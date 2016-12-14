У Льва Яшина отобрали «Золотой мяч», а мы и не заметили

Лев Яшин Источник: ТАСС

Еще в начале года журнал France Football пересмотрел результаты вручения своей премии.

Молодежь спорит, кто является лучшим футболистом в истории. Кто-то уверен, что это – Криштиану Роналду. Другие уверяют, что это – Лионель Месси. Аргументы просты – количество «Золотых мячей». В понедельник в пользу португальца стало одним аргументом больше, но аргентинец все равно лидирует – пять званий лучшего футболиста планеты.

Взрослые качают головами, вспоминая черно-белые записи игры великого Пеле, книжки о нем, о единственном трехкратном чемпионе мира в истории футбола, об авторе более чем тысячи голов в ворота соперника.

Но «Золотые мячи» во времена Пеле вручали исключительно европейским футболистам. У «короля футбола» просто не было возможности его получить – он даже в Европе никогда не играл. Поэтому у молодежи нет критерия, который позволил бы встроить Пеле в общую систему ценностей. Его часто выносят за скобки. Как и Диего Марадону, который, хоть и отыграл несколько сезонов в итальянском «Наполи», «Золотой мяч» получить не мог.

К 60-летию награды французский журнал France Football решил исправить эту «несправедливость». Французы пересмотрели результаты выборов лучшего игрока планеты, начиная с 1956 года, когда была вручена первая премия, вплоть до 1995 года, когда «Золотой мяч» получили возможность выиграть футболисты с любого континента, а не только из Европы.

В итоге французские журналисты пришли к выводу, что 12 премий за всю историю были вручены «неправильно». В результате пересмотра 7 «Золотых мячей» получил Пеле, 3 награды достались Марадоне и еще по одному призу отошло Гарринче, Марио Кемпесу и Ромарио.

Справедливость восстановлена! Конечно, Пеле никто не побежал вручать 7 статуэток. Просто мир получил вполне официальный ответ на вопрос «а что если?» Теперь у любого в споре о том, кто является лучшим игроком в истории футбола, будет сразу 7 весомых аргументов в пользу легендарного бразильца.

Но мы забыли об одном. Ведь эти 12 «Золотых мячей», одним росчерком пера отданные бразильцам и аргентинцам, кому-то принадлежали. У европейских футболистов, конечно, статуэтки никто не отнимает, как не вычеркивают и их имена и списка лучших игроков мира. Но теперь при любом их упоминании неизбежно будет всплывать вопрос о справедливости их награды.

Среди «обделенных» оказались такие замечательные футболисты, как француз Раймон Копа, испанцы Альфредо Ди Стефано и Луис Суарес, немцы Герд Мюллер и Лотар Маттеус, итальянец Омар Сивори, чехословак Йозеф Масопуст, шотландец Дэнис Лоу, англичанин Кевин Киган, болгарин Христо Стоичков…

Однако нам больше всего обидно, что своей премии заочно, путь даже и не очень официально, но все же лишился советский вратарь сборной СССР и московского «Динамо» Лев Яшин – единственный голкипер в истории, удостоившийся «Золотого мяча». Также «Золотой мяч» «отобрали» у замечательного советского футболиста Игоря Беланова, прославившегося выступлениями за киевское «Динамо». Мяч Яшина 1963 года отдали его другу Пеле, а приз Беланова 1986 года достался Марадоне.