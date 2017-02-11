Игорь Лебеденко: Говорили, что руки выкручивал. Но за деньгами никогда не гнался

Игорь Лебеденко и Александр Самедов Источник: «Советский спорт»

Полузащитник «Терека» Игорь Лебеденко дал интервью спецкору «Советского спорта» в Турции, в котором рассказал не только о нынешнем своем клубе – «Тереке» – но и вспомнил о «Торпедо» и «Рубине».

«В «ТОРПЕДО» «МЕССИ» НЕ ИСПОЛНЯЛИ»

- Когда готовился к интервью, наткнулся на видео ваших первых голов в РФПЛ – в сумасшедшем матче с «Зенитом» (2:2). Помните дебют?

- Конечно. Такие моменты навсегда в памяти – первый раз в раздевалке профессиональной команды, первые голы. Дебют в РФПЛ случился чуть раньше – в матче с «Динамо», но меня там выпустили время потянуть. А с «Зенитом» доверили полчаса, и так получилось, что два гола забил. Недавно, кстати, виделся с Семшовым, Зыряновым, которые сейчас на тренеров учатся. Тоже вспоминали те времена.

- Перед матчем знали, что будете играть?

- Нет. В 18 лет не думаешь, выпустят тебя или нет. Мандраж перед матчами! Тем более, игра с «Зенитом» на «Петровском» – это событие.

- Кто-то особенно в том «Торпедо» впечатлял?

- Такого, чтобы на тренировках кто-то Месси исполнял, не было. Но впечатлений хватало. Еще несколько лет назад смотрел, как Саша Ширко вместе со «Спартаком» всех в Лиге чемпионов выносил, а теперь мы в одной команде. Треугольник в центре поля – Семшов, Зырянов, Кормильцев – своим взаимопониманием впечатлял. Классно играли, в одно-два касания.

- В 2004 году «Торпедо» уверенно лидировало после первого круга. Почему не получилось стать чемпионами?

- Отрыв был. И состав хороший. Сложно сказать, почему не удержались на первом месте. Наверное, лучше этот вопрос задать людям, которые тогда управляли российским футболом. В России мало просто играть – нужно иметь какое-то влияние. Вспоминается, как три игры подряд судейская бригада получала в наших матчах «неуд». Плюс глубина состава была не такая большая – один-два человека выбывали, и возникали проблемы. В итоге одно на другое навалилось, и мы на старте второго круга весь задел растеряли.

- Почему ушли из «Торпедо»?



- Я не хотел уходить, хотя мне поступило более выгодное предложение. После сезона-2004 пришел к руководству и предложил свои условия по контракту. По нынешним меркам смешные: просил в первый год зарплату 10 тысяч долларов, а в следующие сезоны небольшое увеличение. В то же время, «Локомотив», игравший в Лиге чемпионов, предложил условия в несколько раз лучше. Не гнался за деньгами, понимал, что «Торпедо» не сможет тягаться с «Локо». И хотел остаться в родном клубе.

- Но…

- Но руководство «Торпедо» в каждом пункте моих условий сделало минус. Поймите, говорю им, у меня на руках более выгодного предложение, но я хочу остаться – просто выполните мои вполне адекватные условия. В итоге меня же потом и обвинили в том, что некрасиво поступил, руководству руки выкручивал. А все было не так.

- Не ожидали тогда, что «Торпедо» через несколько лет рухнет в низшие дивизионы?

- Тогда все было стабильно. Денежные вливания были минимальными, но этого хватало. Команда играла, много доверяли молодежи из ФШМ. Но, наверное, долго на меленьком бюджете не протянешь. Тем более, вскоре начались времена больших трат.

- Осталась какая-то связь с «Торпедо»?

- Игровые майки – черная и белая. Из каждой своей команды храню футболки. Бывает, аккуратно переберешь их – ностальгия!

«У ВАЙССА ГЛАЗА ГОРЕЛИ»

- Переход в «Локо» обернулся разочарованием?

- Все эти десять лет меня спрашивают, почему не удалось себя проявить. Послушайте, я в первом сезоне забил 11 голов в официальных матчах. Столько же было только у Лоськова? Причем выделяли мне процентов 70 игрового времени. Покажите игрока, который сейчас в 22 года забивает столько же. Теперь если молодой парень забьет пару голов, его за «пятерку» продают.

- Но через полгода годы вы ушли из «Локо».



- Пришел Муслин и привез с собой 15-17 человек. Молодые игроки в большинстве своем оказались не нужны. А иностранцам вроде О'Коннора давали зарплаты, во много раз превышающие заработок местных игроков. А сейчас спрашивают, где молодые? Мы пожинаем плоды того, что было сделано при том менеджменте, при той системе. Сейчас ведь реально в стране с населением в 150 миллионов человек почти нет молодых игроков. Не оправдываю себя – просто как пример. Я оказался Муслину не нужен, поэтому и ушел.

- Что Муслин за тренер?

- Кстати, много интересного рассказывал. Тренировки у него были интенсивные.

- Вы ушли в «Сатурн», в котором работал один из ваших любимых тренеров – Владимир Вайсс.

