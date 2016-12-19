Андрей Рябинский: Поветкин не принимал допинг умышленно. 100 процентов!

Глава промоутерской компании «Мир бокса», представляющей интересы Алесандра Поветкина, в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал об обстоятельствах отмененного и состоявшегося боев в Екатеринбурге, а также о деталях допинговой истории, в которую вовлечен его подопечный.



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НОЧНАЯ ПОЧТА

Впервые мне довелось освещать бокс в олимпийских Афинах, причем не весь турнир, а, так уж получилось, путь к «золоту» Александра Поветкина. Три года спустя выпало брать большое интервью у Николая Валуева. Тогда он готовился на бывшей базе сборной ГДР под Берлином к бою против Руслана Чагаева. В котором и потерпел первое поражение в карьере.

Отягощенный этим двусмысленным багажом, я встретился в воскресенье с Андреем Рябинским, чтобы узнать у него правду про то, как титульный бой Александра Поветкина превратился в потешный. Беседа стала возможной благодаря коммуникативным усилиям генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки, за что ей отдельное спасибо.

- Остановимся на событиях минувшей субботы. С чего она для вас началась?

- Это был один из самых сложных для меня дней за последнее время. Глобальная проверка на стрессоустойчиво сть.

- Просунулись — сразу факс? Или вообще не спали?

- Спал, потому что не знал. Результаты Сашиной пробы А пришли мне на почту в три часа ночи. Когда встал в 8 утра, увидел массу пропущенных звонков с сообщениями, - и все понял.

- Ваши первые действия?

- В любой ситуации надо разбираться, даже в самой неприятной. Паниковать неправильно. Я позвонил Маурисио Сулейману, председателю WBC. Спросил, может ли состояться бой со Стиверном, если на кону не будет титула. Все-таки информация о допинге странным образом появляется перед боями Поветкина второй раз подряд, а у меня 14 тысяч человек с билетами.

- Что ответил Сулейман?

- Что WBC возражать не будет. Затем начались переговоры с командой Стиверна. Сложные. За ним стоит Дон Кинг, специфическая личность, с которой у меня непростые отношения: не так давно я выиграл у Кинга суд.

- Что редкость.

- Единственный случай за последнее время. Поэтому от Кинга можно было ждать чего угодно. Появление на сцене Жоана Дюопа, кстати, связано именно с этим. Я заранее позаботился о запасном боксере на случай, если что-то сорвется. Распространенная в боксе практика.

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Николай Валуев прокомментировал информацию о втором случае с положительной допинг-пробой. Николай Валуев: Стиверн повел себя нечестно по отношению к Поветкину

49-Й РАЗМЕР

- В котором часу вы впервые поговорили с Поветкиным, узнав о положительной пробе?

- Уже когда прилетел в Екатеринбург - в 17-18 часов по местному времени. Я знаю позицию Саши - ему все равно с кем драться, он готов к этому всегда. Оставлять Поветкина без боя было бы с моей стороны просто нечестно по отношению к нему и обладателям билетов. Именно поэтому я пытался договориться со Стиверном. Не удалось.

- Почему?

- Сначала его команда стала вымогать дополнительные деньги.

- Большие?

- Торг начинался с 500 тысяч долларов. Сверху. Возможно, даже при таких запросах мы нашли бы компромисс, но в какой-то момент канадцы стали недоговороспособ ными и свернули общение.

- Чем мотивировали? Все-таки деньги есть деньги. Или речь шла об идеалах спорта?

- Не будем идеализировать канадцев — об идеалах спорта разговор не шел. Уж чем-чем, а этим они руководствуются в последнюю очередь. Было сказано: всем занимается Дон Кинг, связывайтесь с ним. Очередная попытка успешно завершить безнадежное дело ничем не увенчалась, и Стиверн засобирался в путь. Тогда мы вступили в переговоры с Дюопа. Забавно, что и тут не все пошло гладко. Суббота вообще была днем, когда все складывалось против, любые случайности.

- Например?

- Авиакомпания потеряла багаж Дюопа. Сам он прилетел за пару дней до боя, но часть поклажи за это время так и не нашлась.

- Отсюда — шерстяные носки и кроссовки в ринге?

- Верно. У него размер ноги — 49. Где взять такие боксерки? Понимаю, выглядело все странно, сам бы обратил внимание. Но представьте: Екатеринбург, 6-7 часов вечера, нужна специальная обувь уникального размера.

- Те пестрые черевички, в которых француз боксировал, в итоге нашли ему вы?

