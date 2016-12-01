«После «Краснодара» Лодыгина что-то встряхнуло». Ловчев о «Зените» и ЦСКА

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о главных матчах среды.

Об игре ЦСКА – «Оренбург» (2:0)

– ЦСКА играл с организованной командой. Разговоры, что уйдет Слуцкий на игроков ЦСКА, думаю, плохо влияют. И в такой ситуации важно было забить. Помог «Оренбург». Пенальти – чистейший. Что-то начали говорить, возмущаться, а игрок-то рукой сыграл. Хорошо, что боковой увидел. Когда в таком матче забиваешь, уже легче играть. Строго в обороне и на контратаках. Не очень сильный ЦСКА не отпустил еще дальше соперников, которые впереди.

Что касается возможного ухода Слуцкого… Он в ситуациях, когда все наседают, не живет по принципу: «Буду сидеть, пока не выгонят». Когда народ против, он приходит к Гинеру и говорит, что хочет уйти. Это же не первый случай. Слуцкий психологически устал. Да и перспективы у ЦСКА слабые. Тут надо отойти в сторону, чтобы тебя вспоминали, как вспоминают о Газзаеве. Он же, покинув ЦСКА, сказал, что оставил команду в золотой обертке.

Правильно, что Слуцкий ставит Чалова. Все-таки у него больше перспектив, чем у Траоре и Страндберга. Но у ЦСКА была сильна средняя линия. Тошич, Натхо, Еременко и даже Муса в свое время. Теперь средняя линия в ЦСКА мало что создает.

Кто может прийти на смену Слуцкому в случае его ухода? Мне думается, главный претендент Гончаренко, который успешно работает с «Уфой».

Нерв Слуцкого. Почему в истории тренера и ЦСКА рано ставить точку

Об игре «Зенит» – «Уфа» (2:0)

– В «Зените» раньше был лидер – Халк. Потом стали говорить про коллективный футбол. Потом лидером стал становиться Жулиано. И когда он был в порядке – обслуживал нападающих. Сейчас Жулиано не в лучшей форме. И оказалось, что у «Зенита» сложно с организацией атаки. Раньше-то – отдай пас Халку, а потом наблюдай, что он сделает. Теперь этого нет. И нет подспорья из средней линии. Поэтому в концовке матча с «Уфой» «Зенит» играл в три нападающих. Это больше было похоже на хаос.

Но главное – с уходом Гарая что-то сломалось в обороне. Столько моментов, сколько «Уфа» создала с «Зенитом», команда Гончаренко за пять игр не создавала! Видимо, после матча с «Краснодаром» что-то Лодыгина встряхнуло. Он в этом матче был просто великолепен. Да, в нескольких моментах выбил мяч на трибуну, когда ему мяч отдавали. Но в тех эпизодах и надо было так действовать. В общем, хорошая победа «Зенита».

Да, еще обратил внимание, что Витсель после игры прощался со зрителями. Видимо, на «Петровском» он уже не сыграет – наверное, он что-то знает.

Ориентация – север. Как «Зенит», несмотря на мороз, одержал победу