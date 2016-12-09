«Три трупа уже не реанимировать». Отрывки из переписки Родченкова
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) открыло специальный сайт, на котором приводятся более тысячи документов, с которыми работала комиссия Макларена. «Советский спорт» начал изучать материалы, и обратил внимание на переписку (якобы имевшую место) бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова с сотрудником Центра спортивной подготовки Алексеем Великодным (фамилии конкретных спортсменов скрыты до окончания расследования).
«ПОКРЫВАТЬ УРОДОВ С НЕВЕРОЯТНЫМИ И НЕОПРАВДАННЫМИ РИСКАМИ НЕ БУДУ»
03.03.2014, 18:55, «Dr. Grigory Rodchenkov» <grodchen@yandex.ru>:
Дорогой Алексей,
я не могу на виду у всех игнорировать ЧЕТКО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ пробы
Они вообще куда собрались ехать?? Чтобы там залететь?
Я несу личную ответственность за аккредитацию и работу обеих лабораторий – в Сочи и Москве
и покрывать уродов с невероятными и неоправданными рисками не буду, более того, все пробы за три месяца до чемпионата мира ИААФ считаются предсоревновантельными и в один миг могут быть отозваны в Лозанну или Кель на повторку.
В итоге три трупа уже не реанимировать: ???, ???, ??? и пусть разбираются со своими поставщиками, докторами и советниками
остальные пока дышат
Спасибо
ГМ Родченков
Dr. Grigory Rodchenkov
Director,
Olympic Satellite Laboratory, Sochi
WADA Accredited Laboratory
+79384186589 Sochi
+79859697344 Moscow
«ВООБЩЕ СОВЕСТЬ ПОТЕРЯЛИ»
From: Dr. Grigory Rodchenkov [grodchen@yandex.ru]
Sent: 14/03/2014
To: Алексей Великодный [avsochi2014@gmail.com]
Subject: только тихо… и срочно
Только тихо – кто это
2869203, М, международные соревнования | 5036, отбор 2014-03-07, RU Красноярск
БИАТЛОН
Вообще совесть потеряли
«ПУСТЬ РАЗБИРАЕТСЯ С ТЕМИ, КТО ЕГО КОРМИЛ»
From: Dr. Grigory Rodchenkov [grodchen@yandex.ru]
Sent: 16/03/2014
To: Алексей Великодный [avsochi2014@gmail.com]
Subject: только тихо… и срочно
Леша, всё в АДАМСе – труп.. пусть разбирается с теми, кто его кормил
Олимпиада прошла, с нас хватит
я не могу по три дня тянуть
тем более когда гадость такая висит
ты ничего не знаешь
«ЭТОТ БЕСПРЕДЕЛ В БИАТЛОНЕ НАДО ОСТАНОВИТЬ»
From: Dr. Grigory Rodchenkov [grodchen@yandex.ru]
Sent: 20/03/2014
To: Алексей Великодный [avsochi2014@gmail.com]
Subject: допинг
Дорогой Алексей,
На Сочи никакие договоренности не распространяются!!
Все результаты в ЛИМСе и АДАМСе простреливаются вдоль и поперек
сто раз было сказано – Москва не принимает, везите в Лозанну
считай, что увезли в Лозанну
этот беспредел в биатлоне надо остановить
сколько надо было сожрать, чтобы этот сабж с четырьмя промахами выиграл 18 сек у стрелявших чисто!!
Этот сорняк – на кучу помойную