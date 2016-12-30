Самое яркое – разгром от Уэльса. Главный рейтинг года. Как Россия смотрела спорт

Обозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков изучил телерейтинги, узнав, какие виды спорта были самыми популярными на ТВ в 2016 году.

Этот сериал в трех частях. Вот третья, заключительная…

Первую часть читайте здесь

Вторую часть читайте здесь

ОСТАЛЬНОЕ

Закончился Кубок мира по хоккею. Кроме товарищеских матчей сборной России по футболу еще иногда выстреливала премьер-лига или еврокубки, показывая долю в районе 5-6%, что можно считать локальным успехом.

Так было, пока в декабре снова не начал свое биатлонное шоу Дмитрий Губерниев.

4 декабря, биатлон, Кубок мира (Матч ТВ) – рейтинг (2,1%), доля (7,7%)

И понеслась по новому кругу…

В конце декабря проявил себя еще только хоккей, Кубок Первого канала. Ну и жеребьевка в футболе.

Вот и все.

Как недавно смотрели чемпионат России по фигурному катанию?

24 декабря, чемпионат России, женщины (Матч ТВ) – рейтинг (0,6%), доля (2,1%)

Слезы, просто слезы.

А В СУММЕ…

Вот как выглядят самые популярные спортивные телепрограммы 2016 года.

Если не ошибаюсь, именно так. Сортируем по рейтингу. Выделил 12 событий.

Футбол. 20 июня, Россия – Уэльс (Первый) – рейтинг (8,1%), доля (28,1%)

Футбол. 10 июля, Португалия – Франция (Первый) – рейтинг (8,0%), доля (31,1%)

Футбол. 11 июня, Англия – Россия (Первый) – рейтинг (7,6%), доля (28,5%)

Хоккей. 19 мая, Россия – Германия (Первый) – рейтинг (6,9%), доля (20,8%)

Футбол. 7 июля, Германия – Франция (Россия 1) – рейтинг (6,4%), доля (23,9%)

Хоккей. 6 мая, Чехия – Россия (Первый) – рейтинг (5,9%), доля (19,2%)

Футбол. 15 июня, Россия – Словакия (Россия 1) – рейтинг (5,4%), доля (27,6%)

ОИ. 16 августа, синхронное плавание (Россия 1) – рейтинг (5,1%), доля (16,7%)

ОИ. 19 августа, синхронное плавание (Первый) – рейтинг (4,7%), доля (20,1%)

Футбол. 3 июля, Франция – Исландия (Россия 1) – рейтинг (4,7%), доля (18,5%)

Футбол. 30 июня, Польша – Португалия (Первый) – рейтинг (4,6%), доля (19,5%)

Хоккей. 21 мая, Финляндия – Россия (Матч ТВ) – рейтинг (4,3%), доля (19,0%)

Хорошо это или плохо?

Напомню несколько выдающихся примеров.

2008. 26 июня, Испания – Россия (Россия 1) – рейтинг (25,1%), доля (70,5%)

2008. 21 июня, Голландия – Россия (Первый) – рейтинг (17,7%), доля (63,1%)

2009. 10 октября, Россия – Германия (Первый) – рейтинг (16,2%), доля (44,5%)

2008. 18 мая, Канада – Россия (Россия 1) – рейтинг (12,5%), доля (49,4%)

2009. 18 мая, Россия – Канада (Россия 1) – рейтинг (9,7%), доля (39,7%)

Вот когда наш футбол и хоккей были на пике! Вот она, эйфория! Вот выход с флагами на Тверскую! Вот когда надо было развивать успех!

А САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ…

Сравним с десяткой самых популярных передач в России в 2016 году вообще.

