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Андрей Рябинский: Поветкин не принимал допинг умышленно. 100 процентов!

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Андрей Рябинский
Андрей РябинскийИсточник: Vsenabox.ru

Глава промоутерской компании «Мир бокса», представляющей интересы Алесандра Поветкина, в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал об обстоятельствах отмененного и состоявшегося боев в Екатеринбурге, а также о деталях допинговой истории, в которую вовлечен его подопечный.

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Стероид для прироста мышечной массы. На чем попался Поветкин

НОЧНАЯ ПОЧТА

Впервые мне довелось освещать бокс в олимпийских Афинах, причем не весь турнир, а, так уж получилось, путь к «золоту» Александра Поветкина. Три года спустя выпало брать большое интервью у Николая Валуева. Тогда он готовился на бывшей базе сборной ГДР под Берлином к бою против Руслана Чагаева. В котором и потерпел первое поражение в карьере.

Отягощенный этим двусмысленным багажом, я встретился в воскресенье с Андреем Рябинским, чтобы узнать у него правду про то, как титульный бой Александра Поветкина превратился в потешный. Беседа стала возможной благодаря коммуникативным усилиям генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки, за что ей отдельное спасибо.

- Остановимся на событиях минувшей субботы. С чего она для вас началась?
- Это был один из самых сложных для меня дней за последнее время. Глобальная проверка на стрессоустойчивость.

- Просунулись — сразу факс? Или вообще не спали?
- Спал, потому что не знал. Результаты Сашиной пробы А пришли мне на почту в три часа ночи. Когда встал в 8 утра, увидел массу пропущенных звонков с сообщениями, - и все понял.

Дюопа, конечно, жаль. Но за Поветкина куда обиднее

- Ваши первые действия?
- В любой ситуации надо разбираться, даже в самой неприятной. Паниковать неправильно. Я позвонил Маурисио Сулейману, председателю WBC. Спросил, может ли состояться бой со Стиверном, если на кону не будет титула. Все-таки информация о допинге странным образом появляется перед боями Поветкина второй раз подряд, а у меня 14 тысяч человек с билетами.

- Что ответил Сулейман?
- Что WBC возражать не будет. Затем начались переговоры с командой Стиверна. Сложные. За ним стоит Дон Кинг, специфическая личность, с которой у меня непростые отношения: не так давно я выиграл у Кинга суд.

- Что редкость.
- Единственный случай за последнее время. Поэтому от Кинга можно было ждать чего угодно. Появление на сцене Жоана Дюопа, кстати, связано именно с этим. Я заранее позаботился о запасном боксере на случай, если что-то сорвется. Распространенная в боксе практика.

Николай Валуев: Стиверн повел себя нечестно по отношению к Поветкину

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Николай Валуев прокомментировал информацию о втором случае с положительной допинг-пробой.

Николай Валуев: Стиверн повел себя нечестно по отношению к Поветкину

49-Й РАЗМЕР

- В котором часу вы впервые поговорили с Поветкиным, узнав о положительной пробе?
- Уже когда прилетел в Екатеринбург - в 17-18 часов по местному времени. Я знаю позицию Саши - ему все равно с кем драться, он готов к этому всегда. Оставлять Поветкина без боя было бы с моей стороны просто нечестно по отношению к нему и обладателям билетов. Именно поэтому я пытался договориться со Стиверном. Не удалось.

- Почему?
- Сначала его команда стала вымогать дополнительные деньги.

- Большие?
- Торг начинался с 500 тысяч долларов. Сверху. Возможно, даже при таких запросах мы нашли бы компромисс, но в какой-то момент канадцы стали недоговороспособными и свернули общение.

- Чем мотивировали? Все-таки деньги есть деньги. Или речь шла об идеалах спорта?
- Не будем идеализировать канадцев — об идеалах спорта разговор не шел. Уж чем-чем, а этим они руководствуются в последнюю очередь. Было сказано: всем занимается Дон Кинг, связывайтесь с ним. Очередная попытка успешно завершить безнадежное дело ничем не увенчалась, и Стиверн засобирался в путь. Тогда мы вступили в переговоры с Дюопа. Забавно, что и тут не все пошло гладко. Суббота вообще была днем, когда все складывалось против, любые случайности.

