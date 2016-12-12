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Роналду – Месси – 4:5. В этом году «Золотой мяч» достался португальцу

Константин Клещев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Криштиану Роналду и Лионель Месси
Криштиану Роналду и Лионель МессиИсточник: Reuters

«Золотой мяч» вернулся к истокам – как и 8 лет назад лучшего футболиста мира выбирают не главные тренеры и капитаны сборных в компании журналистов, а только журналисты. Но на вершине все те же – Криштиану Роналду и Лионель Месси.

Они всем порядком надоели. С 2008 года «Золотой мяч» France Football, главный индивидуальный трофей мирового футбола, только передавали из рук в руки только эти двое. Аргентинец признавался лучшим 5 раз, португалец до вечера этого понедельника – трижды.

Все говорили, что за последние годы «Золотой мяч» не меньше Роналду и Месси заслуживали испанцы, царившие в мире с их «тики-такой» с 2008-го по 2012-й, когда они выиграли 2 чемпионата Европы и один чемпионат мира. Чем, скажем, Андрес Иньеста, лучший игрок лучшей сборной, был хуже обоих «золотомяченосцев»? Или Хави?

Ничем, но оба родились, видимо, не в то время. Как и голландец Уэсли Снайдер (победитель Лиги чемпионов и первенства Италии в составе «Интера»), за которого в 2010-м дружно проголосовали журналисты. Но 200 их голосов утонули в хоре мнений 400 главных тренеров и капитанов сборных, поддавшихся (впрочем, не только в тот год) звучности имен, а не магии игры.

«Золотой мяч» вообще несправедлив. Он достается либо нападающим, либо атакующим полузащитникам. Наш Лев Яшин – единственный вратарь (1963 год), а итальянец Фабио Каннаваро – единственный защитник (2006), которых признавали лучшими за 61-летнюю историю «Золотого мяча». Можно, конечно, сказать, что немцы Франц Беккенбауэр (1972, 1976), Лотар Маттеус (1990) и Маттиас Заммер (1996) тоже защитники, но все трое играли и в полузащите.

До Месси и Роналду никому не удавалось получить «Золотой мяч» больше трех раз. Возможно, когда они уйдут из футбола, никто в течение долгого времени даже не приблизится к их достижениям. У 29-летнего Месси – 5 трофеев, у 31-летнего Роналду – 4.

Почему в этом году победил именно португалец, до минимума сократив разрыв от аргентинца в погоне за «Золотым мячом», за которой остальные только наблюдают? Ответ прост: в 2016-м Роналду выиграл оба главных командных трофея – Лигу чемпионов с мадридским «Реалом» и, что еще важней, чемпионат Европы с не слишком яркой, но предельно мотивированной сборной Португалии. В финале Лиги чемпионов был бит «Атлетико», в финале Евро – сборная Франции. Победы Роналду явно перевешивают успехи Месси – чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. Француз Антуан Гризманн, занявший 3-е место в опросе France Football, сыграл в финалах Лиги чемпионов в составе «Атлетико» и Евро-2016 в составе сборной Франции.

Таков итог голосования журналистов из 173 стран, которые выразили свое мнение еще до того, как Football Leaks обнародовал информацию, что за последние 7 лет Роналду увел от налогов около 150 миллионов евро. Впрочем, это вряд ли повлияло бы на членов жюри, которые при голосовании основываются на следующих критериях: а) личные достижения; б) командные достижения; в) авторитет и карьера.

Как говорится в рекламном слогане France Football, «когда мы говорим о футболе, мы говорим о футболе».

*Константин КЛЕЩЕВ представляет Россию в международном жюри по выборам лучшего футболиста мира («Золотой мяч» France Football) с 1993 года.

Роналду – обладатель «Золотого мяча»-2016! Полный рейтинг

«Золотой мяч» Роналду в картинках

«Золотой мяч» Роналду в картинках

Всё, что нужно знать о том, за что 31-летнему форварду присудили приз по итогам 2016 года, – в инфографике «Советского спорта».

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