Канада, не стыдно?! Судейский беспредел в финале не помешал россиянкам победить

В финале Всемирных студенческих игр-2017 сборная России разгромила канадок – 4:1, хотя наши почти целый период играли в меньшинстве.

Сегодня в турнире по женскому хоккею на Универсиаде-2017 в Алма-Ате состоялся решающий поединок. В финале россиянки встретились с канадками.

И, как уже сообщал ранее «Советский спорт», для обеих команд это был первая битва с равным соперником. До этого и наша команда, и сборная Канады легко обыгрывали всех без исключения с крупным счетом. И в группе, и в плей-офф.

В матче за «золото» наши соперницы с первых секунд попытались применить излюбленную канадскую тактику – задавить оппонентов мощным стартовым штурмом.

Однако с нашими девушками этот номер не прошел! Выдержав давление на свои ворота, в том числе и в меньшинстве – при игре «3 на 5», россиянки выровняли ситуацию на площадке, и ушли на перерыв при счете 2:0 в свою пользу.

Отрыла счет в финале Ольга Сосина. Важнейшую шайбу наш капитан забила после передачи Людмилы Беляковой. А вскоре наше ударное звено удвоило преимущество. Только на этот раз девушки поменялись местами. Сосина ассистировала, а Белякова забивала.

Какое-то время казалось, что россиянки и этот матч закончат разгромом. Ведь преимущество наших по броскам было в первой трети матча просто подавляющим – 16:6.

Да и третий период начался уже под диктовку нашей команды. Хорошую атаку вновь организовали Сосина и Белякова. Опасно бросала по воротам Александра Вафина.

А уж на 27-й минуте встречи сборная России просто обязана была забросить третью шайбу, реализуя большинство. Однако Елена Дергачева и Алевтина Штарева промазали с убойных позиций.

И вот потом матч принял для россиянок весьма драматический характер.

Сама по себе игра здорово удивляла. Не часто увидишь, что наши (хоть женщины, хоть мужчины) играют против канадцев первым номером. А «кленовые» лишь периодически огрызаются контратаками. Но именно при таком вот очередном выпаде «2 в 1» соперницы и отквитали одну шайбу у россиянок.

К счастью для наших «скользкий» счет продержался на табло недолго. Вновь отличилась Сосина, прорвавшаяся в чужую зону по правому флангу и бросившая с острого угла. 3:1! Благодаря явной ошибке голкипера сборной Канады.

Ну а потом… В концовке второго периода инициативу в матче захватили… судьи! В штрафном боксе оказались друг за другом сразу три россиянки. А когда канадки впятером долбили троих наших, не желали замечать, что шайба выскакивает из зоны.

Несколько минут канадки имели двойной численный перевес. И тут уже прекрасно проявила себя наш вратарь Мария Сорокина, отразившая несколько бросков в упор.

Вообще женский хоккей сейчас поражает обилием сильных и опасных бросков, которые еще совсем недавно казались редкостью. Особенно у европейских команд.

Третий период россиянки начали также втроем. Арбитры продолжили удалять наших. Канадки бросать, а Сорокина отбивать их броски.

Лишь на 44-й минуте матча наши оказались на площадке в полном составе. Но ненадолго. На 45-й минуте на четыре минуты с площадки изгоняется Анна Шохина.

Канадки сносят с ног не владеющую шайбой Сосину. Ольга не может подняться со льда. Корчится на льду от боли. Судьи молчат. И тут же удаляют еще одну россиянку! Еще две минуты «3 на 5».

И вот это уже просто стыдно! Нельзя так вот буквально за уши тянуть одну команду и пытаться закатать под лед другую.

Наши девчонки выдержали все. Сорокина после прямого попадания шайбы в шлем сняла его и широко улыбнулась соперницам.

Ну а потом Штарева забросила четвертую шайбу, сняв все вопросы о фаворите в этом матче.

Браво, девчонки! С победой!

Пожелаем арбитрам из США и Дании спать спокойно. Пусть их не мучит совесть за беспредел, который они устроили в финале. Мы их прощаем.

Ну а канадкам – побольше тренировать игру в большинстве.

Напомним, что в финале Универсиады россиянки побеждают сборную Канады уже второй раз кряду. До 2015 года им ни разу не удавалось одолеть «кленовых» на этом турнире.

Универсиада

Женщины

Финал



Канада - Россия 1:4 (0:2; 1:1; 0:4)

0:1 Сосина (Белякова) 11:45 ГБ

0:2 Белякова (Сосина, Лобова) 18:23

1:2 Апперсон (Магвуд) 31:12

1:3 Сосина 35:55

1:4 Штарева (Дергачева, Шохина) 51:08 ГБ

Вратари: Ламента - Сорокина

Броски: 23-36

Штраф: 12-40