Кирсан Илюмжинов: Класс Карлсена сказался в тай-брейке – он доминировал в дебюте

Магнус Карлсен Источник: Reuters

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов в интервью «Советскому спорту» подвел итоги матча за шахматную корону.

– Во-первых, хочу поздравить всех с праздником шахмат, который продолжался почти три недели. Я отправил поздравительную телеграмму Магнусу Карлсену. Чемпиона мира еще раз доказал, что является сильнейшим шахматистом планеты не только по тому, что занимает несколько лет первое место в рейтинге. Хочу также поздравить Сергея Карякина – он сражался достойно, разрушил миф о непобедимости Магнуса.

А что касается тай-брейка, то чудес не бывает. Магнус - чемпион мира не только по классическим шахматам, но и по быстрым, и по блицу. И здесь класс Карлсена сказался.

Если анализировать тай-брейк, то Магнус получал преимущество и по времени, у него его почти всегда оставалось в два раза больше после выхода из дебюта, чем у Сергея, и по позиции, а также в дебютной подготовке. Магнус очень спокойно выходил из дебюта и доминировал. Наглядно это проявилось во второй, третьей и четвертой партиях. Сергей в этих партиях попадал под серьезное давление.

– Как вам защита Карякина во второй партии?

– Сергей нашел гениальное, этюдное патовое решение в практически безнадежной позиции.

– После 12-й партии посыпались упреки в адрес Карлсена, мол, испугался, сделал быструю ничью. А оказалось, что чемпион мира просто не стал рисковать и сознательно пошел в тай-брейк, потому что верил в свою победу.

– Это так. У Магнуса уже была разработана тактика на оставшуюся часть матча, он сознательно сделал ставку на рапид. И доказал, что был абсолютно прав, и что он действительно сильнейший на планете.

– Эксперты в один голос называют слабое место Карякина в этом матче – дебюты. На тай-брейке это особенно сказалось.

– Трудно сказать, возможно, что-то упустили при подготовке. Но Сергей выходил из трудных позиций за счет своей потрясающей изворотливости, умения терпеть, виртуозной техники защиты. Но, конечно, ему сейчас есть, над чем поработать.

Анна Чакветадзе: Карякин в теннис играет лучше, чем я в шахматы

– Карякин получил огромный опыт, у него очевидные резервы для усиления. На ваш взгляд, Сергей является самым реальным кандидатом на второй матч с Карлсеном через два года?

– У Сергея все для этого есть, он поверил в свои силы, а это очень важно. Никто пока с Карлсеном не сводил вничью матч из 12 партий.

– Матч вызвал большой ажиотаж во всем мире. И вы, как президент ФИДЕ, угадали с местом его проведения. Нью-Йорк – столица мира и это тоже сказалось.

– Я для себя давно решил, что нужно такой матч провести в родном городе Бобби Фишера. И этот матч был посвящен памяти Фишера. И матч получился достойным памяти великого шахматиста. А на счет ажиотажа, только на нашем официальном сайте за матчем смотрели несколько миллионов человек. Я получил много сообщений с благодарностью от американских любителей шахмат за то, что организовал матч в Америке. Это мой подарок им. При том, что власти США внесли меня в санкционный список, из-за чего я не смог прилететь в Нью-Йорк.

– Вы сказали, что следующий матч пройдет в одной из стран Азии. Можете уже назвать эту страну?

– Представители шахматных федераций этих стран присутствовали на матче в Нью-Йорке, там проходили переговоры. Но страну пока назвать не могу.

В Нью-Йорке завершился матч на первенство мира. Чемпион, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен отстоял звание, победив претендента, россиянина Сергея Карякина на тай-брейке со счетом 3:1. Напомним, классическая часть поединка состояла из 12 партий и завершилась вничью – 6:6.

ПОЧЕМУ ИЛЮМЖИНОВ НЕ ПОПАЛ НА МАТЧ? 25 ноября 2015 года министерство финансов США объявило о включении Илюмжинова в санкционный список по Сирии. Пояснялось, что он оказывал «материальную поддержку и за действия в интересах сирийского правительства, Центробанка Сирии». Сам Илюмжинов затем заявил, что знает лишь одного из двух сотрудников банка Сирии, в связях с которыми его обвиняет минфин США. 25 августа этого года президента ФИДЕ не допустили на рейс американской авиакомпании Delta по маршруту Москва - Нью-Йорк.

Все о матче Карлсен – Карякин