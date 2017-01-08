Русский, быстрый, чистый! Устюгов доказал: россиянам для побед допинг не нужен

Сергей Устюгов стал вторым после Александра Легкова российским победителем престижной лыжной многодневки «Тур де Ски».

Есть победы, а есть Победы. То что сделал Сергей Устюгов, относится ко второй категории. Он одолел не одного Мартина Йонсруда Сундбю, а всех норвежцев, которые при первой возможности, применяли против него командную тактику. Вышел победителем из разборок с применением палок со шведом Маркусом Хельнером, который отказывался давать дорогу россиянину. Преодолел предвзятость журналистов, которые при первой возможности спрашивали его про допинг.

-- Хотел выиграть не только за себя, но и за ребят (временно отсраненных от гонок Александра Легкова и компанию. – Прим. ред.), показать, что мы, русские бегаем без допинга. И что все, что про нас говорят, неправда, -- сказал Сергей после пятого этапа.

Сказал и сделал.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УСТЮГОВ

В ходе нынешнего «Тур де Ски» Устюгов едва ли не каждый день переписывал «книгу рекордов» гонки. Он стал первым лыжником, лидировавшим в гонке от начала до конца. Стал первым из мужчин, кто выиграл пять этапов подряд (раньше никому не удавалось победить даже на трех), повторив рекорд норвежки Марит Бьорген. Стал вторым после швейцарца Дарио Колоньи самым молодым победителем многодневки (24 года и 275 дней).

То что Устюгов выиграл стартовую спринтерскую гонку – неудивительно: Сергей начинал со спринта. Но вот что началось дальше, можно отнести разве что к новогодним чудесам. Россиянин побеждал и «классикой», и свободным стилем, и в скиатлоне, и даже в коньковой «разделке». Гонке, которую раньше никогда не выигрывал. Впрочем, в пятницу он вышел на старт с особым настроем: у мамы был день рождения.

На предпоследний этап в субботу все уже выходили на морально-волевых . Лишь Сундбю, который постоянно пенял на свою плохую форму, бежал как альпийский заяц. Устюгову важно было не проиграть много и ему это удалось.

-- После гонки я подошел к Бессмертных и Ларькову и сказал «спасибо»! – признался потом Сергей. -- Я не просил, чтобы они мне помогали. Я очень рад, что они мне помогли. Сегодня была действительно тяжелая гонка. Если бы не они, то я был бы в третьем десятке, а они меня поддерживали по ходу гонки.

Андрей Ларьков и Александр Бессмертных выступили в роли классических велосипедных грегари, помогая своему лидеру и словом и делом, пресекая любые попытки норвежцев притормозить Устюгова. Сергей финишировал вторым, правда от полутораминутног о задела перед финальной гонкой осталось лишь 1.11,9.

«ШЕЛ НА АВТОПИЛОТЕ»

А в воскресенье… В воскресенье, как в анекдоте, многие могли бы сказать: лучше бы я умер вчера. В фантастических по красоте итальянских Альпах на горнолыжном курорте Альпе Чермис лыжникам предстояло «умирать» последнюю треть девятикилометров ой трассы. Три километра подъема по трассе, с которой принято ездить с ветерком вниз, и на которой градиент в самом крутом месте доходит до 28%. В не самом крутом – 26,5%, а еще есть 24%...

Это был шанс для Сундбю. В прошлом году он выиграл у Устюгова здесь 47 секунд, в этом надо было на 25 больше. Норвежец первым прибежал к старту, хотя стартовать ему надо было на минуту с лишним позже россиянина. Следом пришел и Сергей: на полголовы выше главного соперника, на добрый десяток килограммов тяжелее, за счет чего у норвежца и было преимущество на горе.

Сундбю сдался на отметке «8,1 км». Опытный норвежец, дважды побеждавший на «Тур де Ски», отыграл к этому моменту лишь 20 секунд. Отыграть еще 50 за 900 оставшихся метров было нереально.

-- Не понимаю, чего добился, -- сказал Устюгов в эфире программы «Все на матч». -- Голова не работает после вчерашней гонки, шел на автопилоте. На равнине уже было очень тяжело, а что было на подъеме не передать словами. Повторюсь, что выиграл не только ради себя, но и ради отстраненных ребят.

ЛИКБЕЗ

ЧТО ТАКОЕ «ТУР ДЕ СКИ»

«Тур де Ски» - лыжная многодневка, идея которой (позаимствованна я, как понятно из названия, у велоспорта) принадлежит трехкратному олимпийскому чемпиону норвежцу Вегарду Ульвангу и одному из руководителей FIS Юргу Каполю. Многодневка является частью Кубка мира и состоит из семи этапов, последний традиционно проводится в итальянском Валь-ди-Фьемме. Первая гонка «Тур де Ски» состоялась в сезоне 2006/2007. Российские лыжницы никогда не поднимались на пьедестал почета в общем зачете, успехи лыжников намного лучше:

Сезон Призер

2007 Александр Легков (2-е место)

2013 Легков (1-е место), Максим Вылегжанин (3-е место)

2015 Евгений Белов (2-е место)

2016 Сергей Устюгов (3-е место)

2017 Устюгов (1-е место)

СТАТИСТИКА

Итоги многодневки. 1. Сергей Устюгов (Россия). 2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) + 1.02,9. 3. Дарио Колонья (Швейцария) + 1.19,1… 13. Александр Бессмертных + 5.14,1… 22. Андрей Ларьков + 8.02,3… 27. Андрей Мельниченко + 10.01,1… 29. Петр Седов + 10.14,8… 36. Ермил Вокуев (все – Россия) + 12.18,0.