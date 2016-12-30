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Синхронистки лучше, чем «Зенит». Главный рейтинг года. Как Россия смотрит спорт

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Синхронистки лучше, чем «Зенит». Главный рейтинг года. Как Россия смотрит спорт
Источник: Associated Press

Обозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков изучил телерейтинги, узнав, какие виды спорта были самыми популярными на ТВ в 2016 году.

Этот сериал в трех частях. Вот вторая…

Первую часть читайте здесь

Хоккей и биатлон мы уже разобрали. Едем дальше…

БОКС

Неплохо смотрели бокс, когда его показывали по Первому каналу. 

31 января, Ковалев – Паскаль (Первый) – рейтинг (1,3%), доля (9,8%)

Рейтинг такой низкий, потому что поединок начинался полпервого ночи. Но многие из тех, кто тогда смотрели телевизор, включили бокс.

20 ноября, Ковалев – Уорд (Первый) – рейтинг (1,3%), доля (7,6%)

Вот еще одно зрелище для полуночников. И мы видим, что Сергей Ковалев в этом году – главный спортсмен страны в единоборствах.

ФУТБОЛ

Что-то собирал плей-офф Лиги чемпионов, иногда даже допрыгивая до не самых лучших показателей биатлона. Причем там играл «Зенит».

16 февраля, Бенфика – Зенит (Матч ТВ) – рейтинг (2,2%), доля (7,7%)

9 марта, Зенит – Бенфика (Матч ТВ) – рейтинг (3,0%), доля (7,9%)

На уровне чего эти показатели «Зенита»? На уровне товарищеского матча сборной России против Литвы (3:0).

26 марта, Россия – Литва (Первый) – рейтинг (2,9%), доля (8,5%)

А вот как смотрели товарищеский матч против французов (2:4). Да, это было событие!

29 марта, Франция – Россия (Первый) – рейтинг (4,3%), доля (15,3%)

Что там в премьер-лиге?

6 марта, ЦСКА – Спартак (Матч ТВ) – рейтинг (1,8%), доля (5,0%)

16 апреля, Зенит – Спартак (Матч ТВ) – рейтинг (1,9%), доля (5,8%)

Клубный российский футбол собирает относительно неплохо (хотя это не биатлон), но он немногим выше финала Кубка Гагарина. А нам-то преподносят матч ЦСКА – Спартак, как вершину мироздания.

Что там с финалом Лиги чемпионов?

28 мая, Реал – Атлетико (Матч ТВ) – рейтинг (2,1%), доля (10,3%)

Ну так, неплохо. Но жаль, что тут не играл «Спартак». Он бы больше собрал.

Потом началось главное действо года. Сначала товарищеский матч…

5 июня, Россия – Сербия (Первый) – рейтинг (3,0%), доля (9,8%)

И бабах! Сам чемпионат Европы.

10 июня, Франция – Румыния (Россия 1) – рейтинг (4,2%), доля (15,9%)

11 июня, Англия – Россия (Первый) – рейтинг (7,6%), доля (28,5%)

15 июня, Россия – Словакия (Россия 1) – рейтинг (5,4%), доля (27,6%)

20 июня, Россия – Уэльс (Первый) – рейтинг (8,1%), доля (28,1%)

Очень жаль, что сборная Слуцкого так рано вылетела. Эти матчи были восхитительны! Не по счету и качеству игры, а по телерейтингу.

Но интерес к Евро не особо упал после вылета России.

30 июня, Польша – Португалия (Первый) – рейтинг (4,6%), доля (19,5%)

3 июля, Франция – Исландия (Россия 1) – рейтинг (4,7%), доля (18,5%)

Прикиньте, как собирали исландцы?!

7 июля, Германия – Франция (Россия 1) – рейтинг (6,4%), доля (23,9%)

10 июля, Португалия – Франция (Первый) – рейтинг (8,0%), доля (31,1%)

Да, финал Евро был грандиозен!

Для сравнения, как смотрели финал Евро четыре года назад.

1 июля, Испания – Италия (Россия 1) – рейтинг (8,0%), доля (31,3%)

Понятно, что это турнир такой. И неважно, кто там в финале, хоть Албания – все равно это по доле будет смотреть треть страны.

Приятный момент, когда главным телесобытием недели стал спорт.


В конце августа Россия снова начала играть в товарищеских матчах. Несмотря на французский провал и смену тренера, народ от сборной не отвернулся.

31 августа, Турция – Россия (Первый) – рейтинг (3,3%), доля (11,7%)

6 сентября, Россия – Гана (Первый) – рейтинг (3,0%), доля (10,3%)

9 октября, Россия – Коста-Рика (Первый) – рейтинг (2,8%), доля (10,6%)

10 ноября, Катар – Россия (Первый) – рейтинг (2,8%), доля (8,1%)

15 ноября, Россия – Румыния (Первый) – рейтинг (3,1%), доля (9,2%)

Эти матчи имеют свою стабильную аудиторию. И спасибо Первому каналу.

ОЛИМПИАДА

После Евро народ приходил в себя, и в плане спорта на телеэкране было затишье. А потом началась бразильская Олимпиада.

7 августа, плавание, женщины (Первый) – рейтинг (3,4%), доля (11,9%)

7 августа, плавание (Первый) – рейтинг (3,2%), доля (10,9%)

7 августа, спортивная гимнастика (Первый) – рейтинг (3,1%), доля (12,4%)

Вопрос – когда плавание и спортивные гимнастки будут бить финал Лиги чемпионов?

Ответ – когда это Олимпиада, и ее показывают по Первому каналу.

А если еще это разогреть допинг-скандалами… А если это будет Юлия Ефимова против ополчившихся на нее американцев…

9 августа, стрельба из лука (Первый) – рейтинг (3,6%), доля (11,7%)

8 августа, стендовая стрельба (Первый) – рейтинг (3,2%), доля (10,7%)

Интересно, бег в мешках, если бы его включили в олимпийскую программу, собирал бы такую же аудиторию? Уверен, даже больше!

16 августа, синхронное плавание (Россия 1) – рейтинг (5,1%), доля (16,7%)

19 августа, синхронное плавание (Первый) – рейтинг (4,7%), доля (20,1%)

Покажите этот рейтинг тем, кто говорит, что синхронное плавание – скучный вид спорта! Вот как девчонки на Олимпиаде выстреливают!

Интересно, что в топ не вошли церемонии открытия и закрытия. Но там ведь ночью все было? Разница во времени.

Для сравнения, как смотрели Олимпиаду в Лондоне – там разница с Россией куда более комфортная.

12 августа, На ХХХ Летней Олимпиаде (Первый) – рейтинг (4,2%), доля (18,1%)

Смотрите-ка, наших синхронисток в Бразилии никто не перебил!

Продолжение следует…

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