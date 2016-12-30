Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Латвия (U-20)2 : 10Канада (U-20)
Баскетбол  УНИКС22 : 24Панатинаикос
Футбол  Халл Сити- : -Эвертон
Хоккей  Динамо Минск2 : 3Канада
Хоккей  Лугано- : -Давос
Хоккей  Швейцария (U-20)- : -Дания (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

ИИХФ объяснила запрет на минуту молчания. Вы их поняли? Мнение Павла Лысенкова

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
ИИХФ объяснила запрет на минуту молчания. Вы их поняли? Мнение Павла Лысенкова
Источник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков рассуждает о том, что ИИХФ запретила минуту молчания по жертвам катастрофы Ту-154.

Интересную новость опубликовали коллеги из «Russia Today».

Международная федерация хоккея (ИИХФ) объяснила, почему не разрешила провести минуту молчания в память о погибших в авиакатастрофе в Сочи на матче молодежного чемпионата мира в Канаде.

«Российская сторона обратилась к нам с просьбой провести минуту молчания и надеть черные траурные повязки. Мы позволили хоккеистам надеть их, но не могли допустить проведения минуты молчания. ИИХФ не проводит минуты молчания по событиям, которые не имеют прямого отношения к хоккею», – сообщила федерация в документе, который поступил в RT.

Надо напомнить, что перед стартовым поединком сборной России против канадцев на молодежном чемпионате мира наша сторона попросила объявить минуту молчания. Но на директорате было решено ограничиться траурными повязками.

Как вы помните, 25 декабря самолет Минобороны России Ту-154, летевший на авиабазу Хмеймим, пропал с радаров. Фрагменты воздушного судна были обнаружены в море в 1,5 км от берега около города Сочи. На борту находились 92 человека – артисты ансамбля имени Александрова, Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, члены экипажа, три съемочных бригады телеканалов…

Страшная трагедия, конечно. И вот сейчас, когда нервы оголены, снова кому-то хочется найти внешнего врага. Вот я прочитал заметку, в которой обвиняются канадцы. Дескать, организаторы проявили какой-то цинизм. Они-то здесь при чем? Турнир проводится под эгидой ИИХФ, центральный офис находится в Швейцарии.

Открою страшную тайну – швейцарцы были главными и во время чемпионата мира по хоккею, который проходил в Москве. Россияне тоже все вопросы должны были согласовывать с ИИХФ, потому что этот турнир – их франшиза. Как вот концерт Depeche Mode в Москве. Они предоставили свой райдер, приехали к нам, дали концерт, получили кассовые сборы и сказали всем до свидания.

Во-вторых, ИИХФ тоже ни в чем не виновата. Просто такой у них регламент. У нас в России тоже есть регламент, я напомню. И по нему не объявляли национальный траур по команде ярославского «Локомотива», который разбился на Як-42 под аэропортом Туношна. Тоже страшная трагедия, потрясшая всех. Но просто такой закон. Так решили.

Хотите возмущаться и обвинять злые силы из-за рубежа? Лучше помогите семьям погибших или фонду «Справедливая помощь», в котором работала Доктор Лиза. Реквизиты легко найти в интернете.

А еще я вот какие две истории вспоминаю. 2004 год, Кубок мира в Торонто. Тогда произошла трагедия в Беслане. И вот на стадионе – том же, где играет сборная России – была объявлена минута молчания. Но тогда турнир организовывала НХЛ, там жесткого регламента нет.

Во-вторых, потрясающая история, как сербские фанаты баскетбола спели песню в память об ансамбле Александрова. Мурашки по коже.

