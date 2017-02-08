Аршавин круче Гуллита и Лукаку. Два россиянина попали в число лучших легионеров

Россияне Андрей Аршавин и Андрей Канчельскис вошли в список 100 лучших легионеров в истории премьер-лиги, составленным известным британским журналом FourFourTwo.

Канчельскис, выступавший за «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Манчестер Сити» и «Саутгемптон», занял в этом рейтинге 98-е место. По словам издания, он немало поспособствовал тому, что «МЮ» начала 90-х превратился в команду-династию , хотя о его вкладе часто и незаслуженно забывают. Именно в «Юнайтед» россиянин выиграл все свои трофеи в Англии – два чемпионских титула, Кубок Англии и Кубок лиги.

Когда-то Канчельскис стал самым дорогим футболистов в истории «Эвертона» - в 1995-м «ириски» заплатили за него «МЮ» пять миллионов фунтов («Юнайтед» же хавбек обошелся в смешные 650 тысяч).

Канчельскис вернулся в АПЛ в начале нулевых, но в общей сложности 11 матчей за «Манчестер Сити» и «Саутгемптон» не отложились в памяти, кажется, даже у самых больших любителей английского футбола.

К слову, журналистам FourFourTwo запомнились не только голы и передачи Канчесльскиса, но и этот вот чудо-финт.





Не правда ли, чем-то похоже на легендарный трюк Константина Скрыльникова. Пусть, конечно, и очень отдаленно.





Аршавин, проведший три с половиной года в «Арсенале», занял 91-е место. Пожалуй, мог бы быть и повыше, особенно учитывая уровень таланта и ожиданий, но по-настоящему яркими для россиянина были первые полтора сезона. Потом начались мучения, закономерно закончившиеся сначала арендой, а потом и полноценным возвращением в «Зенит».

Впрочем, Аршавин, как отмечает FourFourTwo, должен был быть в этом списке уже только за один матч. Тот самый, против «Ливерпуля», в апреле 2009-го. Ни до, ни после россиянина никто из футболистов гостевой команды не забивал на «Энфилде» четыре гола.





Надо заметить, что Аршавин опережает таких заслуженных людей, как Ромело Лукаку (92-е место), который за пять лет выступлений в премьер-лиге не забивает меньше 10 голов за чемпионат, наколотив уже 77 мячей. Или, например, легендарный Руд Гуллит (96-е место), чье появление в «Челси» ознаменовало наступление новой эпохи в истории премьер-лиги.

В число лучших, по версии журнала, попал и экс-защитник «Анжи» и «Динамо» Кристофер Самба (95-е место). По мнению издания, в период выступлений за «Блэкберн» (2007-2012) конголезец входил в число лучших защитников АПЛ, а в плане игры в воздухе и вовсе был непревзойден, но его карьеру погубил переход в «Анжи», после которого Самба так и не вернулся на свой уровень.

Пока что FourFourTwo дошел в своем списке до 71-го места, но, скорее всего, больше россиян в нем не будет. Динияр Билялетдинов и Алексей Смертин на попадание в рейтинг рассчитывать и не могли, что же касается Романа Павлюченко, то вряд ли он котируется выше чем Канчельскис или Аршавин.



