умеем вскрывать насыщенную оборону.

- Сейчас играть против «Спартака», команды где вы когда-то начинали. Вы уже далеко не в первый раз против нее выходите. Сердце больше екает?
- Нет. «Спартак» – обычный соперник.

- Как всегда, много разговоров вокруг «Спартака». Якобы с Каррерой не согласовывают трансферы. Вас не удивляет, что даже когда «Спартак» на первом месте, вокруг клуба возникает негатив?
- Мне кажется, это не мое дело. Не задумываюсь, может ли это отразится на игре «Спартака», потому что мы в первую очередь на своей игре сосредоточены.

- Дмитрий Аленичев говорил, что хотел вас видеть в «Спартаке». Тогда все ограничилось просто разговорами?
- Да, тоже прочитал об этом в газете – и все.

- Почему у Аленичева не получилось в «Спартаке»?
- Думаю, сейчас «Спартак» играет не без заслуги предыдущего тренера. Возможно, это больше «Спартак» Аленичева, нежели Карреры.

- Вы – воспитанник «Спартака», в «Спартаке» играл и сам Рахимов, и его помощник Игорь Ледяхов. Вы говорили когда-нибудь про спартаковский дух?
- Не знаю, что такое спартаковский дух. Просто человек, который воспитывается в «Спартаке», должен понимать, что такое «Спартак». Как и человек, который воспитывается в «Торпедо», «Локомотиве», «Зените» должны знать про свой клуб. Все говорят про дух. Мне кажется, дух – это когда тренируешься, отдаешь себя в играх, ценишь команду и это не пустое слово для тебя.

- У вас осталось что-то спартаковское?
- Шарф, который подарили болельщики после первой официальной игры. Раньше была такая традиция. Игровая майка, конечно, осталась.

- Помните тот матч?
- Да, в Кубке УЕФА против «Мальорки». Вышел на 90-й минуте.

- Ваш родной район в Москве – спартаковский?
- Хм, в то время болельщиков «Спартака» было больше. Понятно, были и болельщики ЦСКА, «Динамо». Но все же в тот момент «Спартак» показывал футбол, который был одним из самых зрелищных не только в России – в Европе. Так что тех, кто переживал за «Спартак» было все-таки побольше. Хотя я не ходил по Медведково и не занимался переписью болельщиков.

«БУДЕТ ПОДДЕРЖКА ДИКТОРА»

- Был период, когда Рашид Разимов не мог руководить «Тереком» из-за состояния здоровья. Но команда не рассыпалась. Как вам это удалось?
- Понятно, что было проблематично, но у нас в команде не дети, а взрослые ребята собраны. Все понимают ситуацию. Есть главный тренер или нет – задача остается. Так что идем к поставленной цели.

- Сейчас обращают внимание на нападающего «Терека» Балая, который среди лучших бомбардиров РФПЛ. Можно сказать, что манерой игры они похожи с Дзюбой?
- Наверное, Артем все-таки техничнее будет внизу. А Балай более мобилен. Но тяжело сравнивать.

- «Терек» вновь оштрафовали за поддержку диктора во время игры – на этот раз с «Томью». На «Спартаке» диктор тоже будет кричать в микрофон?
- Такая поддержка – это нормально. Даже если где-то на другом стадионе, не у нас. Думаю, такую поддержку стоит ждать и на матче со «Спартаком».

- Футболисты, которые пропускают матч из-за травмы или дисквалификации, бывает, приходят на фан-сектор. А если вам предложат покричать во время игры в микрофон, согласитесь?
- Не знаю. Попробую договориться с Игорем Лебеденко, чтобы он в микрофон на этой игре поддерживал команду, - смеется Олег.

- Новость последних дней – комиссия РФПЛ не нашла ничего подозрительного в матче «Урала» и «Терека», который вызвал широкий общественный резонанс. Вам теперь легче?
- Да мне и так было легко. Сначала переживал, когда после игр начинались какие-то разборы. Чувствовал себя дураком каким-то из-за того, что вокруг меня все это... А сейчас, может, кому-то выгодны эти разговоры? Может, кто-то на этом зарабатывает и года три на матчах «Терека» с «Уралом» «наваривается»?..

Матч

Терек - Спартак

Судья:

Виталий Мешков (Россия)

Место и дата

26 ноября 18:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

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