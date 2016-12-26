Рустам Минниханов: Опыт Татарстана – для всех регионов
В понедельник «Советский спорт» опубликовал «Спортивный рейтинг регионов» - перечень, где все субъекты Федерации ранжированы не по социально-эконом
Первую строчку в рейтинге заняла Республика Татарстан. И «Советский спорт» обратился к президенту региона Рустаму Минниханову с просьбой рассказать о том опыте, который может быть востребован и в остальных регионах.
- Татарстан занимает в России лидирующие позиции по количеству спортивных объектов: спортивная инфраструктура региона насчитывает 9175 спортивных сооружений. Кажется, что дальше строить уже просто и не нужно?
- Сегодня Татарстан действительно входит в тройку лидеров среди регионов с численностью населения свыше 3 млн. человек по количеству спортивных сооружений. При этом мы - на первом месте по крытым ледовым каткам и является лидером по обеспеченности плавательными бассейнами по стране.
Все это стало возможным благодаря последовательной работе совместно с Министерством спорта России, Госдумой России и участию в отраслевой федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации».
За последние 10 лет в республике построено 53 спортивных объекта. Только в 2015 году по федеральной целевой программе в эксплуатацию введено 11 крупных спортивных сооружений. Кроме того, 10 объектов построено за счет республиканского бюджета и внебюджетных источников. В период с августа по сентябрь 2016 года открыто 3 плавательных бассейна - в качестве наследия чемпионата мира по водным видам спорта.
Таким образом, в настоящее время для жителей республики предоставляют услуги более 10,5 тысяч спортивных сооружений, в том числе 44 стадиона, порядка 2000 спортивных залов, 187 бассейнов, 40 крытых ледовых катков.
Конечно, мы планируем и далее наращивать спортивную инфраструктуру. Наш следующий приоритет в рамках новой федеральной программы до 2020 года - строительство малобюджетных спортивных сооружений стоимостью до 100 млн. рублей.
Большим подспорьем для татарстанцев стали универсальные спортивные площадки, которые строятся по месту жительства. В текущем году построено 188 спортивных площадок на сумму 419 млн. рублей, а всего за 4 года действия республиканской программы открыта 671 спортплощадка по месту жительства и учебы.
Все это имеет большое значение для вовлечения населения в физкультуру и спорт, особенно в сельской местности. Многие спортплощадки оборудованы тренажерами для подготовки к выполнению норм комплекса ГТО.
- Какой опыт в области использования спортивных объектов могут заимствовать у Татарстана другие регионы?
- Одна из важных и главных задач – чтобы все построенные спортивные объекты были задействованы, использовались по назначению. Важно организовать занятия по игровым видам спорта на базе новых универсальных спортивных залов и физкультурно-озд
Считаю, что на базе новых спортивных объектов, оборудованных современным инвентарем, должны обязательно открываться отделения по игровым видам спорта. Мы считаем, что дети, которые углубленно занимаются спортом, должны заниматься в комфортных условиях. Не секрет, что существующие ДЮСШ продолжают проводить занятия в устаревших школьных залах.
Приведу пример. Министерство спорта Татарстана совместно с Федерацией хоккея РТ установили во всех ледовых дворцах видеокамеры для осуществления контроля в реальном времени за ходом тренировок. И уже можно говорить о том, что качество тренировок значительно выросло, отношение тренеров к своей работе изменилось.
В перспективе во всех универсальных физкультурных комплексах мы планируем установить видеокамеры. Но, конечно, важно и добросовестное отношение тренеров к тренировочному процессу. Во главе работы тренера ДЮСШ должен стоять не только и не столько результат на детских соревнованиях, а поэтапная подготовка качественных игроков для профессиональных клубов.
- После ЧМ по водным видам спорта Татарстан оставил у себя 3 бассейна. Какие в связи с этим теперь стоят цели перед спортсменами республики?
- В последние годы республика становится центром проведения крупнейших всероссийских и международных соревнований. Центральным спортивным событием 2015 года стал XVI чемпионат мира по водным видам спорта в Казани и чемпионат мира в категории «Мастерс», который, по мнению многих экспертов, оказался лучшим за всю историю проведения.
Чемпионат, напомню, впервые прошел на территории Российской Федерации, в Казани, и стал крупнейшим в истории как по количеству разыгранных медалей (75 комплектов наград), так и по количеству стран-участниц (190). Суммарная телевизионная аудитория Чемпионата установила новый рекорд – 6,8 млрд телезрителей. Республику Татарстан в составе сборной России на водном чемпионате мира представляли 11 спортсменов в 5 видах спорта. По итогам соревнований трехкратной чемпионкой мира в синхронном плавании стала спортсменка из Набережных Челнов Лилия Низамова. Также на соревнованиях успешно выступили молодые татарстанские воспитанники Александр Красных и Никита Шлейхер, в столь юном возрасте проявившие себя на международной арене.