- Знаете, про футболистов иногда говорят: «Глаза горят». Так вот это и про него – очень эмоциональный тренер. У нас с ним конфликты случались, серьезные такие. Другой бы меня сразу выгнал, но он после одной из ссор позвал к себе в кабинет, поговорили, объяснились. После этого стали хорошо общаться друг с другом.

Он нам говорил: «Если вы в официальных матчах будете играть, как на тренировках, то станете чемпионами». Но у нас ничья за ничьей шли. Наверное, Вайссу времени не хватило и доверия. У него не было такого карт-бланша, который дали следующему тренеру – Гаджи Гаджиеву. Тогда в «Сатурн» взяли много известных футболистов, большие вливания в команду были. Это к слову о менеджменте: одному тренеру – одни условия, другому почему-то – иные.

«БЕРДЫЕВ – ЭТО РАЗВИТИЕ»

- В 2011-м вы перешли в «Рубин», который к тому моменту был двукратным чемпионом России. Почему у Бердыева не получилось сделать новую чемпионскую команду?

- Сложно сказать. Изнутри было видно, что он под впечатлением от игры с «Барселоной» захотел изменить концепцию игры. Не копировать, а взять определенные качества. Наверное, не прижилось это. Руководству ведь результат важнее игры.

- Главная черта тренера Бердыева?

- Постоянное развитие. Несмотря на возраст, хотя он подвижный и живой, Бердыев все время развивается. И всплеск «Ростова», возможно, говорит о том, что Бердыев стал лучше, чем был в «Рубине».

- Это самый сильный тренер, с кем приходилось работать?

- Один из. Все-таки я с ним всего год поработал, поэтому выделить его одного не могу. Но за этот год очень многому научился! Он обращает внимание на каждую мелочь – вплоть до техники выполнения передачи.

«ЗА ПЯТЬ ЛЕТ В «ТЕРЕКЕ» МНОГОЕ ИЗМЕНИЛОСЬ»

- Когда вам в 2012 году поступило предложение от «Терека», долго думали?

- Долго. Дело не в «Тереке» – просто не хотел уходить из «Рубина». Все-таки из топ-команды легко уйти, попасть – сложнее. Но меня тогда поставили перед фактом – выставили на трансфер и сказали тренироваться отдельно от команды. В своей карьере всегда старался играть. Если не получалось, уходил – даже на понижение зарплаты. В итоге после месяца раздумий принял предложение «Терека».

- Увиденное совпало с ожидаемым?

- За пять лет команда очень выросла. Во всем. Когда только пришел, честно говоря, думал, что попал в команду не из РФПЛ. Везде, где играл, перед матчами форму аккуратно складывали перед твоим игровым номером. В «Тереке» же привозили тележку с брошенными в нее футболками - и каждый сам искал свою. Медицинского обеспечения тоже было минимум.

Позже, когда пришли нынешний президент клуба Магомед Даудов, тренер Станислав Черчесов, все начало налаживаться. И теперь, прейдя в клуб, сразу понимаешь, что это команда РФПЛ. Затем и результаты стали расти. Стабильно идем в серединке, боремся за еврокубки.

- Как оцените первую часть сезона?

- Место, где мы находимся, конечно, радует всех. Но от игры двоякое впечатление. От болельщиков тоже слышал, что нам не хватает запаса прочности. Были матчи, когда игра шла к ничьей, но благодаря удаче поворачивалась в нашу сторону. Это радует, но что делать, когда удача отвернется? Нужны дополнительные ресурсы, которые мы и закладываем сейчас на сборах. Чтобы в микромоментах хватало сил и желания довести все до конца и удержать нынешнее место в таблице.

«ТЯНЕТ В МОСКВУ»

- Вы не так много играли осенью – 10 неполных матчей.

- Тренер в тот момент делал выбор не в мою пользу. Это не говорит о спаде – я был в хорошей форме. Просто ставка делалась на других. Обидно, конечно. Всегда в любой команде хотел играть. Контракт у меня до лета. Посмотрим, что будет.

- Сообщали, что вас в «Динамо» зовут.

- Летом 2016 года вообще писали, что я уже в «Динамо». До конца контракта, скорее всего, останусь в «Тереке».

- Переговоры о новом контракте с «Тереком» ведутся?

- Нет. В команде сейчас много атакующих игроков, способных сыграть на краях атаки – человек семь-восемь. А места всего два. Плюс ребята, с кем конкурирую, моложе. В России все-таки смотрят на возраст. Единственный тренер, который говорил, что ему все равно, сколько игрокам лет – Бердыев. Наверное, поэтому у него здорово играли и играют опытные футболисты – Навас, Калачев, Шаронов, Медведев.

- В Москву не тянет?

- Тянет, все-таки там семья. Футбольная жизнь такая, что сегодня здесь, завтра – там. Зачем детей с собой таскать? Им будет тяжело. Поэтому идеальный вариант, конечно, вернуться в Москву. Но желание вернуться туда, где начинал, есть у всех. Другое дело – возможности.

- Вам в мае – 34. На сколько ощущаете себя?

- Выгляжу на 30, а ощущаю на 25.

- А по тренировочным тестам?

- Доктор сказал, что по тестам на восстановление после нагрузок я – второй. После – иранца Мохаммади. Значит, сил хватает. Поборемся!