Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Крылья Советов- : -Спартак
Футбол  Томь- : -Локомотив
Футбол  Анжи- : -Амкар
Футбол  Терек- : -Краснодар
Биатлон  Индивидуальная гонка. Мужчины
Баскетбол  Бамберг- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Эдуард Трояновский: Есть планы встретиться с Кроуфордом и Бернсом

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Эдуард Трояновский
Эдуард ТрояновскийИсточник: «Советский спорт»

Чемпион мира по версиям IBO и IBF в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский рассказал о подготовке к поединку с намибийцем Джулиусом Индонго.

– Видео боев вашего соперника невозможно найти в интернете. Сложно готовиться к такому оппоненту?
– В боксерском мире есть такое правило, если претендент хочет боксировать с чемпионом, он присылает видео своих последних боев. Что и было сделано. Команда Индонго прислала видео на электронную почту. Я эти бои посмотрел.

Какие были впечатления?
– Физически сильный, высокий, длиннорукий, левша. Немного нестандартная техника, как и у большинства африканцев. Пожалуй, все.

– Вы говорили про его опасный удар. Стоит ли его опасаться или здесь походил другая ваша фраза «бей и улыбайся»?
– Бей и улыбайся. Но на самом деле, никакой недооценки соперника я не допускаю, отношусь к нему с уважением

– Отличалась ли подготовка к этому сопернику или главный ваш соперник – вы сами?
– Совершенно верно. Я сам – главный соперник. Какой-то сверхъестественной работы не было. Она всегда пристальная и детальная.

– Если соперник покажет что-то новое и удивит вас, будет ли меняться ваш план на бой или останется прежним?
– Не получился план А, есть план Б. Не получится второй план - вытрем пот и пойдем работать дальше.

– Индонго – домашний боксер. Как на нем отразится первый бой за пределами страны?
– Он домашний, я – домашний. Многие другие тоже. Например, Флойд Мэйвезер. И никто не осмелится назвать его не чемпионом.

Боксировать в Москве всегда более ответственно. Приезжают родные, близкие, друзья и надо показать себя во всей красе. Это немного стимулирует побеждать. Но все-таки дома боксировать сложнее. В будущем я готов выезжать, если будут хорошие приглашения.

– Были ли у вас похожие на Индонго соперники?
– Да, несколько лет назад я встречался с колумбийцем Вальтером Эстрадой. Также левша, боксировал в похожем стиле.

– Назовите три причины, почему победить должны именно вы.
– Первая причина – пояса должны остаться России. Пояса должны остаться у меня, потому что я очень долго к ним шел. И так просто их не отдам. Третья причина – в России должно быть как можно больше чемпионов.

– Как оцените свою готовность к бою?
– На том уже уровне, что и к предыдущему поединку.