По итогам Чемпионата мира по водным видам спорта можно констатировать возросший интерес ребят к занятиям в спортивных секциях по плаванию, прыжкам в воду, водному поло и синхронному плаванию. В этих видах спорта количество занимающихся увеличилось в среднем на 20 процентов.
Сегодня Татарстан входит в число лидеров по обеспеченности плавательными бассейнами в стране. Так, если в целом по стране на 1 бассейн приходится 32 тысячи человек, то у нас на 1 бассейн - 20 тысяч человек.
Единовременно все бассейны в республике могут посетить свыше 5,5 тыс. человек. Плавательные бассейны являются наиболее посещаемыми объектами.
Кроме того, мы продолжаем перевод и создание новых ДЮСШ на базе новых спортивных объектах. Одним из значимых в 2015 году стало открытие на базе дворца водных видов спорта республиканской ДЮСШ по водным видам спорта «Акватика».
- На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Татарстан представляли 13 спортсменов. Какие цели в спорте высших достижений с учетом перспективы следующих Олимпийских игр?
- Сегодня идет процесс омоложения состава спортсменов республики. Это, безусловно, сказалось на том, что на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро от Татарстана отобрались 13 спортсменов, из них 8 человек - в индивидуальных видах спорта и 5 – в игровых видах.
По количеству спортсменов – участников Олимпиады-2016 Татарстан находится в пятерке лучших регионов страны, наряду с Москвой, Московской областью, Санкт-Петербурго
Несмотря на то, что татарстанские спортсмены не заняли призовых мест на Олимпийских играх в Рио, их адресная поддержка со стороны Правительства республики дала положительные результаты. Так, на сегодня все ведущие спортсмены, выступая на соревнованиях всероссийского и международного уровня, представляют только Республику Татарстан, отказавшись от параллельного зачета с другими регионами, добиваясь при этом высоких спортивных достижений.
Сейчас мы готовимся к следующим зимним Олимпийским играм. В список спортсменов-канд
Список спортсменов опубликован на официальном сайте Олимпийского комитета России.
- Назовите главные достижения в области развития массового спорта. Какие новые ориентиры стоят перед республикой?
- Прежде всего, стоит задача ежегодно увеличивать количество населения, занимающегося физической культурой и массовым спортом. Сегодня по Республике Татарстан этот показатель составляет 39,81%.
В текущем году запланировано достижение показателя в 41%.
Большой популярностью у населения республики пользуются спартакиады – это соревнования среди государственных и муниципальных служащих, пенсионеров, сельского населения, работников предприятий различных отраслей и людей с ограниченными возможностями здоровья, а также детские турниры «Кожаный мяч» и «Золотая шайба». Участие в них принимают более полумиллиона татарстанцев.
Мы уделяем внимание развитию адаптивного спорта. По итогам прошлого года каждый десятый человек с ограниченными способностями здоровья систематически занимался физкультурой и спортом.
Второй год работает республиканская детско-юношеская спортивная школа по адаптивным видам спорта.
Хочу отметить наши достижения и в студенческом спорте. За 5 лет количество студентов, регулярно занимающихся спортом, увеличилось более чем в 2 раза! Здесь, конечно, огромную роль сыграла Всемирная летняя универсиада в Казани 2013 года и ее наследие. Мы получили современные спортивные объекты при вузах.
В Татарстане динамично развиваются студенческая футбольная, баскетбольная, волейбольная и хоккейные лиги.
Для дальнейшей пропаганды массового спорта в следующем году мы презентуем спортивный портал, который позволит своевременно освещать спортивные события в республике и станет эффективным инструментом, где будет представлена вся информация о спортшколах, спорткомплексах, их актуальном расписании и регламенте работы.
- Каковы главные достижения в развитии детско-юношеског
- Наш девиз гласит «От массовости - к мастерству», а это означает поэтапное достижение стабильно высоких спортивных результатов наших спортсменов и увеличение числа воспитанников наших школ в Олимпийской сборной России. Только через вовлечение населения в спорт, увеличение охвата занимающихся детей в ДЮСШ, пропаганду ценностей олимпизма можно добиться высоких результатов.
За последние годы немало сделано в инфраструктурном преобразовании физкультуры и спорта, в переводе спортивных школ на новые спортивные объекты, в системе повышения квалификации тренеров, поощрения спортсменов за высокие спортивные достижения.
Мы обновляем систему подготовки спортивного резерва. Ориентир - на молодых спортсменов, имеющих серьезный потенциал в плавании, прыжках в воду, в спортивной гимнастике, гребном спорте, лыжном двоеборье, в лыжных гонках, тяжелой атлетике, стендовой стрельбе, фехтовании, легкой атлетике и др.
