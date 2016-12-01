«После «Краснодара» Лодыгина что-то встряхнуло». Ловчев о «Зените» и ЦСКА
Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о главных матчах среды.
Об игре ЦСКА – «Оренбург» (2:0)
– ЦСКА играл с организованной командой. Разговоры, что уйдет Слуцкий на игроков ЦСКА, думаю, плохо влияют. И в такой ситуации важно было забить. Помог «Оренбург». Пенальти – чистейший. Что-то начали говорить, возмущаться, а игрок-то рукой сыграл. Хорошо, что боковой увидел. Когда в таком матче забиваешь, уже легче играть. Строго в обороне и на контратаках. Не очень сильный ЦСКА не отпустил еще дальше соперников, которые впереди.
Что касается возможного ухода Слуцкого… Он в ситуациях, когда все наседают, не живет по принципу: «Буду сидеть, пока не выгонят». Когда народ против, он приходит к Гинеру и говорит, что хочет уйти. Это же не первый случай. Слуцкий психологически устал. Да и перспективы у ЦСКА слабые. Тут надо отойти в сторону, чтобы тебя вспоминали, как вспоминают о Газзаеве. Он же, покинув ЦСКА, сказал, что оставил команду в золотой обертке.
Правильно, что Слуцкий ставит Чалова. Все-таки у него больше перспектив, чем у Траоре и Страндберга. Но у ЦСКА была сильна средняя линия. Тошич, Натхо, Еременко и даже Муса в свое время. Теперь средняя линия в ЦСКА мало что создает.
Кто может прийти на смену Слуцкому в случае его ухода? Мне думается, главный претендент Гончаренко, который успешно работает с «Уфой».
Нерв Слуцкого. Почему в истории тренера и ЦСКА рано ставить точку
Матч
Голы
Натхо 26 (1:0 - пен.). Игнашевич 79 (2:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий А., Фернандес, Березуцкий В., Щенников, Головин, Миланов, Натхо, Тошич (Игнашевич, 65), Вернблум (Набабкин, 83), Чалов (Страндберг, 72)
Оренбург: Гутор, Андреев, Ойеволе, Полуяхтов, Ефремов (Делькин, 57), Коронов (Батов, 77), Малых, Померко, Воробьёв, Нехайчик (Бамба, 85), Афонин
Предупреждения:
Тошич, 54; Игнашевич, 68 - Померко, 20; Андреев, 59
Удаления:
нет - Андреев, 75
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
30 ноября 19:30, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция
Об игре «Зенит» – «Уфа» (2:0)
– В «Зените» раньше был лидер – Халк. Потом стали говорить про коллективный футбол. Потом лидером стал становиться Жулиано. И когда он был в порядке – обслуживал нападающих. Сейчас Жулиано не в лучшей форме. И оказалось, что у «Зенита» сложно с организацией атаки. Раньше-то – отдай пас Халку, а потом наблюдай, что он сделает. Теперь этого нет. И нет подспорья из средней линии. Поэтому в концовке матча с «Уфой» «Зенит» играл в три нападающих. Это больше было похоже на хаос.
Но главное – с уходом Гарая что-то сломалось в обороне. Столько моментов, сколько «Уфа» создала с «Зенитом», команда Гончаренко за пять игр не создавала! Видимо, после матча с «Краснодаром» что-то Лодыгина встряхнуло. Он в этом матче был просто великолепен. Да, в нескольких моментах выбил мяч на трибуну, когда ему мяч отдавали. Но в тех эпизодах и надо было так действовать. В общем, хорошая победа «Зенита».
Да, еще обратил внимание, что Витсель после игры прощался со зрителями. Видимо, на «Петровском» он уже не сыграет – наверное, он что-то знает.
Ориентация – север. Как «Зенит», несмотря на мороз, одержал победу
Матч
Голы
Жулиано 84 (1:0). Кокорин 90 (2:0).
Состав
Зенит: Лодыгин, Анюков, Ломбертс, Нету, Витсель, Мак (Кержаков А., 76), Маурисио (Юсупов, 81), Жулиано, Жирков, Дзюба, Кокорин
Уфа: Лунев, Аликин, Сухов, Васин, Живоглядов, Засеев, Ванек (Фатай, 85), Стоцкий, Безденежных, Сысуев (Обляков, 80), Кротов (Диего, 66)
Предупреждения:
Нету, 44 - нет
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
30 ноября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция