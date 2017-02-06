У «Арсенала» все включено. Почему аутсайдер РФПЛ исправит свое положение

Тульский «Арсенал» занимает по итогам осени только 15-е место. Но весенней «Арсенал» будет другим. Спецкор «Советского спорта» объясняет, почему.

СТАБИЛЬНОСТЬ

Еще летом клуб заключил спонсорские контракты с мощными компаниями. При новом руководстве эти связи только упрочились. Теперь в клубе не задерживают зарплату. И нацелены на серьезные результаты. И работают тоже серьезно – все матчи клуба, например, транслируются не просто в клубном канале в Youtube (так все делают), но и на тульском ТВ. На телевизионный уровень в этом году выходили контрольные матчи только «Зенита» и «Локо»…

СОСТАВ

Несмотря на озвученный в декабре трансферный бюджет – ноль рублей, новички в клубе появляются. Причем качественные. Владимир Габулов и Кирилл Комбаров могли бы усилить половину команд РФПЛ. То же можно сказать и о Григалаве, который здорово смотрелся на сборах. Но, к сожалению, травмировался.

Румынский полузащитник Бурчану пришел в «Арсенал» из лучшей команды Румынии «Стяуа». Аргентинский нападающий Расич несколько лет назад имел предложение от молодежной сборной Хорватии, но отклонил его. А болгарский защитник Иван Иванов, перешедший из «Панатинаикоса», становился чемпионом сразу трех стран – Сербии, Болгарии и Швейцарии. Есть и костяк на основе осеннего состава – Илья Максимов, Никита Бурмистров, Максим Беляев.

ВРАТАРИ

Вратарской бригаде – особое внимание. Она одна из лучших в лиге сейчас. Это важно для команды, которая фактически лишена права на ошибку весной. Достаточно вспомнить, как увереннее заиграл «Арсенал» два сезона назад, когда появление Яна Мухи в воротах чуть не спасло команду Дмитрия Аленичева от вылета.

Вячеслав Чанов, который теперь работает с вратарями, на протяжении многих лет доказывал в ЦСКА, что умеет создавать классные вратарские бригады. Материал в «Арсенале» – добротный. Это, естественно, опытный Габулов. Плюс 25-летний Михаил Левашов и 23-летний Алексей Березин. Первый достойно смотрелся в первой части сезона. А Березин прошел курс молодого бойца у Виталия Кафанова, спасшего карьеру Джанаева.

ШТАБ

Укрепился зимой и тренерский штаб «Арсенала». Если приход Игоря Семшова пока аванс сильному в прошлом футболисту, но все-таки начинающему тренеру, то про усиление в лице тренера вратарей Вячеслава Чанова и тренера по физподготовке Андрея Дмитриева – это уже заявка.

Первый воспитал вратарей на десять сборных – от Акинфеева с Габуловым до Мандрыкина с Новосадовым. А второй трудился в штабе Игоря Черевченко в «Локомотиве». И по тому, что проблем с «физикой» у железнодорожников не было, можно сказать, трудился плодотворно.

На разговоры о том, что главному тренеру Сергею Кирьякову не хватает опыта тут внимания не обращают. У Кирьякова не только российское тренерское образование, но и европейское – несколько лет Кирьяков обучался в Германии. Также у него есть опыт работы с юношескими сборными России. И теперь просто настало время переходить на следующую ступень.

В «Арсенале» сейчас как в лучших турецких отелях – все включено. Добротный состав. Амбициозный тренер. Четкое финансирование. Что еще надо? Только результат.