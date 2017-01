Андре Уорд: Готов снова выйти против Ковалева, но уже могу обойтись без бокса

Чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Андре Уорд рассказал о своем видении боя с Сергеем Ковалевым и дальнейших планах.

«За карьеру я провел много поединков, выиграл турнир Super Six во втором среднем весе. Но, пожалуй, именно бой с Ковалевым – главная гордость. Я доказал всему миру, своей команде, наконец, самому себе, что могу побеждать и в другом стиле. И это произошло в бою с человеком, которого многие называли лучшим полутяжем, если не лучшим боксером на современном ринге вообще. Я действительно счастлив».

«Да, это со мной случилось. Но по-настоящему важно только то, как вы реагируете на критическую ситуацию. Я доволен тем, как моя команда, мой тренер (Верджилл Хантер – прим. ред.) справились с этим, а также тем, что сам смог сохранить самообладание и перевернуть ход поединка. В конце концов, я побывал на настиле ринге только во второй раз за профессиональную карьеру. Что совсем неплохо».

«Без сомнения, я выиграл этот бой. Ели вы полагаете, что я проиграл, то, благослови вас Господь, это только ваше мнение. Мы можем соглашаться или не соглашаться с чем бы то ни было. Это не является проблемой. Но никто не должен плакать об ограблении, клеймить позором судей или атлетическую комиссию штата Невада.



Это был далеко не первый близкий поединок в истории бокса. Такое часто случается, особенно когда лучшие бойцы дерутся с лучшими. Ковалев никак не мог выиграть этот бой с перевесом в три, четыре или пять очков. Я оправился от нокдауна и включил следующую передачу. Соперник просто не справился с этим, и не смог адекватно ответить».

«В моих интересах прекратить все разговоры о том, кто выиграл, а кто проиграл в первом поединке. Но доказывать что-то огромной массе людей - всегда непростая штука. Подписание контракта на реванш заставит Ковалева и его команду замолчать, только и всего. Возможно, это также поставило бы точку в нашем противостоянии. Но мнение ряда болельщиков и СМИ все равно останется без изменений, их просто невозможно в чем-то переубедить. И я принимаю это на все 100%.

Первый бой стал частью истории, и мы готовы к повторной встрече. Для меня это будет вопросом личного престижа.

Честно говоря, ожидал от Ковалева большего. Да, я увидел перед собой одного из лидеров полутяжелого веса, увидел сильного боксера, у которого был план. Но когда он перестал работать - он не смог предложить ничего нового. А потом все эти жалобы и оправдания после боя... Я действительно ожидал от него большего».

Even children made a paints that you will be knocked out in the rematch and therefore you not will get one more fight against me! Milksop!!! pic.twitter.com/s78RH8lYOx