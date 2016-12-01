Эдуард Трояновский: Есть планы встретиться с Кроуфордом и Бернсом

Чемпион мира по версиям IBO и IBF в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский рассказал о подготовке к поединку с намибийцем Джулиусом Индонго.

– Видео боев вашего соперника невозможно найти в интернете. Сложно готовиться к такому оппоненту?

– В боксерском мире есть такое правило, если претендент хочет боксировать с чемпионом, он присылает видео своих последних боев. Что и было сделано. Команда Индонго прислала видео на электронную почту. Я эти бои посмотрел.

– Какие были впечатления?

– Физически сильный, высокий, длиннорукий, левша. Немного нестандартная техника, как и у большинства африканцев. Пожалуй, все.

– Вы говорили про его опасный удар. Стоит ли его опасаться или здесь походил другая ваша фраза «бей и улыбайся»?

– Бей и улыбайся. Но на самом деле, никакой недооценки соперника я не допускаю, отношусь к нему с уважением

– Отличалась ли подготовка к этому сопернику или главный ваш соперник – вы сами?

– Совершенно верно. Я сам – главный соперник. Какой-то сверхъестественной работы не было. Она всегда пристальная и детальная.

– Если соперник покажет что-то новое и удивит вас, будет ли меняться ваш план на бой или останется прежним?

– Не получился план А, есть план Б. Не получится второй план - вытрем пот и пойдем работать дальше.

– Индонго – домашний боксер. Как на нем отразится первый бой за пределами страны?

– Он домашний, я – домашний. Многие другие тоже. Например, Флойд Мэйвезер. И никто не осмелится назвать его не чемпионом.

Боксировать в Москве всегда более ответственно. Приезжают родные, близкие, друзья и надо показать себя во всей красе. Это немного стимулирует побеждать. Но все-таки дома боксировать сложнее. В будущем я готов выезжать, если будут хорошие приглашения.

– Были ли у вас похожие на Индонго соперники?

– Да, несколько лет назад я встречался с колумбийцем Вальтером Эстрадой. Также левша, боксировал в похожем стиле.

– Назовите три причины, почему победить должны именно вы.

– Первая причина – пояса должны остаться России. Пояса должны остаться у меня, потому что я очень долго к ним шел. И так просто их не отдам. Третья причина – в России должно быть как можно больше чемпионов.

– Как оцените свою готовность к бою?

– На том уже уровне, что и к предыдущему поединку.

– Вы говорили, что среди ваших потенциальных соперников значатся Теренс Кроуфорд и Рики Бернс. Есть ли с ними переговоры?

– До боя с Индонго переговоров не было. Только планы. Могу сказать, что если поступит соответствующее предложение, я только «за».