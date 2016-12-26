Рустам Минниханов: Опыт Татарстана – для всех регионов

В понедельник «Советский спорт» опубликовал «Спортивный рейтинг регионов» - перечень, где все субъекты Федерации ранжированы не по социально-эконом ическим критериям, не по административным , политическим или каким-либо ещё показателям, а именно по развитию спортивной инфраструктуры.

Первую строчку в рейтинге заняла Республика Татарстан. И «Советский спорт» обратился к президенту региона Рустаму Минниханову с просьбой рассказать о том опыте, который может быть востребован и в остальных регионах.

- Татарстан занимает в России лидирующие позиции по количеству спортивных объектов: спортивная инфраструктура региона насчитывает 9175 спортивных сооружений. Кажется, что дальше строить уже просто и не нужно?

- Сегодня Татарстан действительно входит в тройку лидеров среди регионов с численностью населения свыше 3 млн. человек по количеству спортивных сооружений. При этом мы - на первом месте по крытым ледовым каткам и является лидером по обеспеченности плавательными бассейнами по стране.

Все это стало возможным благодаря последовательной работе совместно с Министерством спорта России, Госдумой России и участию в отраслевой федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации».

За последние 10 лет в республике построено 53 спортивных объекта. Только в 2015 году по федеральной целевой программе в эксплуатацию введено 11 крупных спортивных сооружений. Кроме того, 10 объектов построено за счет республиканского бюджета и внебюджетных источников. В период с августа по сентябрь 2016 года открыто 3 плавательных бассейна - в качестве наследия чемпионата мира по водным видам спорта.

Таким образом, в настоящее время для жителей республики предоставляют услуги более 10,5 тысяч спортивных сооружений, в том числе 44 стадиона, порядка 2000 спортивных залов, 187 бассейнов, 40 крытых ледовых катков.

Конечно, мы планируем и далее наращивать спортивную инфраструктуру. Наш следующий приоритет в рамках новой федеральной программы до 2020 года - строительство малобюджетных спортивных сооружений стоимостью до 100 млн. рублей.

Большим подспорьем для татарстанцев стали универсальные спортивные площадки, которые строятся по месту жительства. В текущем году построено 188 спортивных площадок на сумму 419 млн. рублей, а всего за 4 года действия республиканской программы открыта 671 спортплощадка по месту жительства и учебы.

Все это имеет большое значение для вовлечения населения в физкультуру и спорт, особенно в сельской местности. Многие спортплощадки оборудованы тренажерами для подготовки к выполнению норм комплекса ГТО.

- Какой опыт в области использования спортивных объектов могут заимствовать у Татарстана другие регионы?

- Одна из важных и главных задач – чтобы все построенные спортивные объекты были задействованы, использовались по назначению. Важно организовать занятия по игровым видам спорта на базе новых универсальных спортивных залов и физкультурно-озд оровительных комплексов.

Считаю, что на базе новых спортивных объектов, оборудованных современным инвентарем, должны обязательно открываться отделения по игровым видам спорта. Мы считаем, что дети, которые углубленно занимаются спортом, должны заниматься в комфортных условиях. Не секрет, что существующие ДЮСШ продолжают проводить занятия в устаревших школьных залах.

Приведу пример. Министерство спорта Татарстана совместно с Федерацией хоккея РТ установили во всех ледовых дворцах видеокамеры для осуществления контроля в реальном времени за ходом тренировок. И уже можно говорить о том, что качество тренировок значительно выросло, отношение тренеров к своей работе изменилось.

В перспективе во всех универсальных физкультурных комплексах мы планируем установить видеокамеры. Но, конечно, важно и добросовестное отношение тренеров к тренировочному процессу. Во главе работы тренера ДЮСШ должен стоять не только и не столько результат на детских соревнованиях, а поэтапная подготовка качественных игроков для профессиональных клубов.

- После ЧМ по водным видам спорта Татарстан оставил у себя 3 бассейна. Какие в связи с этим теперь стоят цели перед спортсменами республики?

- В последние годы республика становится центром проведения крупнейших всероссийских и международных соревнований. Центральным спортивным событием 2015 года стал XVI чемпионат мира по водным видам спорта в Казани и чемпионат мира в категории «Мастерс», который, по мнению многих экспертов, оказался лучшим за всю историю проведения.

Чемпионат, напомню, впервые прошел на территории Российской Федерации, в Казани, и стал крупнейшим в истории как по количеству разыгранных медалей (75 комплектов наград), так и по количеству стран-участниц (190). Суммарная телевизионная аудитория Чемпионата установила новый рекорд – 6,8 млрд телезрителей. Республику Татарстан в составе сборной России на водном чемпионате мира представляли 11 спортсменов в 5 видах спорта. По итогам соревнований трехкратной чемпионкой мира в синхронном плавании стала спортсменка из Набережных Челнов Лилия Низамова. Также на соревнованиях успешно выступили молодые татарстанские воспитанники Александр Красных и Никита Шлейхер, в столь юном возрасте проявившие себя на международной арене.