- Например?
- Авиакомпания потеряла багаж Дюопа. Сам он прилетел за пару дней до боя, но часть поклажи за это время так и не нашлась.

- Отсюда — шерстяные носки и кроссовки в ринге?
- Верно. У него размер ноги — 49. Где взять такие боксерки? Понимаю, выглядело все странно, сам бы обратил внимание. Но представьте: Екатеринбург, 6-7 часов вечера, нужна специальная обувь уникального размера.

- Те пестрые черевички, в которых француз боксировал, в итоге нашли ему вы?
- Занимались помощники, не знаю, его это беговые кроссовки или наши. Вот шорты купили мы. В обычном магазине, без всяких нашивок. Вообще Дюопа знал, что вероятность его участия в бое высока. Мужественный человек, заслуживающий благодарности. Не испугался, проявил понимание при переговорах, вышел в ринг. Все его сразу зауважали. Это к разговору о написанном людьми, «глубоко» разбирающимися в боксе: привезли, мол, мешка, которого побили чуть ли не зрители из зала. Глупость полная. 5-й номер в рейтинге WBC, 34 боя, 3 поражения. Прекрасно провел 11 раундов с Деонтеем Уайлдером. Проиграл, но если вы посмотрите тот бой, все поймете.

Бокс уехал, клоуны остались. Дзичковский – о странном шоу с участием Поветкина

Обозреватель «Советского спорта» – о бое Поветкина и превращении российского спорта в шоу-бизнес.

Бокс уехал, клоуны остались. Дзичковский – о странном шоу с участием Поветкина

ПРОВЕРЯЛИ КАЖДЫЕ 10 ДНЕЙ

- Были уверены, что Поветкин не расклеится от всей этой истории и согласится на нетитульный бой с человеком в тапочках?
- Саша — сильный. И это не первая проблема, которую пришлось вместе пережить. У нас есть взаимная договоренность — держать удар. В боксе несложно по независящим от тебя причинам оказаться в ситуации, где понадобится стойкость. Это тот самый случай.

- Почему Дюопа считал вероятность своего участия высокой? Вы ждали какого-то подвоха?
- Ждал, но не с этого бока. От Дона Кинга. Думал, его боксер в последний момент что-нибудь выкинет. Кинг многое сделал для бокса, авторитетный персонаж, но я с ним работал и знаю: фортели более чем возможны. Любой подтвердит: Кинг крайне тяжел в переговорах и дико нестабилен. При этом я совершенно не предполагал, что возникнут проблемы с допингом.

- Объявление результатов пробы А в день боя с Кингом не связываете?
- Пока не готов выдвигать такие обвинения, потому что они будут выглядеть теорией заговора. Возможно все. Проводим внутреннее расследование. Но хочу сказать нечто очень важное. На сто процентов уверен: Саша не употреблял допинг умышленно. Его моральные принципы такое полностью исключают. Да это просто глупо после истории с мельдонием, в которой Поветкина оправдали, но с уточнением: в течение года он будет находиться под усиленным контролем, в программе «Чистый бокс». Его проверками занималась VADA, представители которой могли нагрянуть в любой момент куда угодно. Они приезжали каждые 10 дней. Умышленный прием хорошо известного остарина в такой ситуации выглядит настоящим бредом. Это же однозначная дисквалификация!

- А неумышленный?
- Надо разбираться. В случайном попадании нет вины спортсмена. Другое дело, что в допинге отсутствует презумпция невиновности: бремя доказательства лежит не на обвинителях, как в обычном праве, а на обвиненном. Были прецеденты, когда правоту спортсмена удавалось доказать. Это и оправдание Саши по мельдонию, и Стиверн, отделавшийся вместо дисквалификации 75-тысячным штрафом. При этом мы не стали оспаривать допинг канадца, согласившись на бой.