На слуху такие имена, как Артем Косов, Светлана Липатова, Надежда Лихачева, Марта Мартьянова, Александр Красных, Нияз Билалов, Андрей Ларьков, Наталья Жукова и др. Все они - уроженцы Татарстана, победители и призеры мировых и европейских чемпионатов, многие имеют опыт выступления на Олимпийских играх. И мы, разумеется, будем продолжать работу в данном направлении.
Мы понимаем, что без компетентных и инициативных кадров невозможно решение поставленных задач на качественном уровне и в установленные сроки. Залогом высоких побед является высококвалифицир
- Какое место занимает в спортивной жизни Татарстана комплекс ГТО?
- Всероссийский комплекс «Готов к труду и обороне», учрежденный Президентом России, стал мощным инструментом для массового приобщения населения к физкультурно-спо
В настоящее время мы определили инфраструктуру для выполнения комплекса, в которую входит 51 центр тестирования и 358 мест тестирования.
Из 104 тысяч участвующих в испытаниях почти треть выполнила тесты на знаки, из них «золото» - 2513 человек; «серебро» - 11855 человек; «бронза» - 15678 человек.
- Какие задачи стоят перед ФК «Рубин»? Перед ХК «Ак Барс»?
- Татарстан - один из самых спортивных регионов России. Сегодня профессиональные команды Республики Татарстан – одни из самых ярких спортивных брендов в России, это наша визитная карточка и гордость. Сильные спортивные команды играют важную роль в формировании определенного имиджа региона.
Сегодня клубы «Рубин», «Ак Барс», «Зенит», «Уникс», «Динамо-Казань» и другие узнаваемы не только в Татарстане и России, но и в Европе.
Болельщики поддерживают свои команды и участвуют в спортивных зрелищах. Они имеют возможность на домашних матчах клуба увидеть известных спортсменов, которые играют в других командах, пообщаться с ними. Для многих посещение спортивных матчей – основной вид досуга.
И здорово, что у населения есть выбор, на какой матч пойти. Клубы Казани проводят большую работу по привлечению зрителей, это различные предматчевые программы, акции. Профессиональных клубы работают с детскими спортивными школами, поддерживают спортивную инфраструктуру, повышают интерес к спорту у детей и подростков, а через него ценности здорового образа жизни.
Так, в сезоне 2014/2015 выдающихся результатов добилась мужская волейбольная команда «Зенит-Казань», выиграв все главные турнира сезона. В восьмой раз команда стала чемпионом России по волейболу, выиграла Кубок и Суперкубок страны, а также во второй раз подряд покорила Лигу чемпионов. По ходу сезона «Зенит-Казань» выдал уникальную для российского волейбола 31-матчевую победную серию.
Победный почин поддержала и женская волейбольная команда «Динамо-Казань», в пятый раз ставшая чемпионом России. Клуб хоккея на траве «Динамо-Казань» в 12 раз в своей истории выиграл золотые медали чемпионата России, а также занял первое место в чемпионате стран СНГ.
Команда «Ак Барс» заняла второе место в КХЛ.
БК «УНИКС» показывает высокие результаты и регулярно борется за медали как в Чемпионате страны, также и в Еврокубках.
Команда «КАМАЗ-мастер» стала победителем «Ралли Дакар 2015».
В сезоне 2015/2016 волейбольный клуб «Зенит-Казань» - чемпион России, победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка России, серебряный призер клубного чемпионата мира, обладатель Кубка России.
Баскетбольный клуб «УНИКС» - серебряный призёр чемпионата России и Единой лиги ВТБ.
Клуб хоккея на траве «Динамо-Казань» - чемпион России.
- В Татарстане открылась волейбольная школа Екатерины Гамовой. Есть ли планы открывать школы великих спортсменов и по другим видам спорта?
- В республике много примеров подобного сотрудничества. Школа прославленной волейболистки Екатерины Гамовой действует на базе Казанского училища Олимпийского резерва, там уже занимаются 15 одаренных волейболисток. Они являются ближайшим спортивным резервом в сборные команды Татарстана и России по волейболу, а также женского волейбольного клуба «Динамо-Казань».
У нас также работает центр Олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой по художественной и спортивной гимнастике.
Недавно мы открыли тренировочный центр легендарного нападающего «Ак Барса Даниса Зарипова «Победный щелчок» на стадионе в «Казань Арена». Имена великих спортсменов является дополнительным стимулом для вовлечения населения в занятия в том или ином виде спорта. Кроме того, все эти центры направлены на повышение спортивного мастерства воспитанников с использованием самых передовых технологий и оборудования в области спорта. Сами спортсмены очень охотно ведут работу в своих школах.