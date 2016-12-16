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Ушла из сборной Знарка пацанская удаль! Или почему наши проиграли шведам

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Ушла из сборной Знарка пацанская удаль! Или почему наши проиграли шведам
Источник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко ищет причины неудачного старта сборной России на Кубке Первого канала.

Послушал после матча причины поражения сборной России.

Главный тренер нашей команды Олег Знарок заявил, что игроки пришли на турнир вымотанными. Ни восстановиться, ни потренироваться не успели.

Президент ФХР Владислав Третьяк указал на три удаления кряду, которые подкосили нашу команду в третьем периоде.

И оба они отчасти правы. Но, по-моему, именно отчасти. И часть-то не самая большая. А главное – совсем в другом.

Я об этом написал еще в репортаже с тренировки – не та команда, что месяц назад. Усталость – да. Но не только от тяжелого и насыщенного чемпионата. Больше - от трудного и ответственного дела, которое только предстоит выполнить.

Ведь мало того, что домашний турнир. Еще и 70-летие хоккея. И никуда не деться от надежд болельщиков и вопросов журналистов. И бывает такое – ты еще к работе и не приступил, а вздыхаешь уже тяжело.

В ноябре, в том молодежном составе, все было не так. И вчера на матче я вспомнил слова Владимира Юрзинова. Я тогда в ноябре, в разговоре со знаменитым тренером заикнулся: «А не надо ли молодым пацанам дядькой Илью Ковальчука поставить, благо он по хоккею тоже соскучиться успел?»

Мэтр на меня тогда руками замахал: «Да ни в коем случае! Не нужны молодым никакие дядьки! Нечего им за чужими спинами сидеть. Пусть за результат отвечают сами».

Владислав Третьяк: Был уверен в победе наших! И вдруг этот гол дурацкий

Знарок на домашнем этапе Евротура вроде все сделал правильно. Упор на клубные тройки. Из того молодежного состава 11 полевых игроков оставил. Ну и опытных добавил, уже проверенных.

И все равно проиграл! Потому что с появлением в составе звезд ушла сразу из команды та самая юрзиновская удаль. Лихость пацанская ушла, которая отличала нашу сборную на «Карьяла». Выгодно от соперников отличала.

Молодые присмирели в присутствии матерых Павла Дацюка и Ильи Ковальчука. Втянули головы в плечи. И ничего тут не поделаешь. Это Знарок мог в юности морду ветеранам из команды в раздевалке набить за то, что они на него на тренировке грубо цыкнули.

А в большинстве молодежь к более заслуженным игрокам относится с почтением. Помню, как спросил однажды у 18-летнего Александра Овечкина – почему он не подойдет к капитану «Динамо» Алексею Трощинскому и не попросит у него свою любимую «восьмерку» - игровой номер своей мамы? Можно же поговорить с капитаном по-человечески, рассказать про семейную реликвию…

Так Саша на меня вытаращился с таким изумлением, словно я ему Родину продать предложил: «Да как можно?! Я Алексея слишком уважаю. Никогда не смогу такого себе позволить».

Так вот молодые слегка сникли. А ветераны не смогли шведов переломить. Получилось не вашим, не нашим. И отчасти это справедливый итог. Пропустили нелепый гол, и задергались. И сразу дисциплина в команде захромала.

Вот и вышло, как год назад. Когда было два ярких лидера – Ковальчук и Радулов – и все остальные. Тоже ведь неплохой у нас был тогда состав. Хороший. Но тоже оказался не победным.

Потому что два лидера – еще не команда. А команды за ними тоже пока особо не видать.

ФОТОГАЛЕРЕЯ С МАТЧА ЗДЕСЬ

Матч

Швеция - Россия - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы:

Гавриков (Шумаков), 8:54 (0:1 - бол.). Линдблом 37:55 (1:1). Бертильссон (Умарк), 58:33 (2:1). Турессон 59:48 (3:1 - п.в.).

Место и дата

15 декабря 19:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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