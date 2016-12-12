Обнищали. Стоимость игроков премьер-лиги упала в два раза

«Советский спорт», изучив данные сайта transfermarkt.de, рассказывает, как экономический кризис отразился на российском футболе.

Меньше миллиарда

Российский футбол находится в тяжелой экономической ситуации. Богатые клубы беднеют, почти никого не покупая и охотно рассматривая предложения о продаже своих лучших кадров. Бедные клубы становятся нищими. Одни по полгода не выплачивают игрокам зарплату и даже проходят процедуру банкротства, исчезая с футбольной карты. Другие, еще не потерявшие надежду, молятся и пишут письма президенту (что практически одно и то же), губернатору, мэру и наверняка кому-то еще.

Впервые за последние годы трансферная стоимость игроков, выступающих в премьер-лиге, опустилась ниже отметки один миллиард евро – 770 миллионов. Хотя три сезона назад, когда Кокорин оценивался в 12 млн (сейчас – в 5), эта планка была в два раза выше – 1,54 млрд. Такая обескураживающая динамика объясняется двумя факторами. Первый – клубы ведут скромную трансферную политику и разгружают зарплатные ведомости, продавая легионеров. Второй – падают в цене играющие в премьер-лиге футболисты.

Суммарная стоимость игроков премьер-лиги (млрд евро)

Ситуация такова, что сейчас клубы не могут себе позволить не только дорогостоящих звезд, но и сравнительно длинную скамейку запасных. В нынешнем сезоне в матчах чемпионата приняли участие 375 игроков. В прошлом сезоне было 422. А в сезоне-2013/14 – 438. Понятно, что текущее первенство еще не завершено, и итоговая планка поднимется. Однако определенная динамика прослеживается. Вместе с количеством падает и качество: на место уехавших иностранцев приходят легионеры подешевле или свои воспитанники.

Продаем больше, чем покупаем

Падает трансферная стоимость игроков почти всех клубов. Причем у лидирующего по этому показателю «Зенита» она упала более чем на 100 млн по сравнению с прошлым сезоном (в первую очередь из-за продажи Рондона, Халка и Гарая). При этом «Зенит» остается единственным нашим клубом, игроки которого оцениваются более чем в 100 млн. В сытом сезоне-2013/14 таких клубов было семь. А два из них – опять же «Зенит» и «Анжи» – тогда преодолели планку 200 млн, впервые в российской истории.

Стоимость игроков по клубам

Теперь клубы стремятся заработать, а не потратить. В летнее окно было продано игроков на 141 млн, что на 42 млн больше, чем было куплено. Та же картина наблюдалась и в сезоне-2015/16 – плюс 48 млн. Вектор сменился на 180 градусов. До прошлого сезона клубы стабильно тратили на игроков больше, чем зарабатывали, часто – намного больше. Так, в сезоне-2012/13 было потрачено 342 млн. По этому показателю премьер-лига стала третьей в мире, выше Германии, Франции и еще только входящего во вкус Китая.

Расходы на трансферном рынке (млн евро)

Самый дорогой – Витсель

Минувшим летом клубы несколько активизировались, потратив больше, чем за два трансферных окна предыдущего сезона. Изрядно пошумел «Рубин», на долю которого пришлось 40% от этих 99 потраченных миллионов. Но и это – крохи по сравнению с тем, что было не так давно. Подумать только, сейчас в премьер-лиге лишь 11 игроков стоимостью 10 и более миллионов. В сезоне-2013/14 таких было 33, в три раза больше. Глаза разбегались! Это`О – 22 млн. Халк – 45. Виллиан – 30. Думбия – 23. Хонда – 20…

Топ-10 самых дорогих игроков премьер-лиги

Самым дорогим футболистом премьер-лиги является Витсель, который, к слову, заметно упал в цене – с 32 млн в сезоне-2013/14 до 23 млн на данный момент. Но скоро и бельгиец покинет наш славный чемпионат. Трансферная стоимость игроков «Зенита», а заодно и всей лиги упадет еще ниже. Громких покупок же не было давно. Даже слухи стали будоражить информационное пространство куда реже, чем раньше. Клубы учатся жить по средствам. И это влияние не только кризиса, но и финансового fair play.

Выводы? О кризисе в стране и футболе известно давно. И приведенные выше цифры с графиками позволяют оценить его масштаб. Как видно, качество нашего чемпионата, если принимать во внимание только этот критерий, за три сезона упало примерно в два раза. Хотя авторитетный ресурс transfermarkt.de и не является истиной в последней инстанции, самые красноречивые тенденции более-менее понятны.

Другой вопрос – так ли это плохо? И стоит ли вообще переживать? Ну да, наверное. Но футбол-то наш – государственный. Подумаешь, государство стало меньше тратить на клубы. Это не так печально, как сокращение бюджетов других, куда более важных социальных секторов. Когда посещаешь государственную больницу, задумываешься вовсе не о том, почему условный «Зенит» перестал покупать условных Халков.