По итогам Чемпионата мира по водным видам спорта можно констатировать возросший интерес ребят к занятиям в спортивных секциях по плаванию, прыжкам в воду, водному поло и синхронному плаванию. В этих видах спорта количество занимающихся увеличилось в среднем на 20 процентов.

Сегодня Татарстан входит в число лидеров по обеспеченности плавательными бассейнами в стране. Так, если в целом по стране на 1 бассейн приходится 32 тысячи человек, то у нас на 1 бассейн - 20 тысяч человек.

Единовременно все бассейны в республике могут посетить свыше 5,5 тыс. человек. Плавательные бассейны являются наиболее посещаемыми объектами.

Кроме того, мы продолжаем перевод и создание новых ДЮСШ на базе новых спортивных объектах. Одним из значимых в 2015 году стало открытие на базе дворца водных видов спорта республиканской ДЮСШ по водным видам спорта «Акватика».

- На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Татарстан представляли 13 спортсменов. Какие цели в спорте высших достижений с учетом перспективы следующих Олимпийских игр?

- Сегодня идет процесс омоложения состава спортсменов республики. Это, безусловно, сказалось на том, что на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро от Татарстана отобрались 13 спортсменов, из них 8 человек - в индивидуальных видах спорта и 5 – в игровых видах.

По количеству спортсменов – участников Олимпиады-2016 Татарстан находится в пятерке лучших регионов страны, наряду с Москвой, Московской областью, Санкт-Петербурго м и Краснодарским краем.

Несмотря на то, что татарстанские спортсмены не заняли призовых мест на Олимпийских играх в Рио, их адресная поддержка со стороны Правительства республики дала положительные результаты. Так, на сегодня все ведущие спортсмены, выступая на соревнованиях всероссийского и международного уровня, представляют только Республику Татарстан, отказавшись от параллельного зачета с другими регионами, добиваясь при этом высоких спортивных достижений.

Сейчас мы готовимся к следующим зимним Олимпийским играм. В список спортсменов-канд идатов на участие в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане вошли 12 представителей Татарстана.

Список спортсменов опубликован на официальном сайте Олимпийского комитета России.

- Назовите главные достижения в области развития массового спорта. Какие новые ориентиры стоят перед республикой?

- Прежде всего, стоит задача ежегодно увеличивать количество населения, занимающегося физической культурой и массовым спортом. Сегодня по Республике Татарстан этот показатель составляет 39,81%.

В текущем году запланировано достижение показателя в 41%.

Большой популярностью у населения республики пользуются спартакиады – это соревнования среди государственных и муниципальных служащих, пенсионеров, сельского населения, работников предприятий различных отраслей и людей с ограниченными возможностями здоровья, а также детские турниры «Кожаный мяч» и «Золотая шайба». Участие в них принимают более полумиллиона татарстанцев.

Мы уделяем внимание развитию адаптивного спорта. По итогам прошлого года каждый десятый человек с ограниченными способностями здоровья систематически занимался физкультурой и спортом.

Второй год работает республиканская детско-юношеская спортивная школа по адаптивным видам спорта.

Хочу отметить наши достижения и в студенческом спорте. За 5 лет количество студентов, регулярно занимающихся спортом, увеличилось более чем в 2 раза! Здесь, конечно, огромную роль сыграла Всемирная летняя универсиада в Казани 2013 года и ее наследие. Мы получили современные спортивные объекты при вузах.

В Татарстане динамично развиваются студенческая футбольная, баскетбольная, волейбольная и хоккейные лиги.

Для дальнейшей пропаганды массового спорта в следующем году мы презентуем спортивный портал, который позволит своевременно освещать спортивные события в республике и станет эффективным инструментом, где будет представлена вся информация о спортшколах, спорткомплексах, их актуальном расписании и регламенте работы.

- Каковы главные достижения в развитии детско-юношеског о спорта? Делает ли Татарстан ставку на своих воспитанников?

- Наш девиз гласит «От массовости - к мастерству», а это означает поэтапное достижение стабильно высоких спортивных результатов наших спортсменов и увеличение числа воспитанников наших школ в Олимпийской сборной России. Только через вовлечение населения в спорт, увеличение охвата занимающихся детей в ДЮСШ, пропаганду ценностей олимпизма можно добиться высоких результатов.

За последние годы немало сделано в инфраструктурном преобразовании физкультуры и спорта, в переводе спортивных школ на новые спортивные объекты, в системе повышения квалификации тренеров, поощрения спортсменов за высокие спортивные достижения.

Мы обновляем систему подготовки спортивного резерва. Ориентир - на молодых спортсменов, имеющих серьезный потенциал в плавании, прыжках в воду, в спортивной гимнастике, гребном спорте, лыжном двоеборье, в лыжных гонках, тяжелой атлетике, стендовой стрельбе, фехтовании, легкой атлетике и др.

