Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард3 : 1Трактор
Хоккей  Лада3 : 4Северсталь
Хоккей  Барыс5 : 3Металлург
Хоккей  Нефтехимик0 : 4СКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мнение канадского эксперта: «Россия останется без медали. Золото возьмет Швеция»

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Валерий Брагин
Валерий БрагинИсточник: «Советский спорт»

Интересный твит я увидел у Сергея Федотова – скаута национальной сборной России по хоккею, а также комментатора матчей НХЛ на «Евроспорте».

Сам Федотов уже прилетел в Торонто, где будет работать на матчах молодежного чемпионата мира.

«Только что эксперт TSN Крэйг Баттон дал свой прогноз  на пары плей-офф и победителя молодежного чемпионата мира, стартующего через два дня», - пишет Федотов.

Ну-ка, что там уважаемый Баттон напророчил в адрес сборной России?

Есть хорошая новость – команда Валерия Брагина выйдет в четвертьфинал.

Но с третьего места в группе. Первыми станут канадцы – кто бы сомневался! Вторыми – американцы. Четвертыми – словаки.

Расклад на другую группу: Швеция, Финляндия, Чехия, Швейцария.

Что дальше?

Россия победит финнов в четвертьфинале.

Канада обыграет Швейцарию – и я думаю, там будет разгром.

США – Чехия – тут все понятно. Простите, чехи.

Швеция – Словакия – тоже к гадалке не надо ходить.

Пока все для команды Брагина хорошо, да?

Но вот прогнозы Баттона на полуфиналы.

Канада победит Россию.

Шведы обыграют США.

В матче за бронзу американцы возьмут верх над россиянами.

А в финале – о ужас! – Баттон ставит на то, что Швеция обыграет Канаду.

Взгляд заокеанских СМИ: «Наш план – увезти Капризова в 2018 году в Америку»

Причем TSN – канадская телекомпания, и молодежный чемпионат мира по хоккею для них – священная коровка. Такой же продукт с высоким рейтингом, как биатлон для «Матч ТВ», допустим.

И можете себе представить, чтобы перед чемпионатом мира Дмитрий Губерниев объявил, что все золото соберут французы или норвежцы?

Если говорить о предположении, что Россия останется без медалей, то тут два пункта.

Во-первых, это хорошая мотивационная штучка. Советую штабу сборной России повесить эту распечатку в раздевалке. Пусть висит перед глазами на протяжении всего турнира.

Во-вторых, стоит вспомнить историю, как работал наш тренер Валерий Брагин.

Молодежный чемпионат мира-2016. Серебро.

Молодежный чемпионат мира-2015. Серебро.

Молодежный чемпионат мира-2012. Серебро.

Молодежный чемпионат мира-2011. Золото.

Молодежный чемпионат мира-2005, когда Брагин был ассистентом тренера. Серебро.

То есть Валерий Брагин едет на свой шестой молодежный чемпионат мира. А на пяти турнирах из пяти до этого он стабильно выходил в финал.

Что же, Баттон об этом забыл?

Многие забыли.

Вот профиль Брагина на главной хоккейной базе данных.

Сколько там медалей висит? Только две, и обе – серебро.

«Тщательнее надо, ребята!» - как говорил Жванецкий.

Кстати, первый матч на турнире сборная России проведет именно против канадцев. Вот уже в группе посмотрим, кто кого.

