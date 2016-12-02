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Плата за позор: у футбольной сборной премиальные за восемь лет выросли на 313%

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Плата за позор: у футбольной сборной премиальные за восемь лет выросли на 313%
Источник: Associated Press

«Советский спорт» сравнивает премиальные сборной России по футболу, выигравшей бронзу Евро-2008 с тем, что получили игроки, провалившие Евро-2016.

В СМИ появилась информация, конечно, неофициальная, как это всегда бывает с финансовыми вопросами в отечественном футболе, что премиальные сборной России за провал на Евро-2016 составили 550 миллионов рублей, что в переводе на евро по текущему курсу составляет порядка 7,8 миллионов евро.

Мы решили вспомнить, сколько зарабатывали российские футболисты за свои выступления в составе национальной команды на предыдущих крупных турнирах.

Начать решили с 2008 года, переломного для отечественного футбола. Во-первых, на Евро-2008 нашу команду впервые в истории выводил иностранный специалист, Гус Хиддинк. Во-вторых, именно этот турнир стал самым успешных в истории сборной России. В-третьих, игрокам той сборной впервые были обещаны огромные премиальные – торги с президентом Российского футбольного союза, Виталием Мутко, завершились лишь за пару дней до старта Евро-2008. Интересы игроков в них тогда представлял Андрей Аршавин.

По неофициальной информации, премии за каждую победу в группе финального турнира Евро-2008 игрокам пообещали по 10 тысяч евро, а за выход в четвертьфинал – 60 тысяч евро каждому. Еще примерно такую же сумму футболисты получили за триумфальную победу над Голландией и выход в полуфинал. Всего получается порядка 140-150 тысяч евро на человека. Учитывая миллион, который по слухам заработал Гус Хиддинк, общая сумма премиальных сборной составила около 4,5 миллионов евро.

В 2010 году сборная России боролась за выход на чемпионат мира по футболу, проходивший в ЮАР. К сожалению, наша команда проиграла Словении в стыковом матче в Мариборе и лишилась путевки на главный футбольный форум планеты. Лишились игроки и огромных премиальных. Тогда только за попадание на мундиаль команде обещали заплатить 4,8 миллионов евро – более чем по 200 тысяч на игрока.

В 2012 году мы все-таки попали на Евро-2012 года в Польше и Украине. Завершился турнир грандиозным провалом – мы не вышли из группы. Но без премиальных футболисты не остались. Если наши ожидания оказались нашими проблемами, то ожидания Андрея Аршавина вполне оправдались – команда заработала 5 миллионов евро премиальных, не считая дополнительных выплат за каждый групповой матч.

Два года спустя Фабио Капелло, возглавлявший сборную России, подарил стране праздник – впервые за 12 лет национальная команда попала в финальный турнир чемпионата мира. Чем все закончилось, мы все прекрасно помним – ни одной победы и вылет из простой группы. За это футболисты получили премию в размере 5,5 – 6 миллионов евро.

За участие в Евро-2016, таком же провальным, как и три предыдущих крупных турнира, как мы уже знаем из СМИ сборная России получила 7,8 миллионов евро. В европейской валюте премиальные нашей сборной с триумфального Евро-2008 возросли на 73%. Если брать в российской валюте по курсу на день выплаты, получится рост в 313%. Страшно представить, сколько сборной России пообещают за успех на домашнем ЧМ-2018

 Сколько полагалось сборной за выступления на последних турнирах


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