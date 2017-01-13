Двойной удар «Спартака». Михаил Борзыкин – о переходе Адриано и Самедова

Обозреватель «Советского спорта» рассуждает о новичках красно-белых.

Запасное колесо

Адриано не забивал с апреля прошлого года, и этот факт должен опечалить. Но он толком и не играл – 121 минута в этом сезоне, что даже меньше, чем у Давыдова и Зуева на двоих. Карьера в «Милане» у бразильца не сложилась, что, впрочем, не делает его сразу плохим форвардом. Мало ли у кого где не сложилось? У Торреса – в «Челси». У Фалькао – вообще в Англии. У Месси наверняка не сложилось бы в «Томи». Адриано затем и едет в «Спартак», чтобы перезапустить карьеру и вновь ощутить аромат забитых мячей.

В «Спартаке» несостоявшуюся звезду «Милана» ждут. Но как второго нападающего. В тактической модели Массимо Карреры для Адриано места нет. Только вместо Зе Луиша. Это действительно очень похожие центрфорварды: оба не могут жить без борьбы, оба назойливы, атлетичны и вместе с тем маневренны. Но на сегодняшний день, насколько можно судить, новичок уступает старичку. Зе Луиш весит на 5 кг больше Адриано. Но он легче. Легче отрывается от газона, дольше зависает в воздухе, резче совершает рывок.

Это, кстати, сравнение не по 121 минуте, а по прошлому сезону, когда Адриано стабильно играл и по идее был в оптимальной форме.

Так вот. Даже если «Спартак» перейдет на игру в два центральных нападающих, то есть на модель 3–5–2, что очень может быть, Адриано все равно не светит место в составе. С двумя однотипными форвардами уже давно никто не играет. Рядом с Зе Луишем будет или Промес, или Мельгарехо (или кто-то из молодняка). И потом, если в этой модели одновременно выпустить Зе Луиша и Адриано, то некуда ставить Промеса. Не латералем же. Всякая экзотика – игра бразильца в оттяжке или на фланге – тем более маловероятна.

Тогда зачем он «Спартаку»? Затем же, зачем водителю запасное колесо. Для подстраховки. Для обоймы. Для ротации. Чтобы не было такого, как осенью, когда на острие выходили Попов и Мельгарехо. Рисков особых нет – деньги небольшие. А уж если у Адриано получится перезапустить карьеру и он заиграет лучше Зе Луиша, то вообще праздник! Хотя давайте дождемся первых контрольных матчей. Вполне возможно, Каррера чем-то удивит, найдя новичку применение, которое мы со своего дивана не видим.

Возможная позиция Адриано

Шестой в лиге

Самедов так долго переходил в «Спартак», что все его козыри уже успели изучить и забыть. В отличие от Адриано, это усиление стартового состава. Возможно, в лице Самедова тренерский штаб видит того самого обладателя последнего паса, которого «Спартаку» так не хватает. Для современного футбола это нормально, когда так называемый плеймейкер играет отнюдь не в центре. К слову, у Александра в этом сезоне шестой показатель по передачам в штрафную площадь (116/51%) среди всех игроков.

Роль довольно проста и понятна. Смещения со своего фланга в центр и поиск нападающего. В модели 3–5–2, а у Самедова есть и такой опыт, – работа по всему флангу. Несмотря на 32 года, беговой объем он тянет (показатели пробега в разных матчах). А вот технико-тактический – наверное, нет. Во всяком случае, «черновые» показатели – единоборства, отборы, подборы – довольно низкие. А может, в «Локомотиве» от бровочников все это и не требовалось. Маловероятно, конечно, но как версия сойдет.

Перестановки произойдут незначительные. Промес сместится налево – ему все равно где нервировать защитников. Не совсем понятно, что в этом случае делать Зобнину. Если не будет других приобретений, в частности пресловутого распасовщика, то можно ожидать, что Романа попробуют на той позиции, на которой осенью страдали Попов и Ананидзе. Все необходимые навыки диспетчера у Зобнина есть. У него вообще-то самая высокая точность передач (86%) в своем амплуа. С культурой паса как минимум все в порядке.

Возможная позиция Самедова

Зачем «Спартаку» Самедов. Мнение Михаила Борзыкина

«Спартак» не совершил какие-то фантастические сделки, челюсть не отвисла, сердечный ритм остался прежним. Но в обоих случаях, что важно, прослеживается логика, есть объяснение. Адриано – для полного комплекта. Потому что в команде должно быть хотя бы два центрфорварда. Самедов – для усиления правого фланга. Потому что в команде должны быть крайние полузащитники (их, представьте себе, не было; ну, кроме Мельгарехо, который играет везде). В теории все более-менее понятно. Ждем спарринги.