Левый бой. Яременко о позиции «Советского спорта» в связи с боем Поветкина

Николай Яременко о позиции «Советского спорта» в связи с боем Поветкин - Дюопа.

Левый бой. Яременко о позиции «Советского спорта» в связи с боем Поветкина

СТАРУШКИ НА ДОРОГАХ

- Что думаете об остарине Поветкина? Отравление? Ошибка врачей? Стероидная курица на обед?
- Наиболее вероятны два варианта — про теорию заговора пока молчу. Препарат мог попасть в организм с пищей: остарин используется некоторыми производителями мяса. Либо со спортивными добавками. Если так, это плохо для нас. Сейчас собираем и исследуем все спортивные добавки.

- Проба была взята 6 декабря?
- Да. В России. Тестировалась в Лос-Анжелесе.

- Как это работает на теорию заговора?
- Про манипуляции с пробами, повторяю, бездоказательно говорить не хочу.

- Договариваясь с Дюопа, вы понимали, как это будет воспринято трезвомыслящим зрителем? Человек под допингом дерется против чистого. Велика ли спортивная ценность такого зрелища?
- Представьте субботнюю ситуацию. У вас есть 14 тысяч зрителей и Саша, у которого предыдущий бой сорвался по той же причине. Теперь он сидит без боев и без денег. И вот выбор — отменить бой вообще или выпустить запасного боксера. В первом случае будет больше резонанс, больше недовольных, больше проблем. Во втором — к вам все равно можно предъявлять претензии, но найден некий компромисс. Говорить о том, что я принял правильное решение, не готов. В такие ситуации вообще лучше не попадать. Ведь уже был отмененный бой с Уайлдером, после которого пришлось выслушать много неприятного. Но я решил так, как решил. Вы или кто-то другой, возможно, поступили бы иначе.

- Какова официальная формулировка отмены боя с канадцем?
- Отказ Стиверна. Саша не был дисквалифицирован, состоялся только отзыв статуса боя.

- Вам звонил в субботу кто-нибудь из спортивного руководства страны?
- Никто.

- Попавшиеся на допинге чемпионы чувствуют себя в России не так уж плохо. Принцип zero tolerance у нас не работает. Одни представлены во власти, другие продолжают трудиться где-то около спорта. У них не отбирают государственные премии, квартиры и машины. Не говоря уж о причастных тренерах и врачах, - те вообще ходят табунами по кругу.
- Но с этим все же не ко мне.

- Да, но если на таком фоне боксер, с утра обвиненный в допинге, вечером потешает 14 тысяч человек, - это как? И разве не это ставят сейчас в вину российскому спорту?
- Я объяснил причины своего решения. Согласитесь, оно не лишено логики. Мы с Поветкиным точно против допинга — это отвратительная штука. Если бы кто-то протянул Саше допинг и сказал: «Ешь и будешь сильнее», он бы ни за что этого не сделал. Можете верить или нет, но я убежден: остарин оказался в Саше неумышленно. Теоретически такое возможно. Постараемся найти виновных, если они есть. Но даже на том фоне, про который вы сказали, претензий к Поветкину у меня нет: я-то в нем уверен! Это как лихачество на дорогах: негодяев много, но старушек порой сбивают случайно. Очень не хочется уравниловки.

Не освистали – и слава Богу! Как Поветкин одержал победу

В Екатеринбурге завершился нашумевший боксерский вечер.

Не освистали – и слава Богу! Как Поветкин одержал победу

КРАЖА У МАВЗОЛЕЯ

- Дюопа монегаск или француз?
- Француз, имеющий гражданство Монако и живущий там. Отсюда — гимн и флаг в Екатеринбурге. Никакая не Польша, как я с удивлением прочитал. Свидетельство того, что многие пишут, но не разбираются в предмете. И не хотят.

- Василию Уткину от вас досталось.
- Пожалел о своем сообщении в твиттере. В горячке написал. Каждый имеет право на свое мнение, даже если оно дилетантское или гадское. Человек ляпнул, но он же не официальное лицо! Пусть мнения будут разными — это хорошо, так и должно быть.

