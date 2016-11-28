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Денис Глушаков: Если надо – сыграем в Самаре и в снег

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Денис Глушаков (в центре)
Денис Глушаков (в центре)Источник: ФК «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков дал интервью корреспонденту «Советского спорта» о горячем матче в Грозном, возможности сыграть в заснеженной Самаре и жаркой бане в Тарасовке.

- Руководители «Терека» после матча со «Спартаком» сделали заявление: «Спартак» создал всего один момент, а судейство было «безобразное» и «заказное». Как вы отреагировали?
- Мы забили гол, также в первом тайме был стопроцентный момент у Попова. И у меня тоже, но тамГородов хорошо прочитал ситуацию, вышел на перехват. По моментам в первом тайме мы «Терек» переиграли. Во втором хозяева пытались подойти к нашей штрафной, но счет сохранился. Он закономерный. Мое мнение – мы заслужили победу.

- «Спартак» в этом матче играл на пределе сил?
- Сложность была в том, что много сил отдали в игре с «Амкаром» в прошлом туре. К тому же в Грозном немного испортилось поле. Когда играл там за сборную, газон был пожестче, а сейчас – мягкий. Ноги быстро «забиваются». Так что да, можно сказать, играли на пределе. Помнили, что пять лет не выигрывали в Грозном и хотели прервать эту черную полосу. Но при этом понимали, что Грозном тяжело играть не только нам, но и другим командам

- Заговорили про поле в Грозном. А поле в Самаре в воскресенье видели?
- Да, смотрел матч «Крыльев» с «Томью».

- Как лучше для вас – играть в таких сложных условиях и не переносить игру, или сыграть весной не в мороз и не в снежных заносах?
- Было бы хорошо, как сделал «Локомотив» с «Томью». Они договорились о переносе домашнего матча «Томи» в Москву. Вот бы и Самара приехала к нам, сыграла бы на хорошем стадионе, при зрителях.

- «Крылья» против такого варианта.
- Их тоже можно понять. «Спартак» один раз в сезоне приезжает в Самару. Там публика придет... Мы такие ребята – готовы приехать и отыграть. Нам все равно, главное – чтобы поле было в приемлемом состоянии. Хотя бы более-менее зеленым, а не белым, как в матче «Крыльев» с «Томью». Если надо – и в снег сыграем. Мы играли при минус 12 в Томске. Но там поле шикарное было по сравнению с тем, что в Самаре.

- Всю прошлую неделю говорилось про покупку «Спартаком» Селихова. А Ребров выдает очередной матч на ноль. Он не переживает, что в команду переходит его конкурент?
- У нас нормальная конкуренция во вратарской линии – есть два равноценных вратаря. И дай бог, чтобы они конкурировали и сохраняли при этом хорошие отношения.

Селихова же я видел в матчах за «Амкар». Но есть «Амкар», а есть «Спартак» – это разные команды. К тому же были случаи, когда приходили игроки, игравшие за другие российские клубы, но в «Спартаке» проявляли себя не так ярко, как там. Иногда вообще был провал. Примеры приводить не хочу. Просто в «Спартаке» психологически сложнее, чем где-то. Селихов – хороший вратарь. Но ему надо выиграть конкуренцию. А Артем сейчас остается первым номером.

- Вы в своем инстаграме показали, как, вернувшись из Грозного, парите в бане на базе в Тарасовке Ещенко…
- Баня – великолепная! Зобнина пропарил, Ещенко, Реброва, Маурисио. Он был вообще в восторге. Потерялся, правда, немного. Не понял, что это было.

- Он в бане впервые?
- Вот в такой, с вениками, – да. В сауну-то он ходит. А тут после того, как я его пропарил, сразу прыгнул в холодную воду, кайфанул. Я Маурисио сказал, что если будет забивать в каждой игре, готов его после каждого матча парить.

- Веники вам на базе готовят?
- Да нет. Ехал как-то, решил купить по дороге. Лежали на базе. Подумал, что пора их использовать.

Кто был круче: Молло, Окриашвили или Маурисио? Выбери лучший гол 15-го тура РФПЛ

В воскресенье тремя матчами завершился 15-й тур чемпионата России по футболу. «Советский спорт» предлагает Вам выбрать лучший гол тура.

Кто был круче: Молло, Окриашвили или Маурисио? Выбери лучший гол 15-го тура РФПЛ


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