Вас здесь не стояло. Микулик – о новом тренере российской «молодежки»

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик – о новом тренере молодежной сборной России по футболу.

Весть о скором и неизбежном назначении Евгения Бушманова на пост главного тренера молодежной сборной России уже обросла полагающимся ей количеством сопроводительных слухов: от известия, что Массимо Каррера не хотел больше видеть Евгения главным в «Спартаке-2», до утверждения, что приглашение Бушманова на серьезную тренерскую должность – своего рода «откат» «Спартаку» за то разумное, доброе, вечное, что сделал в последние годы для футбола российского вообще и для РФС частности Леонид Федун.

Как в подобных случаях и бывает, истина где-то посередине. Ну, хорошо, не истина – хотя бы правда.

У нас любят на каждом углу говорить, до чего же сложно молодому талантливому игроку порой перешагнуть барьер, что мешает раскрыть способности в мужском футболе, но молчат о том, что переход из тренеров различных вспомогательных составов во взрослые коучи сопровождает та же проблема. Главное – не засидеться в молодежных спецах, пусть даже и перспективных. Если, конечно, не собираешься всю жизнь с дублерами возиться.

Но тренер дубля – он хотя бы трудится на дальних подступах к передовой. А вот наставник второй команды – уже совсем рядом с теми полями, где вовсю рвутся снаряды отставок. И должность эта куда более расстрельная, нежели у главного – в главной.

Возьмите хоть второй «Спартак» начала сезона. Туда из первого спускаются Паршивлюк, Яковлев и Гранат. Давай, говорят Бушманову, встраивай их в состав, обеспечивай практикой. Оставим кого или продадим, вопрос второй – они в любом случае в форме должны быть. И Бушманов встраивает – гол после стандарта, забитый Гранатом его любимому «Динамо» в августе, намекал на вдумчивую домашнюю заготовку. А потом всех трех стремительно убирают: теперь давай без них обходись, но чтобы игра была повеселее, место повыше и народу для основы выращивалось побольше.

Одно время мы с коллегой Уткиным летали на летние турниры по мини-футболу в Екатеринбург, где неизменной участницей была команда колонии для малолетних преступников. Выступали они с разной степенью успеха – и тренер жаловался, что не может влиять на селекцию: поди знай, кого досрочно выпустят, а главное – кого взамен посадят. Не знаю, где этот узкий специалист сейчас, но, думаю, дубль какой-нибудь неблагополучной команды вполне бы мог тренировать.

Я как-то спрашивал у Бушманова по ходу сезона: а Карерра вообще делами второй команды интересуется? Не заявлял, например, что все «Спартаки» в одном стиле должны играть? Евгений Александрович в ответ едва заметно улыбался: а разве это забота Карреры – такие вертикали выстраивать? Это же дело клуба – руководство должно перед главным такие цели ставить, но никак не наоборот. И вообще – Каррере бы со своей командой поспевать разбираться.

Поэтому в версию конфликта Массимо с Евгением верится с трудом – если только Каррера не набрал в отпуск кассет с записями игр бушмановской банды и не пришел вдруг от увиденного в ужас. А вот в вариант «отката» верится больше – тем паче, что у нас годами могут муссироваться одни и те же фамилии кандидатами на какую-нибудь должность, а потом р-раз – и кресло-место занимает кто-то нежданный. Остальные же продолжают по инерции изображать очередь: вас здесь не стояло.

В любом случае я очень рад за «Буша». Если уж после трех с половиной лет в «Спартаке» продолжать работать молодежным тренером – то главным по стране.