Мнение канадского эксперта: «Россия останется без медали. Золото возьмет Швеция»
Интересный твит я увидел у Сергея Федотова – скаута национальной сборной России по хоккею, а также комментатора матчей НХЛ на «Евроспорте».
Сам Федотов уже прилетел в Торонто, где будет работать на матчах молодежного чемпионата мира.
Только что эксперт TSN Крэйг Баттон дал свой прогноз на пары плей-офф и победителя МЧМ, стартующего через два дня. pic.twitter.com/OfOzHgwMGC— Сергей Федотов (@SFedotoF) 25 декабря 2016 г.
«Только что эксперт TSN Крэйг Баттон дал свой прогноз на пары плей-офф и победителя молодежного чемпионата мира, стартующего через два дня», - пишет Федотов.
Ну-ка, что там уважаемый Баттон напророчил в адрес сборной России?
Есть хорошая новость – команда Валерия Брагина выйдет в четвертьфинал.
Но с третьего места в группе. Первыми станут канадцы – кто бы сомневался! Вторыми – американцы. Четвертыми – словаки.
Расклад на другую группу: Швеция, Финляндия, Чехия, Швейцария.
Что дальше?
Россия победит финнов в четвертьфинале.
Канада обыграет Швейцарию – и я думаю, там будет разгром.
США – Чехия – тут все понятно. Простите, чехи.
Швеция – Словакия – тоже к гадалке не надо ходить.
Пока все для команды Брагина хорошо, да?
Но вот прогнозы Баттона на полуфиналы.
Канада победит Россию.
Шведы обыграют США.
В матче за бронзу американцы возьмут верх над россиянами.
А в финале – о ужас! – Баттон ставит на то, что Швеция обыграет Канаду.
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Причем TSN – канадская телекомпания, и молодежный чемпионат мира по хоккею для них – священная коровка. Такой же продукт с высоким рейтингом, как биатлон для «Матч ТВ», допустим.
И можете себе представить, чтобы перед чемпионатом мира Дмитрий Губерниев объявил, что все золото соберут французы или норвежцы?
Если говорить о предположении, что Россия останется без медалей, то тут два пункта.
Во-первых, это хорошая мотивационная штучка. Советую штабу сборной России повесить эту распечатку в раздевалке. Пусть висит перед глазами на протяжении всего турнира.
Во-вторых, стоит вспомнить историю, как работал наш тренер Валерий Брагин.
Молодежный чемпионат мира-2016. Серебро.
Молодежный чемпионат мира-2015. Серебро.
Молодежный чемпионат мира-2012. Серебро.
Молодежный чемпионат мира-2011. Золото.
Молодежный чемпионат мира-2005, когда Брагин был ассистентом тренера. Серебро.
То есть Валерий Брагин едет на свой шестой молодежный чемпионат мира. А на пяти турнирах из пяти до этого он стабильно выходил в финал.
Что же, Баттон об этом забыл?
Многие забыли.
Вот профиль Брагина на главной хоккейной базе данных.
Сколько там медалей висит? Только две, и обе – серебро.
Профиль Валерия Брагина на https://t.co/YIP4GzEb6D— Павел Лысенков (@plysenkovRUS) 25 декабря 2016 г.
Что здесь не так? pic.twitter.com/8VNsrpYWOv
«Тщательнее надо, ребята!» - как говорил Жванецкий.
Кстати, первый матч на турнире сборная России проведет именно против канадцев. Вот уже в группе посмотрим, кто кого.
Одна шайба за три матча. Наша «молодежка» не готова к битве с канадцами на МЧМ?