Одна шайба за три матча. Наша «молодежка» не готова к битве с канадцами на МЧМ?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Взгляд заокеанских СМИ: «Наш план – увезти Капризова в 2018 году в Америку»Взгляд заокеанских СМИ: «Наш план – увезти Капризова в 2018 году в Америку»Уже завтра в Торонто и Монреале стартует молодежный чемпионат мира. И вот что о сборной России пишет канадская пресса.Сборная США назвала состав на молодежный чемпионат мираСтал известен состав молодежной сборной США на чемпионат мира. Об этом сообщает официальный сайт американской федерации хоккея.Наставник молодежной сборной России Валерий Брагин огласил состав на ЧМТренерский штаб молодежной сборной России по хоккею во главе с Валерием Брагиным огласил состав команды на чемпионат мира, который пройдет в Канаде. В составе вошли 23 хоккеиста.Одна шайба за три матча. Наша «молодежка» не готова к битве с канадцами на МЧМ?Одна шайба за три матча. Наша «молодежка» не готова к битве с канадцами на МЧМ?При подготовке к молодежному чемпионату мира, который начнется уже на следующей неделе, сборная России результативностью не порадовала.Кирилл Капризов: Проделанная перед МЧМ работа не должны пройти даромФорвард молодежной сборной России Кирилл Капризов подвел итоги контрольного матча со Швецией (0:4) перед стартом чемпионата мира в Монреале и Торонто.Валерий Брагин: Игрокам было очень полезно понять, какой уровень хоккея их ждет на МЧМГлавный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин оценил игру команды в контрольном матче со Швецией (0:4).Российская «молодежка» проиграла контрольный матч шведамМолодежная сборная России по хоккею уступила команде Швеции в выставочном матче, предшествующем чемпионату мира (0:4).Денис Гурьянов: Когда выходишь на игру, не думаешь о том, что в команде пять пятерок, а на ЧМ поедет – только четыреФорвард молодежной сборной России Денис Гурьянов прокомментировал контрольный матч с Данией (2:1 OT), в рамках подготовки к чемпионату мира в Торонто и Монреале.Валерий Брагин: Атака беспокоит, но резервы естьГлавный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин подвел итоги контрольного матча с Данией (2:1 OT) в Кингстоне.СКА обыграл молодежную сборную России в товарищеском матчеСКА выиграл у молодежной сборной России на тренировочном сборе в Новогорске со счетом 2:0.СКА сыграет с молодежной сборной России в Новогорске14 декабря СКА отправился в Новогорск на сбор, связанный с перерывом на матчи Кубка Первого канала.«В Канаде в нас кидали осьминогами». Нападающий от Игоря Захаркина на МЧМ-2017«В Канаде в нас кидали осьминогами». Нападающий от Игоря Захаркина на МЧМ-2017Форвард «Салавата Юлаева» Михаил Воробьев – о сходствах Захаркина и Брагина, неудачном старте уфимцев в КХЛ, и злобной канадской публике.Молодежная сборная России может сыграть со СКА в НовогорскеМолодежная сборная России ведет переговоры со СКА о проведении товарищеского матча перед отправлением на чемпионат мира в Канаду, сообщил главный тренер национальной команды Валерий Брагин.Илья Самсонов: Кошечкин сказал, чтобы без золота я не возвращалсяГолкипер «Магнитки» и молодежной сборной России Илья Самсонов рассказал о том, какое напутствие дал ему перед чемпионатом мира партнер по «Металлургу» Василий Кошечкин.Валерий Брагин: Если Самсонов будет в порядке, у второго номера будет максимум игра с латышамиГлавный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин объявил расклад по вратарям на чемпионат мира в Монреале и Торонто.«Филадельфия» не отпустила Проворова на МЧМЗащитник «Филадельфии» Иван Проворов не сыграет за сборную России на молодежном чемпионате мира, сообщил главный тренер национальной команды Валерий Брагин.«Рядом с Лайне понимаешь: можно пробиться и в НХЛ». Русский вратарь среди финнов«Рядом с Лайне понимаешь: можно пробиться и в НХЛ». Русский вратарь среди финновГолкипер ТПС Александр Георгиев – о переезде из Воскресенска в Финляндию, МЧМ-16 и лагере экс-вратаря «Ак Барса», который изменил его жизнь.Валерий Брагин: Мне говорили – не бери Панарина, его за борт вышвырнут (видео)Валерий Брагин: Мне говорили – не бери Панарина, его за борт вышвырнут (видео)Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у главного тренера молодежной сборной России Валерия Брагина.Кирилл Капризов: В молодежную сборную надо еще попасть, никто не гарантирует местаНападающий уфимского «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов считает, что еще не гарантировал себе место в молодежной сборной России на чемпионате мира в Канаде.Валерий Брагин: Костяк команды тренерский штаб для себя сформировалГлавный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал обнародованный список игроков, которые вызваны на сбор перед чемпионатом мира. Он сказал, что костяк команды уже сформирован.

Канада (U-20)
Канада (U-20)календарьстатистика
США (U-20)
США (U-20)календарьстатистика
Швеция (U-20)
Швеция (U-20)календарьстатистика
Россия (U-20)
Россия (U-20)календарьстатистика
Валерий Брагин
Валерий Брагинвсе новости
Молодежный ЧМ
Молодежный ЧМтаблицакалендарьстатистикатексты/новости