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«Матч ТВ», молись на Губерниева! Главный рейтинг года. Как Россия смотрит спорт

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Матч ТВ», молись на Губерниева! Главный рейтинг года. Как Россия смотрит спорт
Источник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков изучил телерейтинги, узнав, какие виды спорта были самыми популярными на ТВ в 2016 году.

Этот сериал в трех частях. Вот первая…

История с Первым каналом, который убрал из эфира свой же Кубок Первого канала по хоккею, пробудила во мне интерес к телерейтингам. Надеюсь, что в следующем году у меня хватит сил вести еженедельную рубрику по изучению телеаудитории, как наш народ смотрит спорт. В этой теме много стереотипов, а хочется видеть конкретные цифры.

Пока же давайте подведем итоги 2016 года.

Поможет нам в этом «TNS Россия», где проводят исследование «ТВ Индекс». Там есть много параметров: отдельные города – такие как Москва, возрастные категории – например, свыше 18 лет. Я беру всю Россию, граждане в возрасте старше 4 лет. И два параметра: рейтинг – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от общей численности исследуемой аудитории; доля – среднее количество человек, смотревших телепрограмму в данный момент, выраженное в процентах от общего количества телезрителей.

Кстати, вы помните, что Первый канал поставил фильм «Красотка» на воскресенье в 17.00, а матч сборной России против финнов ушел на «Матч ТВ»? И мы еще говорили, что эта «Красотка» снята в начале 90-х, и там нечего смотреть, да?

Вот рейтинги:

Красотка (Первый канал) – рейтинг (5,3%), доля (15,5%)

Хоккей (Матч ТВ) – рейтинг (1,7%), доля (4,5%)

Ребят, вопрос по «Красотке» снят.

А теперь поехали по видам спорта…

ХОККЕЙ

5 января, Россия – Финляндия (Матч ТВ) – рейтинг (3,0%), доля (10,1%)

Финал молодежного чемпионата мира (3:4 в овертайме не в нашу пользу) собрал хорошую долю, но вообще выделялся только этот матч, остальные просели.

Плей-офф Кубка Гагарина особо не удивлял. Вот как смотрели суперсерию ЦСКА – СКА. Это третий матч полуфинала.

26 марта, СКА – ЦСКА (Матч ТВ) – рейтинг (1,0%), доля (3,3%)

Это пятый матч финала.

15 апреля, ЦСКА – Магнитка (Матч ТВ) – рейтинг (1,1%), доля (3,3%)

А вот главный матч сезона – седьмая, золотая игра в Москве.

19 апреля, ЦСКА – Магнитка (Матч ТВ) – рейтинг (1,5%), доля (4,5%)

Помните эти цифры, когда удивляетесь, если матч КХЛ убирают из эфира ради «какого-то биатлона».

А потом наступил чемпионат мира, который проходил в Москве. Оцените скачок!

6 мая, Чехия – Россия (Первый) – рейтинг (5,9%), доля (19,2%)

8 мая, Казахстан – Россия (Матч ТВ) – рейтинг (2,0%), доля (10,3%)

Даже передача «Все на хоккей» того же дня (после казахов!) собрала рейтинг (1,7%), доля (9,0%).

12 мая, Россия – Дания (Матч ТВ) – рейтинг (3,1%), доля (9,4%)

19 мая, Россия – Германия (Первый) – рейтинг (6,9%), доля (20,8%)

Матч в хоккее против немцев, Карл!

21 мая, Финляндия – Россия (Матч ТВ) – рейтинг (4,3%), доля (19,0%)

Даже полуфинал чуть уступил, но его уже показывали не по Первому. Тем не менее, это сногсшибательные цифры для «Матч ТВ». Запомните их те, кто кричат, что чемпионат мира нужно проводить раз в два года, и он рядом с Кубком мира даже не валялся. Это совсем не так, друзья.

Вот смотрите.

18 сентября, Россия – Швеция (Первый) – рейтинг (2,7%), доля (9,2%)

И ведь начало в комфортные 22.00 вечера.

22 сентября, Россия – Финляндия (Первый) – рейтинг (3,0%), доля (11,3%)

Тоже в 22 вечера.

Вот и все. Эпический полуфинал Канада – Россия начался в четыре ночи и в нашей стране ничего не собрал.

Сравним с Кубком Первого канала.

15 декабря, Россия – Швеция (Первый) – рейтинг (2,7%), доля (8,1%)

Матч со шведами в Торонто оказался таким же по параметрам, как матч со шведами в Москве.

18 декабря, Россия – Финляндия (Матч ТВ) – рейтинг (1,7%), доля (4,5%)

Переезд с Первого канала на «Матч ТВ» заметно сказался на продукте ФХР. Учтите это, когда будете думать, показывать ли в следующий раз российский этап Евротура на строптивом, но главном телеканале страны.

БИАТЛОН

Тут привести какой-то отдельный рейтинг нельзя. Биатлон оккупировал десятку лучших программ в спортивном жанре, собирая в среднем внушительный рейтинг (2-2,5%) и долю (7-9%) и беря свое массовостью.

Вот как выглядит типичная неделя, с 5 по 12 декабря. Биатлон, биатлон, биатлон, немножко футбола, биатлон, биатлон, биатлон…

Думаю, «Матч ТВ» должен молиться на Дмитрия Губерниева, который раскрутил этот телепродукт и умело его продвигает в массы. Никого не смущают допинг-скандалы и отсутствие золотых медалей. «Вперед, Россия! К победам, Россия!» - звучит зычный голос из телевизора, и люди завороженно садятся к экранам.

Самые заметные показатели этого биатлонного феномена:

24 января, Кубок мира, эстафета (Матч ТВ) – рейтинг (3,9%), доля (11,8%)

3 марта, ЧМ, смешанная эстафета (Первый) – рейтинг (3,6%), доля (14,4%)

12 марта, ЧМ, эстафета (Первый) – рейтинг (3,5%), доля (11,4%)

Причем резкого скачка при переходе с «Матч ТВ» на Первый канал не видно. Да, доля выросла, но это ведь чемпионат мира, а не этап Кубка мира. И рейтинг примерно одинаков.

Так что биатлон – это антилопа, из-под копыт которой вылетают золотые монеты телерейтинга. Цок-цок…

Продолжение следует…

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