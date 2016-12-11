Первые «подснежники» Родченкова. Обвинения получили подтверждение

Фрагменты переписки экс-главы Московской антидопинговой лаборатории стали получать подтверждение.

Как уже сообщал «Советский спорт», после доклада независимого эксперта Ричарда Макларена в сети появилась электронная переписка экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова с аналитиком Центра спортивной подготовки Министерства спорта Алексеем Великодным и другими чиновниками. Ряд деталей, указанных в письмах, позволяет предположить, о каких соревнованиях и спортсменах идет речь.

В частности, во второй половине марта 2014 года Родченков и Великодный обсуждали случай в биатлоне. Сначала глава лаборатории попросил аналитика рассказать, чья проба имела допинговые отклонения. И получил ответ: речь о соревнованиях в Красноярске.

Затем Родченков возмутился «беспределом» в данном виде спорта, сказав, что это «нужно остановить». И удивился значительному количеству запрещенных веществ, принятых одним из гонщиков, который с четырьмя промахами выиграл 18 секунд у стрелявших чисто.

В марте 2014 года в Красноярске действительно проходило первенство России среди юниоров. 7-го числа состоялся спринт, в котором преимущество победителя над серебряным призером составило 18,4 секунды. При этом первый промахнулся четырежды, второй — ни разу.

Впоследствии победитель — 20-летний Валентин Пехтерев, был дисквалифицирова н. В его пробе обнаружили суперсовременный препарат остарин и новейший генный допинг GW 1516. Тренировал Пехтерева Максим Кугаевский, работавший одно время со сборной России «Б» и Андреем Маковеевым. Он также является личным тренером Евгения Гараничева.

С одной стороны, наказание стоит расценивать, как торжество справедливости. Но напрашиваются и другие выводы.

А) Глава любой антидопинговой лаборатории не имеет права знать имена и фамилии тех, чьи пробы он исследует. Если предположения, основанные на переписке, верны, Родченков (благодаря информатору из ЦСП) это знал, что является грубейшим нарушением антидопинговых правил и усиливает вероятность манипуляций с результатами проб.

Б) Совпадение имен и дат в случае с Пехтеревым работает не в пользу версии о сфабрикованной переписке Родченкова. Для «липы» слишком глубока детализация, слишком незначителен масштаб соревнований, слишком много точных цифр.

В) Характер всей переписки указывает на то, что оценка результатов проб и выбор наказания определялись чиновниками в «ручном» режиме. Пехтереву, если речь в почте Родченкова о нем, не повезло: он оказался слишком мелкой фигурой в слишком крупной игре. К тому же переусердствовал со скоростью на дистанции. Не исключено, что при видимости упорной борьбы его могли «пощадить».

Г) Оценить верность выводов «Советского спорта» предстоит, надеюсь, более компетентным структурам. Если подлинность фактов подтвердится, доказать отсутствие государственной системы манипулирования результатами допинг-проб российской стороне будет крайне тяжело.