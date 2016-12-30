ИИХФ объяснила запрет на минуту молчания. Вы их поняли? Мнение Павла Лысенкова

Обозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков рассуждает о том, что ИИХФ запретила минуту молчания по жертвам катастрофы Ту-154.

Интересную новость опубликовали коллеги из «Russia Today».

Международная федерация хоккея (ИИХФ) объяснила, почему не разрешила провести минуту молчания в память о погибших в авиакатастрофе в Сочи на матче молодежного чемпионата мира в Канаде.

«Российская сторона обратилась к нам с просьбой провести минуту молчания и надеть черные траурные повязки. Мы позволили хоккеистам надеть их, но не могли допустить проведения минуты молчания. ИИХФ не проводит минуты молчания по событиям, которые не имеют прямого отношения к хоккею», – сообщила федерация в документе, который поступил в RT.

Надо напомнить, что перед стартовым поединком сборной России против канадцев на молодежном чемпионате мира наша сторона попросила объявить минуту молчания. Но на директорате было решено ограничиться траурными повязками.

Как вы помните, 25 декабря самолет Минобороны России Ту-154, летевший на авиабазу Хмеймим, пропал с радаров. Фрагменты воздушного судна были обнаружены в море в 1,5 км от берега около города Сочи. На борту находились 92 человека – артисты ансамбля имени Александрова, Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, члены экипажа, три съемочных бригады телеканалов…

Страшная трагедия, конечно. И вот сейчас, когда нервы оголены, снова кому-то хочется найти внешнего врага. Вот я прочитал заметку, в которой обвиняются канадцы. Дескать, организаторы проявили какой-то цинизм. Они-то здесь при чем? Турнир проводится под эгидой ИИХФ, центральный офис находится в Швейцарии.

Открою страшную тайну – швейцарцы были главными и во время чемпионата мира по хоккею, который проходил в Москве. Россияне тоже все вопросы должны были согласовывать с ИИХФ, потому что этот турнир – их франшиза. Как вот концерт Depeche Mode в Москве. Они предоставили свой райдер, приехали к нам, дали концерт, получили кассовые сборы и сказали всем до свидания.

Во-вторых, ИИХФ тоже ни в чем не виновата. Просто такой у них регламент. У нас в России тоже есть регламент, я напомню. И по нему не объявляли национальный траур по команде ярославского «Локомотива», который разбился на Як-42 под аэропортом Туношна. Тоже страшная трагедия, потрясшая всех. Но просто такой закон. Так решили.

Хотите возмущаться и обвинять злые силы из-за рубежа? Лучше помогите семьям погибших или фонду «Справедливая помощь», в котором работала Доктор Лиза. Реквизиты легко найти в интернете.

А еще я вот какие две истории вспоминаю. 2004 год, Кубок мира в Торонто. Тогда произошла трагедия в Беслане. И вот на стадионе – том же, где играет сборная России – была объявлена минута молчания. Но тогда турнир организовывала НХЛ, там жесткого регламента нет.

Во-вторых, потрясающая история, как сербские фанаты баскетбола спели песню в память об ансамбле Александрова. Мурашки по коже.

Но опять же, это не официальное решение организаторов. Это у болельщиков как песня из души вылилась. У тех, кому было больно, эта минута молчания в душе была всегда.