1 января, новогоднее обращение Путина (Первый) – рейтинг (15,2%), доля (33,4%)

27 ноября, КВН – 55! (Первый) – рейтинг (11,6%), доля (28,7%)

9 мая, военный парад (Первый) – рейтинг (11,2%), доля (41,3%)

9 мая, новости (Первый) – рейтинг (11,0%), доля (42,1%)

4 декабря, Лучше всех! (Первый) – рейтинг (9,9%), доля (24,7%)

6 ноября, Удивительные люди (Россия 1) – рейтинг (9,5%), доля (25,2%)

13 ноября, Лучше всех! (Первый) – рейтинг (9,5%), доля (23,8%)

18 декабря, Лучше всех! (Первый) – рейтинг (9,3%), доля (23,5%)

11 декабря, Лучше всех! (Первый) – рейтинг (9,1%), доля (22,6%)

8 марта, «Любовь и голуби» (Первый) – рейтинг (8,7%), доля (25,2%)

И много недель в районе 7-8% рейтинга собирали «Голос. Дети» и «Голос» на Первом канале, возглавляя недельные списки.

То есть в принципе пятерка спортивных событий выстрелила неплохо. Но если бы сборная России играла на уровне Евро-2008 или чемпионата мира в Квебеке, когда был не только класс, но и свежий ветер, запах сенсации, эйфория, это стало бы главное событие года телеэфира вообще. Круче даже, чем новогоднее обращение Президента РФ.

Кстати…

31 декабря 2008, обращение Медведева (Первый) – рейтинг (18,7%), доля (40,8%)

Нет-нет, Испания – Россия тогда на Евро смотрели лучше.

Но что-то мы в нашем спорте упустили. Скандалы, как это показывает Евро-2016, конечно, взлетают на вершину хит-парадов. Но всю страну они на уши не поставят, скорее вызвав раздражение. Сборная России сама по себе интересна. Но нужно еще и в футбол уметь играть.

О «МАТЧ ТВ»

Вот вы скажете: ну как же, создали федеральный спортивный канал, а он лишь раз попал в топ, заняв 12-е место. Как же так? Зачем нужен «Матч ТВ»?

На это скажу, что во-первых, «Матч ТВ» во время чемпионата мира по хоккею выглядел неплохо. Гораздо лучше, чем Первый канал. Была студия, эксперты, отличная подача и все такое.

Во-вторых, если вы такой канал создали, то может, и Евро с Олимпиадой стоило туда отдать? Что ж вы у «Матч ТВ» самое интересное отобрали?

В-третьих, думаю, к «Матч ТВ» нужно относиться так – этот телеканал выполняет государственную задачу. Спорт как-то показывать в России нужно? Да. Вот туда и сгрузили программы с относительно низким рейтингом. А самое вкусное забрали хитрые Первый канал и «Россия 1».

Согласно последнему рейтингу (19-25 декабря) «Матч ТВ» занимает 18 место по среднесуточной доле (1,1%). Между телеканалом «Культура» (1,2%) и телеканалом «Че» (1,1%).





Кстати, посмотрите – «Россия 1» обгоняет Первый канал. Да еще воскресный хоккей на Кубке Первого канала грозил залезть на священную коровку:

18 декабря, Лучше всех! (Первый) – рейтинг (9,3%), доля (23,5%)

Никакого удивления, что хоккей передвинули с Первого на «Матч ТВ».

Какой вывод в целом?

Неправильно думать, что спорт не может быть популярным на телеканалах. Что он уже не тот.

И главные турниры остались теми же. Прикиньте, какие рейтинги могут быть в 2018 году во время зимней Олимпиады (если Россия туда попадет), чемпионата мира по хоккею, чемпионата мира по футболу.

Что даст рейтинг в 2017 году?

Биатлон, ЧМ по хоккею, Кубок конфедераций, что-то будет от чемпионата мира по водным видам спорта. В целом это не 2018 год, конечно. И большого прорыва не ждите.

Все останется на таком же уровне, плюс-минус. Если только сборная России не станет лучше играть, сотворит какую-нибудь сенсацию, выйдет за рамки спорта, став социальным событием (как военный парад или обращение президента).

Идеал вы знаете – 2008-2009 годы.