Андре Уорд: Готов снова выйти против Ковалева, но уже могу обойтись без бокса

Чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Андре Уорд рассказал о своем видении боя с Сергеем Ковалевым и дальнейших планах.

О новом вызове в новой весовой категории

«За карьеру я провел много поединков, выиграл турнир Super Six во втором среднем весе. Но, пожалуй, именно бой с Ковалевым – главная гордость. Я доказал всему миру, своей команде, наконец, самому себе, что могу побеждать и в другом стиле. И это произошло в бою с человеком, которого многие называли лучшим полутяжем, если не лучшим боксером на современном ринге вообще. Я действительно счастлив».

О нокдауне во втором раунде

«Да, это со мной случилось. Но по-настоящему важно только то, как вы реагируете на критическую ситуацию. Я доволен тем, как моя команда, мой тренер (Верджилл Хантер – прим. ред.) справились с этим, а также тем, что сам смог сохранить самообладание и перевернуть ход поединка. В конце концов, я побывал на настиле ринге только во второй раз за профессиональную карьеру. Что совсем неплохо».

О реакции фанатов и СМИ на результат боя

«Без сомнения, я выиграл этот бой. Ели вы полагаете, что я проиграл, то, благослови вас Господь, это только ваше мнение. Мы можем соглашаться или не соглашаться с чем бы то ни было. Это не является проблемой. Но никто не должен плакать об ограблении, клеймить позором судей или атлетическую комиссию штата Невада.



Это был далеко не первый близкий поединок в истории бокса. Такое часто случается, особенно когда лучшие бойцы дерутся с лучшими. Ковалев никак не мог выиграть этот бой с перевесом в три, четыре или пять очков. Я оправился от нокдауна и включил следующую передачу. Соперник просто не справился с этим, и не смог адекватно ответить».

Об организации реванша

«В моих интересах прекратить все разговоры о том, кто выиграл, а кто проиграл в первом поединке. Но доказывать что-то огромной массе людей - всегда непростая штука. Подписание контракта на реванш заставит Ковалева и его команду замолчать, только и всего. Возможно, это также поставило бы точку в нашем противостоянии. Но мнение ряда болельщиков и СМИ все равно останется без изменений, их просто невозможно в чем-то переубедить. И я принимаю это на все 100%.

Первый бой стал частью истории, и мы готовы к повторной встрече. Для меня это будет вопросом личного престижа.

Честно говоря, ожидал от Ковалева большего. Да, я увидел перед собой одного из лидеров полутяжелого веса, увидел сильного боксера, у которого был план. Но когда он перестал работать - он не смог предложить ничего нового. А потом все эти жалобы и оправдания после боя... Я действительно ожидал от него большего».

Even children made a paints that you will be knocked out in the rematch and therefore you not will get one more fight against me! Milksop!!! pic.twitter.com/s78RH8lYOx — Sergey Kovalev (@KrusherKovalev) 25 декабря 2016 г.

О возможном завершении карьеры

«Сейчас я просто наслаждаюсь жизнью, ведь мне больше не нужно отправляться в тренировочный лагерь и драться уже завтра. Кроме того, я в принципе уже достиг всего, чего хотел достичь. Бокс – это не игра, а я испытываю судьбу уже довольно давно. И теперь вполне могу без этого обойтись.

Нужды в деньгах больше нет, и если я продолжу боксировать, то только потому, что Бог наделил меня талантом делать именно это, и это по-прежнему доставляет мне удовольствие. Я посоветуюсь с командой, поговорю со своей женой и уверен, в ближайшие месяцы мы примем взвешенное и правильное решение».

По материалам журнала RollingStone



Напомним, в минувшем ноябре Андре Уорд победил Сергея Ковалева единогласным решением судей (114:113 на всех трех картах) и отобрал у российского боксера чемпионские пояса по версиям WBA, WBO и IBF.

В контракте на поединок было прописано право Сергея на реванш в случае поражения. По словам менеджера россиянина Эгиса Климаса, переговоры об организации боя уже начались.

Комментарий «Советского спорта»

Нетрудно заметить, что в полном соответствии со складом своего характера Андре Уорд старательно сгладил все острые углы, ограничился констатацией труднооспоримых фактов и не дал прямого ответа на вопрос, когда он слова выйдет ни ринг против Сергея Ковалева.

Осмелюсь предположить, что американец избрал бы именно такую линию поведения в любом случае, независимо от своих реальных планов на ближайшее будущее. Навязать принципиальному сопернику борьбу выдержек, измотать ему нервы – самое действенное оружие в сложившейся ситуации.

В связи с этим, по-настоящему значимыми являются только два фактора:

- Если 32-летний Уорд все же решит продолжить карьеру, избежать повторной встречи с Ковалевым ему будет крайне сложно чисто юридически. Да и с материальной точки зрения сопоставимой опцией для Андре может стать только поединок с канадцем Адонисом Стивенсоном за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

- Изначально промоутеры заявляли о том, что второй бой Ковалев – Уорд может быть организован ближе к лету 2017 года. А это значит, что подписания контракта на поединок раньше марта-апреля ожидать не стоит. К тому времени действительные намерения сторон так или иначе должны проясниться.



