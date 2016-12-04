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Падение Трои, пролет Лебедева. Как Рябинский остался без чемпионов (видео)

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Денис Лебедев (слева) проиграл Мурату Гассиеву
Денис Лебедев (слева) проиграл Мурату ГассиевуИсточник: Associated Press

В субботу в Москве состоялся большой боксерский вечер, который прошел по самому непредвиденному сценарию. Боксеры Андрея Рябинского Денис Лебедев и Эдуард Трояновский потерпели неожиданные поражения.

***

К началу главных событий дворец спорта «Мегаспорт» был уже заполнен практически на 90 процентов. Подходили последние зрители, которые бурно обсуждали предстоящий поединок Дениса Лебедева с Муратом Гассиевым.

– За кого будете болеть? – бесцеремонно влез в разговор корреспондент «Советского спорта».

– Мне оба не нравятся, – ответ болельщика поставил в тупик. Самый дешевый билет на бой стоил 2.500 рублей. Потратить такую сумму на то, что «не нравится»... Комментарии излишни!

– Да, за Лебедева болеть будем. Его бои – это зрелище, – сказал второй. Ответ был получен. Болельщики сдали одежку, и пошли за попкорном, словно зная, что их ждет блокбастер.

***

К этому времени Дмитрий Кудряшов уже нокаутировал Сантадера Сильгадо. В своем стиле. В первом раунде. Рахим Чахкиев же окончательно распрощался с мечтой о титульном поединке. Он потерпел третье поражение в карьере. И третье досрочное. На этот раз обидчиком оказался Максим Власов.

На ринге появились финалисты шоу «Бой в большом городе». Основные событие произошли в заключительном раунде. Георгий Челохсаев отправил Владимира Мышева в глубокий нокдаун. Мышев кое-как встал. Держался на ногах кое-как. Челохсаев его пощадил. Георгий всем видом демонстрировал, что не собирается добивать соперника, за что, наверняка, получил в своем углу выговор. Но, чтобы не искушать судьбу, «угол» Мышева выбросил полотенце и добровольно снял своего боксера с поединка.

И у Андрея Рябинского появился первый победитель его шоу, которое он обещал продлить на второй сезон.

***

Главные события были впереди. На ринг поднялся представитель Намибии Джулиус Индонго, следом - чемпион мира по версии IBF Эдуард Трояновский. Пока еще чемпион.

Сразу бросилось в глаза, что с момента официального взвешивания он очень явно прибавил в весе. Отнюдь не в мышечном. Большой контраст, особенно на фоне его мастер-класса, который прошел весной. На тот момент до его боя с японцем Кейтой Обарой было много времени, но Эдуард уже был очень сухим и жилистым. Ни грамма лишнего веса. 

Эдуард Трояновский перед боем в Джулиусом Индонго
Эдуард Трояновский перед боем в Джулиусом Индонго

Увиденное сейчас, что это? Тренировался Эдуард спустя рукава или перебрал с набором веса? Неважно! До этого дня ни одного видео боя Индонго не было в интернете. Теперь появились 40 секунд. И это полноценный бой! Первым же ударом Индонго «уронил» Трояновского настолько «глубоко», что россиянина пришлось поднимать более двух минут. «Пациент» выжил. От госпитализации отказался.


Но каков же африканец! А ведь, какое простодушие демонстрировал на открытой тренировке. В минувшую среду на его лице читалось выражение искреннего счастья от того, что журналисты уделили столько внимания. Еще и проводили аплодисментами. Казалось, что Индонго только за ними и приехал. Но это только казалось. Возможно, даже Эдуарду. 

Если и были у россиянина планы по объединительным боям с Рики Бернсом и Теренсом Кроуфордом, теперь о них можно забыть.

***

Поскольку бой Трояновский - Индонго завершился неприлично быстро, наступил большой перерыв. Самое время время узнать: самый дешевый бутерброд в буфете стоит 200 рублей. Ни что так не отбивает аппетит, как высокие цены.

Спустя добрые полчаса ожиданий знаменитый конферансье Майкл Баффер произнес коронную фразу: Let's get ready to rumble («Приготовимся к драке», - прим. ред.). Начался главный бой вечера, в котором первые четыре раунда катастрофически ничего не происходило.

Зато пятый раунд начался с крепкого попадания Гассиева по печени Лебедева. Денис с трудом принял боевую стойку к окончанию счета. И следующие раунды пропускал больше соперника.

Очередной поворот в поединке произошел в десятом раунде. Денис провел две удачные «двойки», разбив Мурату нос, а это зачастую хуже травмы руки. На моей памяти не было случаев, когда с такой травмой можно было выиграть хотя бы раунд. Судите сами: дыхание затруднено из-за крови; замедляются движения; быстрее накапливается усталость, а удары требуют больший размах.

Концовку боя Лебедев взял. В целом получился паритет, и все решало то, кому достались первые раунды. Мнения судей ожидаемо разделились. Но мир бокса (не путать с одноименной компанией) получил нового чемпиона по версии IBF - Мурата Гассиева.

«Победил достойный», - сказал Лебедев сразу после боя.

Голосование: Согласны ли вы с судейским решением в бою Лебедев — Гассиев?

***

Стоит полагать, что промоутер Андрей Рябинский не скоро забудет этот вечер, в котором он лишился всех своих чемпионов мира. Хотя, это не совсем так. Глава компании «Мир бокса» оказался дальновиден. За два дня до поединка он направил запрос в WBA с просьбой не выставлять титул Лебедева на добровольную защиту. Организация пошла ему навстречу. Лебедев сохранил пояс WBA, но можно ли считать Дениса полноценным чемпионом после поражения?

И теперь у Лебедева нет права на реванш, поскольку защита титула IBF была обязательной, а WBA вправе требовать своей обязательной защиты с другим боксером. В данный момент «регулярным» чемпионом организации является казах Бейбут Шуменов, а первым претендентом значится кубинец Юниер Дортикос.

В реванше Гассиев точно учтет сделанные ошибки, а Дортикос просто находится на пике карьеры и опасен, как никто другой. При наличии чемпионами по другим линиям украинца Александра Усика и британца Тони Белью, лучший вариант для Лебедева – Шуменов. Но Денису уже 37 лет. Трояновский на год младше. Значит, Рябинскому нужно искать новых подопечных. 

Счет «Советского спорта»
БОКСЕРЫ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Счет
Лебедев 9 10 9 10 8 9 9 9 10 10 10 10 113
Гассиев 10 9 10 9 10 10 10 10 9 9 9 9 114
Официальный счет судей: 112-116, 114-113, 111-116

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