- Занимались помощники, не знаю, его это беговые кроссовки или наши. Вот шорты купили мы. В обычном магазине, без всяких нашивок. Вообще Дюопа знал, что вероятность его участия в бое высока. Мужественный человек, заслуживающий благодарности. Не испугался, проявил понимание при переговорах, вышел в ринг. Все его сразу зауважали. Это к разговору о написанном людьми, «глубоко» разбирающимися в боксе: привезли, мол, мешка, которого побили чуть ли не зрители из зала. Глупость полная. 5-й номер в рейтинге WBC, 34 боя, 3 поражения. Прекрасно провел 11 раундов с Деонтеем Уайлдером. Проиграл, но если вы посмотрите тот бой, все поймете.

ПРОВЕРЯЛИ КАЖДЫЕ 10 ДНЕЙ

- Были уверены, что Поветкин не расклеится от всей этой истории и согласится на нетитульный бой с человеком в тапочках?

- Саша — сильный. И это не первая проблема, которую пришлось вместе пережить. У нас есть взаимная договоренность — держать удар. В боксе несложно по независящим от тебя причинам оказаться в ситуации, где понадобится стойкость. Это тот самый случай.

- Почему Дюопа считал вероятность своего участия высокой? Вы ждали какого-то подвоха?

- Ждал, но не с этого бока. От Дона Кинга. Думал, его боксер в последний момент что-нибудь выкинет. Кинг многое сделал для бокса, авторитетный персонаж, но я с ним работал и знаю: фортели более чем возможны. Любой подтвердит: Кинг крайне тяжел в переговорах и дико нестабилен. При этом я совершенно не предполагал, что возникнут проблемы с допингом.

- Объявление результатов пробы А в день боя с Кингом не связываете?

- Пока не готов выдвигать такие обвинения, потому что они будут выглядеть теорией заговора. Возможно все. Проводим внутреннее расследование. Но хочу сказать нечто очень важное. На сто процентов уверен: Саша не употреблял допинг умышленно. Его моральные принципы такое полностью исключают. Да это просто глупо после истории с мельдонием, в которой Поветкина оправдали, но с уточнением: в течение года он будет находиться под усиленным контролем, в программе «Чистый бокс». Его проверками занималась VADA, представители которой могли нагрянуть в любой момент куда угодно. Они приезжали каждые 10 дней. Умышленный прием хорошо известного остарина в такой ситуации выглядит настоящим бредом. Это же однозначная дисквалификация!

- А неумышленный?

- Надо разбираться. В случайном попадании нет вины спортсмена. Другое дело, что в допинге отсутствует презумпция невиновности: бремя доказательства лежит не на обвинителях, как в обычном праве, а на обвиненном. Были прецеденты, когда правоту спортсмена удавалось доказать. Это и оправдание Саши по мельдонию, и Стиверн, отделавшийся вместо дисквалификации 75-тысячным штрафом. При этом мы не стали оспаривать допинг канадца, согласившись на бой.

СТАРУШКИ НА ДОРОГАХ

- Что думаете об остарине Поветкина? Отравление? Ошибка врачей? Стероидная курица на обед?

- Наиболее вероятны два варианта — про теорию заговора пока молчу. Препарат мог попасть в организм с пищей: остарин используется некоторыми производителями мяса. Либо со спортивными добавками. Если так, это плохо для нас. Сейчас собираем и исследуем все спортивные добавки.

- Проба была взята 6 декабря?

- Да. В России. Тестировалась в Лос-Анжелесе.

- Как это работает на теорию заговора?

- Про манипуляции с пробами, повторяю, бездоказательно говорить не хочу.

- Договариваясь с Дюопа, вы понимали, как это будет воспринято трезвомыслящим зрителем? Человек под допингом дерется против чистого. Велика ли спортивная ценность такого зрелища?

- Представьте субботнюю ситуацию. У вас есть 14 тысяч зрителей и Саша, у которого предыдущий бой сорвался по той же причине. Теперь он сидит без боев и без денег. И вот выбор — отменить бой вообще или выпустить запасного боксера. В первом случае будет больше резонанс, больше недовольных, больше проблем. Во втором — к вам все равно можно предъявлять претензии, но найден некий компромисс. Говорить о том, что я принял правильное решение, не готов. В такие ситуации вообще лучше не попадать. Ведь уже был отмененный бой с Уайлдером, после которого пришлось выслушать много неприятного. Но я решил так, как решил. Вы или кто-то другой, возможно, поступили бы иначе.

- Какова официальная формулировка отмены боя с канадцем?

- Отказ Стиверна. Саша не был дисквалифицирова н, состоялся только отзыв статуса боя.

- Вам звонил в субботу кто-нибудь из спортивного руководства страны?

- Никто.

- Попавшиеся на допинге чемпионы чувствуют себя в России не так уж плохо. Принцип zero tolerance у нас не работает. Одни представлены во власти, другие продолжают трудиться где-то около спорта. У них не отбирают государственные премии, квартиры и машины. Не говоря уж о причастных тренерах и врачах, - те вообще ходят табунами по кругу.

- Но с этим все же не ко мне.

