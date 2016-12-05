Сергей Кирьяков: Руководство премьер-лиги должно прислушаться к голосу разума
На пресс-конференции после матча «Арсенал» – «Анжи» (1:0) главный тренер хозяев Сергей Кирьяков высказал мнение о календаре РФПЛ.
– Знали, что будем играть в таких сложных погодных условиях и готовились к этому. Сзади нужно было играть попроще, задача была в средней части поля обеспечить подбор. Предполагали, что соперник тоже будет играть в простой футбол, так и получилось. На первое место вышла борьба на каждом участке поля. По ситуации играли в прессинг, на первых минутах имели два неплохих момента, потом игра немного выровнялась. Мы сыграли без ошибок, это радует, потому что в трех последних матчах, проигранных нами 0:1, всё решили грубейшие индивидуальные ошибки. Использовали стандарт, над которыми работали. Я поблагодарил ребят за отдачу, сегодня все выложились до конца и добыли очень важные три очка.
– Какое настроение после Вашей первой тренерской победы в премьер-лиги?
– До этого на нас давили поражения, хотя, например, в Казани была очень неплохая игра. Сегодня как камень с сердца упал. Думаю, остались довольны не только мы, но и болельщики, которые пришли в такую погоду. Им огромное спасибо, они гнали ребят вперед, скандировали хорошие вещи, это настраивает на положительный лад.
– Какие планы на межсезонье?
– У нас будет три сбора в Турции. В составе, конечно, будут изменения в каждой линии. Насколько они будут серьезными, покажет время. Уже ведутся переговоры с потенциальными новичками, футболистами хорошего уровня.
– Максим Беляев был дополнительно мотивирован после своей ошибки в Казани?
– Сегодня я доволен игрой линии обороны, не дали создать ничего серьезного у наших ворот, хотя форварды «Анжи» Боли и Будковский - это люди, способные решить судьбу матча, что доказал их предыдущий матч с «Амкаром». Своим голом Беляев отдал должок команде за ту ошибку.
– Рассчитывает ли «Арсенал» на травмированного Маслова?
– По моей информации, травма очень серьезная. Вряд ли можно на него надеяться. Я сам перенес две операции на колене, с такими травмами, к сожалению, многие заканчивали с футболом.
– Уже есть кандидатуры нападающих для усиления команды?
– Хорошие нападающие фактически в Красной Книге. Очень тяжело найти подходящий вариант, но у нас есть еще время.
– Клубы премьер-лиги могут как-то повлиять на календарь, чтобы не играть в таких условиях?
– Конечно, я против такого футбола. Я за футбол, который доставляет удовольствие игрокам, в котором они проявляют свой уровень. На таком поле это делать невозможно. Нужно думать, недопустимо играть в таких условиях. Если бы я мог на это повлиять, то повлиял бы. Руководство премьер-лиги должно прислушаться к голосу разума.
– Илью Максимова сегодня не все журналисты узнали. С чем связана такая смена имиджа?
– Я на установке тоже его не узнал, подумал, что нового игрока без меня приобрели. Он решил что-то поменять, это тоже футбольный момент, и, видите, сыграло.
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Матч
Голы
Беляев 70 (1:0).
Состав
Арсенал: Левашов, Беляев, Горбатюк, Ершов, Вергара, Хагуш, Стеклов (Шешуков, 90), Горбатенко, Максимов (Аппаев, 80), Берхамов, Бурмистров (Власов, 90)
Анжи: Беленов, Гасанов, Тигиев, Гаджибеков, Шандао, Маевский, Иличевич (Бериша, 60), Георгиевский (Газимагомедов, 81), Будковский, Боли, Эбесилио (Щербак, 88)
Предупреждения:
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
05 декабря 19:30, Арсенал, Текстовая трансляция