– Вы говорили, что среди ваших потенциальных соперников значатся Теренс Кроуфорд и Рики Бернс. Есть ли с ними переговоры?
– До боя с Индонго переговоров не было. Только планы. Могу сказать, что если поступит соответствующее предложение, я только «за».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Эдуард Трояновский: Индонго – неудобный соперник по манере ведения бояРоссийский боксер Эдуард Трояновский перед поединком с Джулиусом Индонго заявил, что ему нужно подойти в хорошей форме к чемпионским боям, поэтому он так часто проводит поединки.Эдуард Трояновский: Моя задача в бою с Индонго – поднять свой рейтингЧемпион мира по версиям IBF/IBO в первом полусреднем весе россиянин Эдуард Трояновский рассказал о своих целях в предстоящем бою с Джулиусом Индонго, который состоится 3 декабря.Стал известен следующий соперник ТрояновскогоЧемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе россиянин Эдуард Трояновский выйдет на ринг в андеркарте Денис Лебедев – Мурат Гассиев 3 декабря в Москве.Трояновский выступит в андеркарде боя Лебедев - ГассиевЧемпион мира по версиям IBF/IBO в первом полусреднем весе россиянин Эдуард Трояновский (25-0-0, 22 КО) проведёт свой очередной поединок в рамках вечера бокса 3 декабря. Троя вернётся боем в андеркарте Денис Лебедев - Мурат Гассиев.WBC поддержит проведение объединительного боя Трояновский - КроуфордВсемирный боксерский совет поддерживает идею проведения объединительного боя между чемпионом мира по версии IBF в первом полусреднем весе россиянином Эдуардом Трояновским и обладателем поясов WBC и WBO американцем Теренсом Кроуфордом.Эдуард Трояновский: Мне интересно объединить титулыЧемпион мира по версиям IBF и IBO в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский рассказал об итогах боя с Обарой, потенциальных будущих соперниках и охоте за оставшимися титулами.IBF: Трояновский должен провести обязательную защиту титула 9 июняРоссиянин Эдуард Трояновский проведет следующую обязательную защиту титула чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе следующим летом.Победы Головкина и Трояновского. Обзор событий в боксе за неделюПобеды Головкина и Трояновского. Обзор событий в боксе за неделюКазах Геннадий Головкин, россиянин Эдуард Трояновский и никарагуанец Роман Гонсалес одержали победы на прошедшей неделе.Защита Трои. Российский боксер одержал яркую победу над японцемЗащита Трои. Российский боксер одержал яркую победу над японцемЧемпион мира по версиям IBF и IBO в 1-м полусреднем весе россиянин Эдуард Трояновский победил японца Кейту Обару.Эдуард Трояновский: У Обары удар сильнее, чем у КуэнкиЧемпион мира по версиям IBO и IBF в первом полусреднем весе россиянин Эдуард Трояновский заявил, что удар у японца Кейта Обары сильнее, чем у предыдущего соперника - аргентинца Сесара Рене Куэнки.Андрей Рябинский: Трояновский должен встретиться с Кроуфордом, идея класснаяГлава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский считает, что чемпион мира по версиям IBO и IBF в первом полусреднем весе россиянин Эдуард Трояновский в итоге должен встретиться с обладателем чемпионских поясов WBC и WBO американцем Теренсом Кроуфордом, идея объединить все титулы – классная.Андрей Рябинский: Быстрая победа Трояновского немного неожиданнаяГлава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский признался, что для него быстрая победа чемпиона мира по версии IBF и IBO в первом полусреднем весе россиянина Эдуарда Трояновского в бою с японцем Кейта Обарой стала неожиданностью.Трояновский нокаутировал Обару и выбил японца с рингаЧемпион мира по версиям IBF и IBO в 1-м полусреднем весе россиянин Эдуард Трояновский победил японца Кейту Обару.Кейта Обара: Я должен победить Трояновского нокаутомЯпонский боксер Кейта Обара поделился ожиданиями от предстоящего поединка с чемпионом мира по версиям IBF и IBO в первом полусреднем весе из России Эдуардом Трояновским.Трояновский не планирует побеждать Обару нокаутомЧемпион мира по боксу по версиям IBF и IBO в первом полусреднем весе из России Эдуард Трояновский поделился ожиданиями от предстоящего поединка с представителем Японии Кейтой Обарой.Бивол и Кузьмин посетят поединок Трояновский - ОбараРоссийские бойцы: 25-летний россиянин Дмитрий Бивол (7-0-0, 6 КО) выступающий в полутяжёлом весе и 29-летний тяжеловес Сергей Кузьмин (7-0-0, 4 КО), защищающие цвета промоутерской компании «Мир бокса», посетят поединок между чемпионом мира в первом полусреднем весе по версиям IBF и IBO 36-летним россиянином Эдуардом Трояновским (24-0-0, 21 КО) и официальным претендентом на титул Международной боксёрской федерации (IBF) 29-летним японцем Кеитой Обарой (16-1-1, 15 КО). Встреча бойцов состоится 9 сентября в Москве (УСК «Крылья Советов»).Вызов для Усика, выбор Головкина. 10 боев сентября, которые надо посмотретьВызов для Усика, выбор Головкина. 10 боев сентября, которые надо посмотретьSovsport.ru рассказывает об 10 поединках месяца, которых ждут поклонники бокса во всем мире.Стал известен полный состав участников турнира «Трояновский - Обара»9 сентября промоутерская компания «Мир бокса» организует боксёрское шоу, главным событием которого станет поединок за титулы IBF/IBO в первом полусреднем весе между россиянином Эдуардом Трояновским (24-0, 21 КО) и японцем Кеита Обарой (16-1-1, 15 КО). Всего в рамках шоу запланировано шесть поединков, среди которых бои с участием Рахима Чахкиева, Алексея Папина, Сергея Лубковича и других.Трояновский приступил к подготовке к бою с ОбаройЧемпион мира по версиям IBO и IBF в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский приступил к подготовке к бою против японца Кеиты Обары, встреча с которым состоится 9 сентября в Москве.Эдуард Трояновский: Следующий бой планирую провести в сентябреЭдуард Трояновский: Следующий бой планирую провести в сентябреЧемпион мира по версии IBF россиянин Эдуард Трояновский рассказал о своей подготовке к поединку с японцем Кейтой Обарой.

Джулиус Индонго
Джулиус Индонговсе новости
Эдуард Трояновский
Эдуард Трояновскийвсе новости

Cпецпредложение