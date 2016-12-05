Сергей Кирьяков: Руководство премьер-лиги должно прислушаться к голосу разума

На пресс-конференции после матча «Арсенал» – «Анжи» (1:0) главный тренер хозяев Сергей Кирьяков высказал мнение о календаре РФПЛ.



– Знали, что будем играть в таких сложных погодных условиях и готовились к этому. Сзади нужно было играть попроще, задача была в средней части поля обеспечить подбор. Предполагали, что соперник тоже будет играть в простой футбол, так и получилось. На первое место вышла борьба на каждом участке поля. По ситуации играли в прессинг, на первых минутах имели два неплохих момента, потом игра немного выровнялась. Мы сыграли без ошибок, это радует, потому что в трех последних матчах, проигранных нами 0:1, всё решили грубейшие индивидуальные ошибки. Использовали стандарт, над которыми работали. Я поблагодарил ребят за отдачу, сегодня все выложились до конца и добыли очень важные три очка.



– Какое настроение после Вашей первой тренерской победы в премьер-лиги?

– До этого на нас давили поражения, хотя, например, в Казани была очень неплохая игра. Сегодня как камень с сердца упал. Думаю, остались довольны не только мы, но и болельщики, которые пришли в такую погоду. Им огромное спасибо, они гнали ребят вперед, скандировали хорошие вещи, это настраивает на положительный лад.

– Какие планы на межсезонье?

– У нас будет три сбора в Турции. В составе, конечно, будут изменения в каждой линии. Насколько они будут серьезными, покажет время. Уже ведутся переговоры с потенциальными новичками, футболистами хорошего уровня.

– Максим Беляев был дополнительно мотивирован после своей ошибки в Казани?

– Сегодня я доволен игрой линии обороны, не дали создать ничего серьезного у наших ворот, хотя форварды «Анжи» Боли и Будковский - это люди, способные решить судьбу матча, что доказал их предыдущий матч с «Амкаром». Своим голом Беляев отдал должок команде за ту ошибку.

– Рассчитывает ли «Арсенал» на травмированного Маслова?

– По моей информации, травма очень серьезная. Вряд ли можно на него надеяться. Я сам перенес две операции на колене, с такими травмами, к сожалению, многие заканчивали с футболом.



– Уже есть кандидатуры нападающих для усиления команды?

– Хорошие нападающие фактически в Красной Книге. Очень тяжело найти подходящий вариант, но у нас есть еще время.

– Клубы премьер-лиги могут как-то повлиять на календарь, чтобы не играть в таких условиях?

– Конечно, я против такого футбола. Я за футбол, который доставляет удовольствие игрокам, в котором они проявляют свой уровень. На таком поле это делать невозможно. Нужно думать, недопустимо играть в таких условиях. Если бы я мог на это повлиять, то повлиял бы. Руководство премьер-лиги должно прислушаться к голосу разума.

– Илью Максимова сегодня не все журналисты узнали. С чем связана такая смена имиджа?

– Я на установке тоже его не узнал, подумал, что нового игрока без меня приобрели. Он решил что-то поменять, это тоже футбольный момент, и, видите, сыграло.