- Почва для взрывной реакции на допинг, однако, сейчас благодатная.
- Да. Но с этим опять не ко мне. Я разбираюсь с конкретной неприятной историей. И нахожу очень печальным тот факт, что после мельдония нас закидывали грязью, а когда Сашу оправдали, никто не извинился.

- Вопрос о трансляции боя с Дюопа решали вы?
- Тина Канделаки. Конечно, находились с ней в контакте. Когда стало ясно, что переговоры со Стиверном бесперспективны, Тина предложила об этом объявить. Оставление трансляции в сетке я, пожалуй, поддерживаю. Логика та же самая: зрители настроились на бой, а Саша не дрался целый год. Плюсы для меня перевешивают минусы, хотя у этой ситуации нет верного решения. Я принял вот такое. И взял на себя ответственность за него.

- Кто из спонсоров отказался от рекламы в связи с репутационными потерями?
- Никто. Но у нас и не было сторонней рекламы. Бокс вообще и это мероприятие в частности не приносят мне денег. Это не коммерческая история — меценатство. Сам раньше боксировал, в этой отрасли много друзей, поэтому поддерживаю бокс. А основной бизнес - крупная строительная компания. Событие в Екатеринбурге для меня и моего уральского партнера Игоря Алтушкина убыточно. В Москве организую мероприятия сам, там все сделали пополам. Рекламу на ринге две компании поделили поровну. Но билеты, телеправа и все остальное покроют только часть наших расходов.

Поветкин провалил допинг-тест и нокаутировал Дюопа. Как это было

«Советский спорт» провел текстовую трансляцию боя с участием Александра Поветкина, у которого внезапно сменился соперник.

Поветкин провалил допинг-тест и нокаутировал Дюопа. Как это было

- В связи с отменой титульного боя у вас будут дополнительные финансовые потери?
- Какие-то будут. Дон Кинг почти наверняка обратится с претензией к нам или в суд по поводу компенсации затрат на подготовку его боксера. Скорее всего, признаем и компенсируем: команда Стиверна действительна несла расходы. Если бы он провел бой, получил бы еще и гонорар.

- Как насчет гонорара Поветкину?
- Будет выплачен. Обсудим, наверное, размер, все-таки бой не был титульным. Но одна из целей всей акции - чтобы Саша мог заработать. Людям нужны деньги, чтобы жить.

- Сколько из 14 тысяч зрителей не пришли на бой?
- Зал был забит полностью.

- Как повлияло на сохранение трансляции в сетке ваше участие в проекте «Матч ТВ» «Бой в большом городе»?
- Никак - совершенно разные мероприятия. Не очень понял, к слову, почему Василий Уткин назвал «Бой в большом городе» провальной историей. Она вообще не провальная, она просто супер. Прекрасный финал, высокие для первого сезона рейтинги, мощная перспектива, подтянулись американцы с англичанами. У нас телефон разрывается от звонков желающих принять участие во втором сезоне.

- Ваш прогноз на ситуацию с допингом Поветкина.
- Если в команде есть виновные, они будут наказаны. Не сможем доказать неумышленность приема допинга - Сашу дисквалифицируют. За остарин полагается два года — для 37-летнего боксера серьезный удар. Докажем правоту — наказанием будет меньшим или вовсе не будет. Но ситуация тяжелая. Мельдоний, в котором, и это признали все, Повесткин не виноват, бросил тень. А тут еще глобальная история с обвинениями России... Надежда - на здравый смысл и детальное разбирательство. Сама тяжесть препарата, как ни парадоксально, работает на невиновность Саши. Принять остарин, находясь под микроскопом у всего мира, - это как украсть что-то на Красной Площади, повесить на себя табличку: «Я украл», орать и размахивать краденным. Полный бред.

Лучше бы Поветкин проиграл. Допинг фактически ставит крест на карьере Александра

Положительная проба на допинг, скорее всего, ставит крест на карьере выдающегося российского боксера.

Лучше бы Поветкин проиграл. Допинг фактически ставит крест на карьере Александра

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Евгений Дзичковский
Евгений ДзичковскийЗадай вопрос
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