На слуху такие имена, как Артем Косов, Светлана Липатова, Надежда Лихачева, Марта Мартьянова, Александр Красных, Нияз Билалов, Андрей Ларьков, Наталья Жукова и др. Все они - уроженцы Татарстана, победители и призеры мировых и европейских чемпионатов, многие имеют опыт выступления на Олимпийских играх. И мы, разумеется, будем продолжать работу в данном направлении.

Мы понимаем, что без компетентных и инициативных кадров невозможно решение поставленных задач на качественном уровне и в установленные сроки. Залогом высоких побед является высококвалифицир ованный тренер. В республике действует программа повышения квалификации тренеров и спортсменов на базе Поволжской академии спорта. За короткое время повысили профессиональный уровень свыше тысячи тренеров-препода вателей.

- Какое место занимает в спортивной жизни Татарстана комплекс ГТО?

- Всероссийский комплекс «Готов к труду и обороне», учрежденный Президентом России, стал мощным инструментом для массового приобщения населения к физкультурно-спо ртивным занятиям. 2016 год стал началом внедрения комплекса ГТО среди студентов высших и средне-специальн ых учебных заведений. Кроме того, мы принимали участие и в тестировании взрослой группы населения. В течении года мы включали тесты ГТО в программу проведения массовых спортивных мероприятий - «Кросс нации», «Лыжня России», «День физкультурника» и т.д.

В настоящее время мы определили инфраструктуру для выполнения комплекса, в которую входит 51 центр тестирования и 358 мест тестирования.

Из 104 тысяч участвующих в испытаниях почти треть выполнила тесты на знаки, из них «золото» - 2513 человек; «серебро» - 11855 человек; «бронза» - 15678 человек.

- Какие задачи стоят перед ФК «Рубин»? Перед ХК «Ак Барс»?

- Татарстан - один из самых спортивных регионов России. Сегодня профессиональные команды Республики Татарстан – одни из самых ярких спортивных брендов в России, это наша визитная карточка и гордость. Сильные спортивные команды играют важную роль в формировании определенного имиджа региона.

Сегодня клубы «Рубин», «Ак Барс», «Зенит», «Уникс», «Динамо-Казань» и другие узнаваемы не только в Татарстане и России, но и в Европе.

Болельщики поддерживают свои команды и участвуют в спортивных зрелищах. Они имеют возможность на домашних матчах клуба увидеть известных спортсменов, которые играют в других командах, пообщаться с ними. Для многих посещение спортивных матчей – основной вид досуга.

И здорово, что у населения есть выбор, на какой матч пойти. Клубы Казани проводят большую работу по привлечению зрителей, это различные предматчевые программы, акции. Профессиональных клубы работают с детскими спортивными школами, поддерживают спортивную инфраструктуру, повышают интерес к спорту у детей и подростков, а через него ценности здорового образа жизни.

Так, в сезоне 2014/2015 выдающихся результатов добилась мужская волейбольная команда «Зенит-Казань», выиграв все главные турнира сезона. В восьмой раз команда стала чемпионом России по волейболу, выиграла Кубок и Суперкубок страны, а также во второй раз подряд покорила Лигу чемпионов. По ходу сезона «Зенит-Казань» выдал уникальную для российского волейбола 31-матчевую победную серию.

Победный почин поддержала и женская волейбольная команда «Динамо-Казань», в пятый раз ставшая чемпионом России. Клуб хоккея на траве «Динамо-Казань» в 12 раз в своей истории выиграл золотые медали чемпионата России, а также занял первое место в чемпионате стран СНГ.

Команда «Ак Барс» заняла второе место в КХЛ.

БК «УНИКС» показывает высокие результаты и регулярно борется за медали как в Чемпионате страны, также и в Еврокубках.

Команда «КАМАЗ-мастер» стала победителем «Ралли Дакар 2015».

В сезоне 2015/2016 волейбольный клуб «Зенит-Казань» - чемпион России, победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка России, серебряный призер клубного чемпионата мира, обладатель Кубка России.

Баскетбольный клуб «УНИКС» - серебряный призёр чемпионата России и Единой лиги ВТБ.

Клуб хоккея на траве «Динамо-Казань» - чемпион России.

- В Татарстане открылась волейбольная школа Екатерины Гамовой. Есть ли планы открывать школы великих спортсменов и по другим видам спорта?

- В республике много примеров подобного сотрудничества. Школа прославленной волейболистки Екатерины Гамовой действует на базе Казанского училища Олимпийского резерва, там уже занимаются 15 одаренных волейболисток. Они являются ближайшим спортивным резервом в сборные команды Татарстана и России по волейболу, а также женского волейбольного клуба «Динамо-Казань».

У нас также работает центр Олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой по художественной и спортивной гимнастике.

Недавно мы открыли тренировочный центр легендарного нападающего «Ак Барса Даниса Зарипова «Победный щелчок» на стадионе в «Казань Арена». Имена великих спортсменов является дополнительным стимулом для вовлечения населения в занятия в том или ином виде спорта. Кроме того, все эти центры направлены на повышение спортивного мастерства воспитанников с использованием самых передовых технологий и оборудования в области спорта. Сами спортсмены очень охотно ведут работу в своих школах.