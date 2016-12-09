«Три трупа уже не реанимировать». Отрывки из переписки Родченкова

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) открыло специальный сайт, на котором приводятся более тысячи документов, с которыми работала комиссия Макларена. «Советский спорт» начал изучать материалы, и обратил внимание на переписку (якобы имевшую место) бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова с сотрудником Центра спортивной подготовки Алексеем Великодным (фамилии конкретных спортсменов скрыты до окончания расследования).







«ПОКРЫВАТЬ УРОДОВ С НЕВЕРОЯТНЫМИ И НЕОПРАВДАННЫМИ РИСКАМИ НЕ БУДУ»

03.03.2014, 18:55, «Dr. Grigory Rodchenkov» <grodchen@yandex.ru>:



Дорогой Алексей,



я не могу на виду у всех игнорировать ЧЕТКО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ пробы



Они вообще куда собрались ехать?? Чтобы там залететь?



Я несу личную ответственность за аккредитацию и работу обеих лабораторий – в Сочи и Москве



и покрывать уродов с невероятными и неоправданными рисками не буду, более того, все пробы за три месяца до чемпионата мира ИААФ считаются предсоревновантельными и в один миг могут быть отозваны в Лозанну или Кель на повторку.



В итоге три трупа уже не реанимировать: ???, ???, ??? и пусть разбираются со своими поставщиками, докторами и советниками



остальные пока дышат



Спасибо



ГМ Родченков



Dr. Grigory Rodchenkov



Director,



Olympic Satellite Laboratory, Sochi



WADA Accredited Laboratory



+79384186589 Sochi



+79859697344 Moscow



«ВООБЩЕ СОВЕСТЬ ПОТЕРЯЛИ»





From: Dr. Grigory Rodchenkov [grodchen@yandex.ru]

Sent: 14/03/2014



To: Алексей Великодный [avsochi2014@gmail.com]



Subject: только тихо… и срочно



Только тихо – кто это



2869203, М, международные соревнования | 5036, отбор 2014-03-07, RU Красноярск



БИАТЛОН



Вообще совесть потеряли







«ПУСТЬ РАЗБИРАЕТСЯ С ТЕМИ, КТО ЕГО КОРМИЛ»

From: Dr. Grigory Rodchenkov [grodchen@yandex.ru]



Sent: 16/03/2014



To: Алексей Великодный [avsochi2014@gmail.com]



Subject: только тихо… и срочно



Леша, всё в АДАМСе – труп.. пусть разбирается с теми, кто его кормил



Олимпиада прошла, с нас хватит



я не могу по три дня тянуть



тем более когда гадость такая висит



ты ничего не знаешь







«ЭТОТ БЕСПРЕДЕЛ В БИАТЛОНЕ НАДО ОСТАНОВИТЬ»

From: Dr. Grigory Rodchenkov [grodchen@yandex.ru]



Sent: 20/03/2014



To: Алексей Великодный [avsochi2014@gmail.com]



Subject: допинг



Дорогой Алексей,



На Сочи никакие договоренности не распространяются!!



Все результаты в ЛИМСе и АДАМСе простреливаются вдоль и поперек



сто раз было сказано – Москва не принимает, везите в Лозанну



считай, что увезли в Лозанну



этот беспредел в биатлоне надо остановить



сколько надо было сожрать, чтобы этот сабж с четырьмя промахами выиграл 18 сек у стрелявших чисто!!



Этот сорняк – на кучу помойную





