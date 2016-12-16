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«Когда шайба будет у красных – кричи!» Как болеют на Кубке Первого канала

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Когда шайба будет у красных – кричи!» Как болеют на Кубке Первого канала
Источник: «Советский спорт»

На российских ледовых аренах уже не хуже, чем в НХЛ. «Советский спорт» рассказывает об антураже матча Швеция – Россия.

На выходе из метро «Автозаводская» вас встречает снеговик – талисман Первого канала. Он, правда – единственный признак, по которому можно понять, в какой стороне находится ледовая арена «Парка Легенд». Если соберетесь поболеть на сборную, лучше подгадайте так, чтобы выходить на станции МЦК «ЗИЛ». От нее до арены метров 100, не больше. В противном случае вам придется преодолеть расстояние метров в 500-700, проходящее вдоль трассы по узкому тротуару и длинному пешеходному тоннелю, идущему параллельно с Третьим транспортным кольцом.

По пути, правда, будет возможность зайти в магазин хоккейной атрибутики, где и выбор шире, чем в официальных точках на самой арены, и цены привлекательнее.

«Можем даже свитер «Автомобилиста» найти, если он вам вдруг понадобится», – говорит один из продавцов. Но свитер «Автомобилиста» не нужен – между собой будут играть сборные России и Швеции – самый интересный матч Кубка Первого канала.

Еще через одно здание – паб, в котором можно скоротать время, если вы приехали чуть раньше и хотите пообщаться с друзьями. Так, кстати, многие и делали. Есть свой бар и в «Парке Легенд» – «Красная Машина» – вместительное и приятное заведение, настраивающее на правильный лад перед матчем. Рядом – Музей хоккейной славы России.

Оказавшись на трибунах минут за 30-40 до стартовой сирены, поневоле пугаешься, что арена будет полупустой – так мало человек заняли свои места. Но за пять минут до старта уже яблоку негде упасть – наполняется пустеет дворец спорта удивительно быстро, в отличие от футбольных стадионов. Несмотря на будний день, арена почти забита – 11 700 человек. Значит пустыми остались порядка 400 мест – в основном в угловых секторах.

Удивляет огромное количество детей. Удивляет и радует. Неужели и правда дело в отсутствие матерных кричалок, так свойственных нашему футболу? Да и наблюдать за хоккеем приятнее: тепло, сухо, комфортно.

«Видишь игроков? Когда шайба будет у красных – кричи. Нам надо, чтобы они забросили», – говорит одна из мамаш своему четырехлетнему на вид чаду в красном свитере сборной России.

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Шарфы, свитера сборной России, надувных хлопушки, бесплатная атрибутика с логотипами компании Skoda, всегда поддерживающей хоккей. Вокруг ощущение праздника. Девушки играют в «угадай мелодию» – выкрикивают имена исполнителей и названия групп, чью музыку используют для заполнения пауз в игре. Все это сопровождается яркой анимацией на огромном количестве экранов, установленных по периметру арены и огромном кубе, нависающем над площадкой.

«Мне говорили, что здесь будет музыка «Руки вверх». Интересно было бы на это посмотреть», – говорит девушка своей подруге, пока их мужья выясняют, почему засчитали гол, забитый коньком.

«Уже половина матча прошла, а еще не было. Хотя, AC/DC гораздо лучше подходит», – отвечает подруга.

Глаза мужчин устремлены на площадку. Если нет – в сторону танцующих в перерывах на лестнице красоток. Девушки в нарядах, стилизованных под народные заводят толпу, размахивая в такт музыке красными помпонами. По рядам ходят маскоты – хоккейные талисманы ледовой арены: волк из «Ну, погоди!», заяц, кот Матроскин. Они играются с детьми, фотографируются и дразнят взрослых.

Шведов немного. Если наберется человек 15-20 на всю арену, будет хорошо. Когда включили «Калинку», болельщик наших соперников из VIP-ложи принялся танцевать то, что, как он думал, должно было напоминать народные русские танцы.

Перекусить? Без проблем. Можно сходить под трибуну – к одной их точек продажи еды и напитков. А можно заказать прямо на трибуну. Да. Просто заходишь на сайт, выбираешь, оплачиваешь и еду тебе приносят к месту, которое ты указал в заказе.

Впечатление от хоккейного праздника чуть смазало поражение сборной России со счетом 1:3. Потом, правда, была еще и дорога до метро с образовавшейся на лестнице к тоннелю через ТТК людской пробкой. Но это проблемы временные. «Красная машина» скоро начнет побеждать, а дорогу к метро расширят и облагородят. Уже этим занимаются.

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