Но опять же, это не официальное решение организаторов. Это у болельщиков как песня из души вылилась. У тех, кому было больно, эта минута молчания в душе была всегда.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Борис Майоров: Это кошмар! Тарасов за такую подготовку юниоров голову бы оторвалБорис Майоров: Это кошмар! Тарасов за такую подготовку юниоров голову бы оторвалДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров возмущен низким уровнем мастерства игроков сборной России на молодежном чемпионате мира.Студенческий хоккей в России: путь до «профи» – миф?Студенческий хоккей в России: путь до «профи» – миф?Многие сборные привезли на МЧМ хоккеистов из студенческих лиг, но в российской команде таких людей не оказалось.ИИХФ объяснила, почему не разрешила начать матч Канада – Россия с минуты молчанияМеждународная федерация хоккея на льду (ИИХФ) объяснила, почему не разрешила провести минуту молчания в память о погибших в авиакатастрофе в Сочи на матче молодежного чемпионата мира Россия - Канада.Леонид Вайсфельд: Теоретически Капризов может уехать в НХЛ через годГенеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд выскзался о результативности капитана молодежной сборной России и форварда уфимского клуба Кирилла Капризова.Поражение «молодежки» в матче с американцами и неудача ЦСКА в Белграде. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.Канада разгромила Латвию на молодежном чемпионате мираМолодежная сборная Канады одержала уверенную победу над Латвией (10:2) на домашнем чемпионате мира.Валерий Брагин: Пойдем тяжелым путем, ничего страшногоГлавный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал поражение команды в матче с американцами на чемпионате мира (2:3).Сборную России сравнивают с латышами. А мне наши в матче с США понравилисьСборную России сравнивают с латышами. А мне наши в матче с США понравилисьПочему поражение сборной России (2:3) в матче с американцами внушает обозревателю «Советского спорта» позитивные мысли.Молодежная сборная Швеции обыграла ФинляндиюШведская «молодежка» нанесла поражение финнам в матче группового раунда чемпионата мира (3:1).Клейтон Келлер: Против России мы сыграли от всего сердца, и это принесло результатНападающий молодежной сборной США Клейтон Келлер прокомментировал победу своей команды над Россией (3:2) в матче группового этапа чемпионата мира.Илья Самсонов: Два поражения сборной России - это беда, но не трагедияГолкипер молодежной сборной России Илья Самсонов прокомментировал поражение команды от американцев (2:3) на чемпионате мира.Терри и Сергачев - лучшие игроки матча Россия - СШАТрой Терри и Михаил Сергачев признаны лучшими игроками матча молодежного чемпионата мира по хоккею США - Россия (3:2).«Проклятье Баттона работает». Как Россия впервые за 9 лет проиграла США (отчет)«Проклятье Баттона работает». Как Россия впервые за 9 лет проиграла США (отчет)Обозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков рассказывает о матче Россия – США (2:3) на молодежном чемпионате мира.Российская «молодежка» проиграла американцам на чемпионате мираМолодежная сборная России по хоккею проиграла команде США (2:3) на молодежном чемпионате мира, который проходит в Канаде.МЧМ. Россия – США. Как это былоМатч молодежных сборных России и США на сайте «Советского спорта».Сборная Дании в овертайме обыграла Чехию на МЧМВ матче группового этапа молодежного чемпионата мира сборная Дании в овертайме обыграла команду Чехии со счетом 3:2.Александр Медведев: Матч с Канадой на МЧМ показал, что с ними можно игратьБывший президент КХЛ, член совета директоров СКА Александр Медведев поделился впечатлениями от выступления сборной России на молодежном чемпионате мира в Канаде.Променял подругу на пиво! Самый смешной эпизод на МЧМ по хоккею (видео)Променял подругу на пиво! Самый смешной эпизод на МЧМ по хоккею (видео)Забавный случай произошел на молодежном чемпионате мира по хоккею во время поединка сборной Словакии.Букмекеры считают сборную США фаворитом матча с Россией на МЧМБукмекерские конторы отдают предпочтение сборной США во встрече с национальной командой России на групповом этапе молодежного чемпионата мира.Борис Майоров: Хотите победить сегодня американцев? Уберите со льда пустоту!Борис Майоров: Хотите победить сегодня американцев? Уберите со льда пустоту!Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров дает совет российским игрокам – как одолеть сборную США на молодежном чемпионате мира.
Главные новости
Шахматы
Гунина и Лагно стали призерами чемпионата мира по шахматам в блице, победила украинка Музычук
Шахматы
Карякин стал чемпионом мира по блицу
Футбол
«Спартак» и «Милан» подписали соглашение по трансферу Луиса Адриано
Хоккей
Форвард «Нью-Джерси» Вуд получил автограф Овечкина, который просил 10 лет назад
Футбол
Шамиль Газизов: Тимощук не будет назначен помощником Семака в «Уфе»
Футбол
Стадион на Крестовском передан в собственность Санкт-Петербурга
Футбол
Геннадий Орлов: Молло – это секонд-хенд, который не нужен российскому футболу
Футбол
Жозе Моуринью: Руни пропустит матч с «Мидлсбро»
Футбол
Агент Оздоева рассказал об интересе «Лиона», «Сент-Этьена» и московского «Локомотива»
Футбол
Кержаков оштрафован на 30 000 рублей за нарушение ПДД
все новости
Россия (U-20)
Россия (U-20)календарьстатистика
Канада (U-20)
Канада (U-20)календарьстатистика
Молодежный ЧМ
Молодежный ЧМтаблицакалендарьстатистикатексты/новости