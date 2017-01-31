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За «Спартаком» следят даже с вертолетов. Михаил Борзыкин – о победе красно-белых

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
За «Спартаком» следят даже с вертолетов. Михаил Борзыкин – о победе красно-белых
Источник: ФК «Спартак»

«Спартак» завершил первый сбор победой над датским «Копенгагеном» (2:1). «Советский спорт» рассказывает, как это было.

Без Промеса

О том, что Промес не примет участие в матче, стало известно накануне. Причина – Массимо Каррера хочет посмотреть на других исполнителей. Что ж, логика в этом есть. Квинси не сыграет с «Краснодаром» из-за дисквалификации, а «Спартак», учитывая минимум спаррингов, уже сейчас держит эту встречу в уме. К тому же интересно понять атакующий потенциал команды без вожака. И наконец, появились новички, которых надо как-то адаптировать и красно-белой нитью бережно вшивать в комбинационную игру.

Не все, однако, поверили в эту причину. Да и как-то странно, что здоровый футболист, к тому же лидер пропускает оба матча на сборе. Стали плодиться домыслы, альтернативные версии. А все ли в порядке с Квинси? Здоров ли? А не готовят ли к продаже? Что скрывает клуб?! Спартаковская пресс-служба даже сделала мини-интервью с голландцем – то ли с целью успокоить встревоженных болельщиков, то ли просто так совпало. Промес, конечно, ничего нового не сказал, зато три раза повторил: «Все хорошо». Можно верить.


Контроль мяча

На матч с «Копенгагеном» Каррера выставил состав, близкий к оптимальному. Помимо Промеса, не вышел получивший микротравму Кутепов. Ах да, нет Зе Луиша – он, как и Боккетти, набирает форму. Все остальные на своих местах, и новички тоже: Самедов – справа в полузащите. Адриано – на острие, Джикия – в центре обороны. На этот раз обошлось без тактических сюрпризов. Так, позицию на левом полуфланге занял Зобнин, а не Самедов, как это было несколькими днями ранее в спарринге с дублем «Жилины».

Сразу бросилось в глаза то, как «Спартак» играет в обороне. Точнее, из нее выходит. Строго через короткий и средний пас, без выносов. Даже когда датчане включали прессинг, красно-белые продолжали плести комбинационную паутину. Зачем – понятно. Отрабатывали контроль мяча. Джикия и Маурисио расползались по всей ширине поля, а Фернандо оттягивался на позицию третьего центрального. За выход из обороны – твердая «четверка». Контроль есть, потерь мало, а вот скорость может и должна быть повыше.

В центре поля уже не было того доминирования, как с «Жилиной». Все-таки соперник другого калибра. Мяч держался хуже, оборона вскрывалась плохо, а первое толковое проникновение в штрафную датировано 14-й, кажется, минутой. Как-то сразу затерялись и Попов, и Самедов. Фланги были недостаточно активны. Уже потом, после первой трети матча, проникающие передачи стали проходить, посыпались удары. Плохо, что не сразу. И хорошо, что это все-таки пришло. Значит, разум в командной игре присутствует.

«Спартак» попробовал навал. И получилось! Красно-белые обыграли «Копенгаген»

Вопросы и ответы

Адриано и Самедову, как показалось, не хватало свежести. Впрочем, для январского сбора это нормально. К тому же оба играли с «Жилиной», причем бразилец провел на поле весь матч. И играли блестяще: первый стал самым бьющим игроком, второй – лучшим по ключевым передачам. С «Копенгагеном», который куда организованнее, сильнее словаков, этой прыти уже не было. Поэтому в целом атака «Спартака» предстала не такой слаженной, агрессивной, взрывной. Результат – гол с пенальти и автогол датчан.

Хороший спарринг с крепким соперником, позволяющий говорить о том, что в «Спартаке» все в порядке. Каких-то ужасов не замечено. Ну да, пару раз ошибся Ещенко, а Жано однажды потерял мяч на ровном месте. Это мелочи. И все-таки жаль, что на первом сборе мы не увидели Промеса. Так и не поняли, как голландец и Самедов будут уживаться на поле. Или вместе их не будет? А кто сейчас форвард номер один – Адриано или Зе Луиш? Вопросы остаются. И ответы, стало быть, мы получим уже в феврале.

По ходу матча над стадионом «Шейх Зайед» летал вертолет. Может быть, шпионы. То ли «Краснодара», то ли «Зенита», то ли кого-то еще. Или просто любопытствующие. Таких сейчас много. Прямую трансляцию встречи смотрели 64 тысячи человек. И это в будний день, в рабочее время. Всем интересен «Спартак».

Матч

Спартак - Копенгаген - 2:1 (1:1)

Голы

Адриано 30 (1:0 - пен.). Корнелиус 44 (1:1 - пен.). Окоре 89 (2:1 - автогол).

Состав

Спартак: Ребров (Селихов, 46), Ещенко, Джикия, Комбаров, Маурисио, Попов (Ананидзе, 46), Зобнин (Зуев, 63), Глушаков, Фернандо (Давыдов, 78), Самедов, Адриано (Мельгарехо, 63)

Копенгаген: Ольсен, Йоргенсен, Йоханссон, Аугустинсон, Анкерсен, Матич, Квист, Корнелиус, Фальк (Бойлесен, 84), Тоту, Сантандер

Предупреждения:

Комбаров, 43; Ананидзе, 59; Маурисио, 67 - Анкерсен, 29; Сантандер, 35; Йоргенсен, 68; Грегуш, 70

Место и дата

31 января 16:00, Зайед Спорт Сити, Текстовая трансляция

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Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
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