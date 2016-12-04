Денис Лебедев: Я в шоке. Не задался вечер

Чемпион мира по версии WBA Денис Лебедев и обладатель титула IBF Мурат Гассиев подвели итоги боя, в котором победу судейским решением одержал осетинский боксер.

– Я бы не сказал, что я проиграл, - заявил Лебедев после боя. - Но судьям виднее. И все же, побеждает сильнейший. Гассиев был лучше. Поздравляю Мурата, но я еще повоюю. Я сделал все, что мог, благодарю всех за поддержку. Извините, что так получилось. Буду работать.

– Мнения судей разделились. Как оцениваете их решение? - вопрос звучит через несколько минут на пресс-конференции.

– Обидно. Был близкий бой. Не думал, что такое скажу: ни к кому претензий нет, но завоевывать пояса надо увереннее. Я был не намного, но лучше. Один американский судья (Джозеф Паскуаль, поставил счет 114-113, - прим. ред. ) отдал победу мне. Я удивился, почему судья Александр Калинкин (112-116, - прим. ред.), мой знакомый, отдал победу Мурату. Хотя бы ничью поставили бы.

– Какое впечатление на вас произвел соперник?

– При всем уважении к Мурату, я его переоценил. Он не был таким, как в тех боях, по которым я готовился. Это тоже сыграло. Переоценить - это плохо. И недооценить плохо. Важна золотая середина. Не хочу задеть ни Мурата, ни его команду.

Мурату посоветовал бы работать над защитой. Они примерно одинаковые с Йоури Каленга, может Гассиев лучше был готов. Или просто сказался удар по печени, я перестал двигаться.

– Расскажите про момент, когда вы упали в пятом раунде?

– Это второй нокдаун в моей карьере. И впервые я пропустил удар по печени. Возможно, он сказался на ногах. Если бы не этот удар, я был бы убедительнее.



– Реванш не был прописан, но вы бы хотели его провести?

– Конечно, хочу. Это нормальное желание для любого спортсмена. Но это была обязательная защита. Так что вопрос не ко мне. В ближайшее время реванша не будет.



– Перед вашим поединком поражение потерпел Эдуард Трояновский.

– Я в шоке. Не задался вечер.

Мурат Гассиев на официальную пресс-конференцию не явился, но дал комментарий в эфире «Матч ТВ».



– Спасибо за поздравление. Хочу всех поблагодарить, – говорит Гассиев. – Столько людей сегодня приехало поболеть за меня. Мои земляки из Северной Осетии, кто на самолете, кто на машине приехали, чтобы меня поддержать. Большое им спасибо.

– Их поддержка ощущалась?

– Я чувствовал их поддержку. Я ожидал, что люди будут болеть за меня, но не настолько много людей. Не раз говорил, что я вырос на боях Дениса и настраивался на очень тяжелый бой в ринге. Очень рад, что победил сегодня.

– По вашим действиям чувствовалась уверенность…

– Я старался сделать все, чтобы не доводить бой до судейских записок. Очень часто бывают спорные решения.

– Хотели нокаутировать Лебедева?

– Да, конечно. Мы видели бой Сергея Ковалева с Андре Уордом. Очень близкий бой. Сергей был лучше, победу отдали Уорду. Не хотелось это повторить.

– Как Лебедеву удалось выдержать ваш натиск?

– Денис показал чемпионский характер. У него сердце настоящего чемпиона. Я ожидал, что он будет биться до конца.

– Чемпионские титулы есть у украинца Александра Усика и британца Тони Белью. Почему вы решили боксировать именно против соотечественника?

– Когда мы проводили отборочный бой, чемпионским титулом владел Виктор Рамирес. Мы хотели провести бой с ним, но Лебедев его победил и объединил пояса. Я шел по линии IBF и стал претендентом на пояс. Так сложилась, что титулом владел Денис.