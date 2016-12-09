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«Три трупа уже не реанимировать». Отрывки из переписки Родченкова

Олег Чикирис
Олег Чикирис
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Григорий Родченков
Григорий РодченковИсточник: «Советский спорт»

Всемирное антидопинговое агентство (WADA)  открыло специальный сайт, на котором приводятся более тысячи документов, с которыми работала комиссия Макларена. «Советский спорт» начал изучать материалы, и обратил внимание на переписку (якобы имевшую место) бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова с сотрудником Центра спортивной подготовки Алексеем Великодным (фамилии конкретных спортсменов скрыты до окончания расследования).


«ПОКРЫВАТЬ УРОДОВ С НЕВЕРОЯТНЫМИ И НЕОПРАВДАННЫМИ РИСКАМИ НЕ БУДУ»

03.03.2014, 18:55, «Dr. Grigory Rodchenkov» <grodchen@yandex.ru>:

Дорогой Алексей,

я не могу на виду у всех игнорировать ЧЕТКО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ пробы

Они вообще куда собрались ехать?? Чтобы там залететь?

Я несу личную ответственность за аккредитацию и работу обеих лабораторий – в Сочи и Москве

и покрывать уродов с невероятными и неоправданными рисками не буду, более того, все пробы за три месяца до чемпионата мира ИААФ считаются предсоревновантельными и в один миг могут быть отозваны в Лозанну или Кель на повторку.

В итоге три трупа уже не реанимировать: ???, ???, ??? и пусть разбираются со своими поставщиками, докторами и советниками

остальные пока дышат

Спасибо

ГМ Родченков

Dr. Grigory Rodchenkov

Director,

Olympic Satellite Laboratory, Sochi

WADA Accredited Laboratory

+79384186589 Sochi

+79859697344 Moscow

«ВООБЩЕ СОВЕСТЬ ПОТЕРЯЛИ»


From: Dr. Grigory Rodchenkov [grodchen@yandex.ru]

Sent: 14/03/2014

To: Алексей Великодный [avsochi2014@gmail.com]

Subject: только тихо… и срочно

Только тихо – кто это

2869203, М, международные соревнования | 5036, отбор 2014-03-07, RU Красноярск

БИАТЛОН

Вообще совесть потеряли


«ПУСТЬ РАЗБИРАЕТСЯ С ТЕМИ, КТО ЕГО КОРМИЛ»

From: Dr. Grigory Rodchenkov [grodchen@yandex.ru]

Sent: 16/03/2014

To: Алексей Великодный [avsochi2014@gmail.com]

Subject: только тихо… и срочно

Леша, всё в АДАМСе – труп.. пусть разбирается с теми, кто его кормил

Олимпиада прошла, с нас хватит

я не могу по три дня тянуть

тем более когда гадость такая висит

ты ничего не знаешь


«ЭТОТ БЕСПРЕДЕЛ В БИАТЛОНЕ НАДО ОСТАНОВИТЬ»

From: Dr. Grigory Rodchenkov [grodchen@yandex.ru]

Sent: 20/03/2014

To: Алексей Великодный [avsochi2014@gmail.com]

Subject: допинг

Дорогой Алексей,

На Сочи никакие договоренности не распространяются!!

Все результаты в ЛИМСе и АДАМСе простреливаются вдоль и поперек

сто раз было сказано – Москва не принимает, везите в Лозанну

считай, что увезли в Лозанну

этот беспредел в биатлоне надо остановить

сколько надо было сожрать, чтобы этот сабж с четырьмя промахами выиграл 18 сек у стрелявших чисто!!

Этот сорняк – на кучу помойную


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