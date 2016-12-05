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Сергей Кирьяков: Руководство премьер-лиги должно прислушаться к голосу разума

Дмитрий Аполоник
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Кирьяков
Сергей КирьяковИсточник: «Советский спорт»

На пресс-конференции после матча «Арсенал»  «Анжи» (1:0) главный тренер хозяев Сергей Кирьяков высказал мнение о календаре РФПЛ.

 Знали, что будем играть в таких сложных погодных условиях и готовились к этому. Сзади нужно было играть попроще, задача была в средней части поля обеспечить подбор. Предполагали, что соперник тоже будет играть в простой футбол, так и получилось. На первое место вышла борьба на каждом участке поля. По ситуации играли в прессинг, на первых минутах имели два неплохих момента, потом игра немного выровнялась. Мы сыграли без ошибок, это радует, потому что в трех последних матчах, проигранных нами 0:1, всё решили грубейшие индивидуальные ошибки. Использовали стандарт, над которыми работали. Я поблагодарил ребят за отдачу, сегодня все выложились до конца и добыли очень важные три очка.

– Какое настроение после Вашей первой тренерской победы в премьер-лиги?
– До этого на нас давили поражения, хотя, например, в Казани была очень неплохая игра. Сегодня как камень с сердца упал. Думаю, остались довольны не только мы, но и болельщики, которые пришли в такую погоду. Им огромное спасибо, они гнали ребят вперед, скандировали хорошие вещи, это настраивает на положительный лад.

– Какие планы на межсезонье?
– У нас будет три сбора в Турции. В составе, конечно, будут изменения в каждой линии. Насколько они будут серьезными, покажет время. Уже ведутся переговоры с потенциальными новичками, футболистами хорошего уровня.

– Максим Беляев был дополнительно мотивирован после своей ошибки в Казани?
– Сегодня я доволен игрой линии обороны, не дали создать ничего серьезного у наших ворот, хотя форварды «Анжи» Боли и Будковский - это люди, способные решить судьбу матча, что доказал их предыдущий матч с «Амкаром». Своим голом Беляев отдал должок команде за ту ошибку.

– Рассчитывает ли «Арсенал» на травмированного Маслова?
 По моей информации, травма очень серьезная. Вряд ли можно на него надеяться. Я сам перенес две операции на колене, с такими травмами, к сожалению, многие заканчивали с футболом.

 Уже есть кандидатуры нападающих для усиления команды?
 Хорошие нападающие фактически в Красной Книге. Очень тяжело найти подходящий вариант, но у нас есть еще время.

 Клубы премьер-лиги могут как-то повлиять на календарь, чтобы не играть в таких условиях?
 Конечно, я против такого футбола. Я за футбол, который доставляет удовольствие игрокам, в котором они проявляют свой уровень. На таком поле это делать невозможно. Нужно думать, недопустимо играть в таких условиях. Если бы я мог на это повлиять, то повлиял бы. Руководство премьер-лиги должно прислушаться к голосу разума.

 Илью Максимова сегодня не все журналисты узнали. С чем связана такая смена имиджа?
 Я на установке тоже его не узнал, подумал, что нового игрока без меня приобрели. Он решил что-то поменять, это тоже футбольный момент, и, видите, сыграло.

Фернандеш, Жонатас или Глушаков? Выбери лучший гол 17-го тура

Матч

Арсенал - Анжи - 1:0 (0:0)

Голы

Беляев 70 (1:0).

Состав

Арсенал: Левашов, Беляев, Горбатюк, Ершов, Вергара, Хагуш, Стеклов (Шешуков, 90), Горбатенко, Максимов (Аппаев, 80), Берхамов, Бурмистров (Власов, 90)

Анжи: Беленов, Гасанов, Тигиев, Гаджибеков, Шандао, Маевский, Иличевич (Бериша, 60), Георгиевский (Газимагомедов, 81), Будковский, Боли, Эбесилио (Щербак, 88)

Предупреждения:

Берхамов, 34 - Эбесилио, 42

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

05 декабря 19:30, Арсенал, Текстовая трансляция

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