- Да, но если на таком фоне боксер, с утра обвиненный в допинге, вечером потешает 14 тысяч человек, - это как? И разве не это ставят сейчас в вину российскому спорту?

- Я объяснил причины своего решения. Согласитесь, оно не лишено логики. Мы с Поветкиным точно против допинга — это отвратительная штука. Если бы кто-то протянул Саше допинг и сказал: «Ешь и будешь сильнее», он бы ни за что этого не сделал. Можете верить или нет, но я убежден: остарин оказался в Саше неумышленно. Теоретически такое возможно. Постараемся найти виновных, если они есть. Но даже на том фоне, про который вы сказали, претензий к Поветкину у меня нет: я-то в нем уверен! Это как лихачество на дорогах: негодяев много, но старушек порой сбивают случайно. Очень не хочется уравниловки.

КРАЖА У МАВЗОЛЕЯ

- Дюопа монегаск или француз?

- Француз, имеющий гражданство Монако и живущий там. Отсюда — гимн и флаг в Екатеринбурге. Никакая не Польша, как я с удивлением прочитал. Свидетельство того, что многие пишут, но не разбираются в предмете. И не хотят.

- Василию Уткину от вас досталось.

- Пожалел о своем сообщении в твиттере. В горячке написал. Каждый имеет право на свое мнение, даже если оно дилетантское или гадское. Человек ляпнул, но он же не официальное лицо! Пусть мнения будут разными — это хорошо, так и должно быть.

- Почва для взрывной реакции на допинг, однако, сейчас благодатная.

- Да. Но с этим опять не ко мне. Я разбираюсь с конкретной неприятной историей. И нахожу очень печальным тот факт, что после мельдония нас закидывали грязью, а когда Сашу оправдали, никто не извинился.

- Вопрос о трансляции боя с Дюопа решали вы?

- Тина Канделаки. Конечно, находились с ней в контакте. Когда стало ясно, что переговоры со Стиверном бесперспективны, Тина предложила об этом объявить. Оставление трансляции в сетке я, пожалуй, поддерживаю. Логика та же самая: зрители настроились на бой, а Саша не дрался целый год. Плюсы для меня перевешивают минусы, хотя у этой ситуации нет верного решения. Я принял вот такое. И взял на себя ответственность за него.

- Кто из спонсоров отказался от рекламы в связи с репутационными потерями?

- Никто. Но у нас и не было сторонней рекламы. Бокс вообще и это мероприятие в частности не приносят мне денег. Это не коммерческая история — меценатство. Сам раньше боксировал, в этой отрасли много друзей, поэтому поддерживаю бокс. А основной бизнес - крупная строительная компания. Событие в Екатеринбурге для меня и моего уральского партнера Игоря Алтушкина убыточно. В Москве организую мероприятия сам, там все сделали пополам. Рекламу на ринге две компании поделили поровну. Но билеты, телеправа и все остальное покроют только часть наших расходов.

- В связи с отменой титульного боя у вас будут дополнительные финансовые потери?

- Какие-то будут. Дон Кинг почти наверняка обратится с претензией к нам или в суд по поводу компенсации затрат на подготовку его боксера. Скорее всего, признаем и компенсируем: команда Стиверна действительна несла расходы. Если бы он провел бой, получил бы еще и гонорар.

- Как насчет гонорара Поветкину?

- Будет выплачен. Обсудим, наверное, размер, все-таки бой не был титульным. Но одна из целей всей акции - чтобы Саша мог заработать. Людям нужны деньги, чтобы жить.

- Сколько из 14 тысяч зрителей не пришли на бой?

- Зал был забит полностью.

- Как повлияло на сохранение трансляции в сетке ваше участие в проекте «Матч ТВ» «Бой в большом городе»?

- Никак - совершенно разные мероприятия. Не очень понял, к слову, почему Василий Уткин назвал «Бой в большом городе» провальной историей. Она вообще не провальная, она просто супер. Прекрасный финал, высокие для первого сезона рейтинги, мощная перспектива, подтянулись американцы с англичанами. У нас телефон разрывается от звонков желающих принять участие во втором сезоне.

- Ваш прогноз на ситуацию с допингом Поветкина.

- Если в команде есть виновные, они будут наказаны. Не сможем доказать неумышленность приема допинга - Сашу дисквалифицируют . За остарин полагается два года — для 37-летнего боксера серьезный удар. Докажем правоту — наказанием будет меньшим или вовсе не будет. Но ситуация тяжелая. Мельдоний, в котором, и это признали все, Повесткин не виноват, бросил тень. А тут еще глобальная история с обвинениями России... Надежда - на здравый смысл и детальное разбирательство. Сама тяжесть препарата, как ни парадоксально, работает на невиновность Саши. Принять остарин, находясь под микроскопом у всего мира, - это как украсть что-то на Красной Площади, повесить на себя табличку: «Я украл», орать и размахивать краденным. Полный бред.