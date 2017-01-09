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Сергей Кирьяков: Мой приход в «Арсенал» – не авантюра

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Кирьяков: Мой приход в «Арсенал» – не авантюра
Источник: ФК «Арсенал» (Тула)

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков перед выходом команды из отпуска дал интервью «Советскому спорту».

РОНАЛДИНЬО И КИТАЙ

- Сейчас много разговоров о китайском футболе. Вы играли в местном чемпионате до того, как в нем появились сумасшедшие деньги. Чем запомнилось то время?
- Тогда в Китае тоже был футбольный бум. И, кстати, финансовые условия, которые мне предложили, были неплохими по тем временам, - говорит Кирьяков. – В 2001 году, когда я подписал контракт с местным клубом («Юньнань Хунта». – Прим. Ред.), сборная Китая впервые пробилась в финальную часть чемпионата мира. Запомнилось, что страна жила футболом, удивила инфраструктура. Скажу честно, не ожидал увидеть такой размах. До поездки в Китай казалось, что футбол там не на должном уровне, нет необходимых условий. Но приехал, увидел все своими глазами и подписал контракт.

- А уезжали все-таки в неизвестность?
- Информация о китайском футболе доходила разная, поэтому поехал посмотреть. Увидел современнейшую базу с 12-ю футбольными полями, которые после каждой тренировки обслуживал внушительный персонал. Рядом находился ледовый дворец, теннисный корт, прекрасные тренажерные залы. Порадовал и стадион на 60-65 тысяч зрителей. Причем он стабильно заполнялся тысяч на 40. За клубом стоял мощный спонсор, команда играла в современном городе с населением в шесть миллионов жителей.

- В быту были сложности?
- В принципе нет. Легионеры жили отдельно от местных футболистов. Китайцам было сложнее. Они жили в одном корпусе, в котором в десять вечера каждый день выключался свет. На тренировку ходили чуть ли не строем. Мы жили по своему графику, питались отдельно, потому что китайская пища для нас была своеобразной – нам готовили европейскую еду.

- Вы уехали в Китай опытным футболистом, поигравшим в бундеслиге, в сборной России. Сейчас туда тоже едут звезды — только контракты совсем другие.
- Конечно, сейчас там платятся космические суммы и футболисты нередко выбирают деньги, а не футбол. У каждого свой путь. Одним — обеспечить семью, другим — поиграть на высоком уровне. Но решение того же Витселя, считаю, нужно уважать.

- Три года вы поиграли в Китае. Осталась какая-то связь со страной?
- Остались друзья, с которыми созваниваюсь. Недавно побывал в Китае со сборной звезд Европы вместе с Нигматуллиным. Сыграли два матча против сборной звезд Южной Америки с Роналдиньо. Он недавно закончил карьеру, поэтому на фоне более возрастных игроков выглядел очень здорово. Но и в нашей сборной собрались серьезные футболисты – ФигуСимау,БаджоПапенМендьета.

- Как сыграли?
- Проиграли оба матча – 1:3 и 0:1. Во второй игре вышел на замену вместо Стоичкова, заработал пенальти, но Канделапопал в Диду.

«АРСЕНАЛ» ЖДЕТ СЕРЬЕЗНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ»

- Теперь – к РФПЛ. Президент «Арсенала» Гурам Аджоев доволен вашей работой. А вы сами?
- Тренер никогда не будет доволен. Считаю, что в некоторых матчах должны были сыграть более успешно – недосчитались трех-четырех очков. Где-то не повезло, где-то допускали грубейшие индивидуальные ошибки. Есть и положительные моменты – мы стали играть в футбол. И последний матч первой части сезона – против «Анжи» (1:0) – внушил оптимизм. Провели его на очень хорошем уровне, по всем показателям превзошли соперника и заслуженно победили.

- К 17-му туру у «Арсенала» забито шесть мячей. Самое проблемное место – атака?
- Определенные проблемы были. Нам не хватало нападающего хорошего уровня, который бы мог в штрафной навязать борьбу или цепляться за мячи. Надеюсь, зимой усилимся и будем показывать более содержательный атакующий футбол.

- Сообщалось о том, что зимой команду покинут 10-12 игроков. «Арсенал» ждет серьезное обновление?
- Да. На первом собрании мы сказали ребятам: «Это шанс для каждого из вас. От того, как вы им воспользуетесь, зависит пребывание в этой команде». Прямо скажу, шанс реализовали не все. Но это футбол, профессиональный спорт. И клуб - не благотворительная организация: либо доказываешь, что ты игрок хорошего уровня, либо ищешь другую команду. Думаю, это правильный путь. Будем усиливаться.

- В декабре гендиректор «Арсенала» Дмитрий Балашов заявил, что трансферный бюджет клуба на зиму – ноль рублей.
- Не буду говорить, какой у нас трансферный бюджет. Мы работаем. И если будет возможность усилиться кем-то, мы ей воспользуемся.

- Сообщалось об интересе «Арсенала» к Владимиру Габулову и Кириллу Комбарову. Правда?
- Интересны все, кто усилит нашу команду.

ТАБЛИЦА ТРАНСФЕРОВ РФПЛ ЗДЕСЬ

«ПОЧЕМУ В БУНДЕСЛИГЕ НЕ БОЯТСЯ ДОВЕРЯТЬ МОЛОДЫМ?»

- Вы один из редких российских тренеров, которые получали тренерское образование за границей – в Германии. Есть отличия от того, как преподают в России?
- Есть, но не сказал бы, что много. Это был полезный опыт. Так же, как и обучение в России. Считаю, кровень нашей тренерской школы достаточно высоким.

- Вы говорили, что решение пригласить Игоря Семшова в тренерский штаб «Арсенала» – общее, ваше и руководства. Почему вы были за?
- С Игорем достаточно тесно общаюсь, он игрок с большим опытом. Да, для него это будет первый тренерский опыт, но, думаю, он вольется в наш коллектив единомышленников и своим свежим взглядом поможет во многих моментах.

- Но ведь и для вас «Арсенал» - первый опыт в РФПЛ. Кто-то скажет — автантюра.
- Никакая не авантюра. Мы футбольные люди, я играл на очень высоком уровне. Знаю, что такое тренировочный процесс, есть опыт игры в бундеслиге, видел, как работают серьезные тренеры. В этом плане у меня огромное преимущество перед теми, кто не был большим игроком в прошлом. Так что никаких проблем. Вообще, считаю, нашим молодым тренерам нужно доверять. А то какие-то стереотипы возникают в пользу иностранцев, которые, к сожалению, не дают расти своим. Все кругом говорят про опыт. Вот и вы вспомнили про него. А почему в бундеслиге не боятся доверять молодым без имени?

- В Германии процесс выглядит более ступенчато.
- Не всегда. Есть много примеров, когда предложение поступало человеку, нигде до этого не работавшему серьезном уровне. А некоторые и в футбол-то не играли. Можно вспомнить молодого парня, которого позвали в «Хоффенхайм» (Юлиан Нагельсманн. – Прим. Ред.) в 26-27 лет. И нашим тренерам нужно доверие. Школа у нас хорошая.

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