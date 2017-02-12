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Не обыкновенный фашизм. В США вместо гимна Германии спели гимн Третьего рейха

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Американка Эллисон Риске в матче против немки Андреа Петкович
Американка Эллисон Риске в матче против немки Андреа ПетковичИсточник: Reuters

«Дойчланд, Дойчланд убер аллес!» Именно этими словами, которые можно перевести, как «Германия, Германия превыше всего», начинается «Песнь немцев», написанная в 1841 году Гофманом фон Фаллерслебеном на музыку Йозефа Гайдна.

В принципе, ни в тексте, ни в мелодии нет ничего страшного. Но, когда Фаллерслебен писал эти слова, он вряд ли мог предположить, что через сто лет именно под них на фронт будут отправляться миллионы немецких солдат со свастикой на груди.

В 1922 году на заседании Национального собрания Германии, где была принята Веймарская конституция, первый рейхспрезидент Германии Фридрих Эберт объявил это произведение государственным гимном республики. Так «Песнь немцев» стала гимном нацистской Германии и одним из символов всего фашизма. После 1945 года исполнение этой песни запрещено.

Ошибки быть не могло

Сейчас, в 2017 году, гимном объединенной Германии является та же «Песнь немцев». Однако используется исключительно третья строфа произведения, тогда как при Адольфе Гитлере исполнялась только первая строфа.

Теперь представьте, какой шок испытали теннисистки сборной Германии, прилетевшие на матч Кубка Федерации на Гаити, когда вместо их привычного гимна приглашенный исполнитель начал на чистом немецком исполнять ту самую «Песнь немцев», за которую сейчас стыдно всей стране.

Многие, кто не слышал, как именно был исполнен нацистский гимн, предполагают, что американцы просто перепутали композицию и включили не ту музыку, или не с того места. Так часто бывает. Но здесь – другая история.

Посмотрите видео – там никто ничего не включал. Исполнитель пел гимн а капелла – ошибки быть не могло. Или же человек несколько дней просто учил не те слова, отрабатывал не то исполнение. И ему никто об этом не сказал.


Стоит ли говорить, что разгорелся грандиозный скандал. Федерация тенниса Америки, конечно, поспешила выступить с извинениями. Но разве словами можно загладить вину?

«Это ужасное невежество. Я впервые в жизни испытала подобное неуважение к себе, к  Кубку Федерации, в котором я играю уже 13 лет. Это самое ужасное, что со мной происходило. Я хотела уйти с корта. В 2017 году подобные вещи не должны происходить», - сказала разгневанная немецкая теннисистка Андреа Петкович после проигранного матча.

Этот случай стал далеко не первым казусом с исполнением национальных гимнов с начала 2017 года.

Слова забили 

Самый свежий – скандал на финале чемпионата мира по хоккею с мячом, когда всем показалось, что исполнительница российского гимна Кристина Жмудская просто забыла слова. Позже выяснилось, что наушники, которые дали девушке, не работали. Без звука просто невозможно было попасть в музыку, как бы исполнительница ни старалась. Выглядело это все вот так.

Меньше чем за месяц до Нового года с гимном России оскандалилась и абхазская певица Хибла Герзмава, у нас, в России, на «Кубке первого канала» по хоккею. Здесь уже ошибки быть не могло. Народная артистка забыла слова. Она даже пыталась попросить начать исполнение заново, но пришлось продолжать.


Об остальных происшествиях, которые только за последнее время случались с российским гимном, мы уже рассказывали в материале под заголовком «Техническая ошибка. «Демарш» сборной Украины и другие ЧП с российским гимном». Там есть и пение а капелла, и свист трибун и старые гимны – все с видео.

Борат и Рикки Мартин 

Однако инциденты происходят на только с российским гимном. Одним из самых многострадальных стал гимн не чужого нам Казахстана. В самой республике как-то раз организаторы областного лыжного фестиваля в городе Костанае вместо собственного национального гимна включили песню Рикки Мартина. Тут все понятно – обычная техническая накладка – просто перепутали треки на компьютере.


Но в Кувейте, на соревнованиях по спортивной стрельбе, на технику грешить уже было нельзя. Вместо гимна Казахстана прозвучала песня из комедийного фильма «Борат». Эта лента на протяжении полутора часов высмеивает самих казахов, их быт, обычаи. Большего унижения сложно придумать.


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