Сергей Силкин: Кокорин – как сытый кот. Такой мышей ловить не будет
Экс-главный тренер «Динамо» Сергей Силкин, тренировавший Александра
Кокорина и Федора Смолова, в интервью «Советскому спорту» рассказал, почему в
игре Александра наметился регресс и почему теперь на нем, а не на Федоре ставят
крест.
- Как оцените игру Кокорина против «Андерлехта»?
- Оценивать надо по голам или опасным моментам. Если этого нет – значит, «двойка» за игру.
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- Почему Кокорин ничем не запомнился? На сборах ведь забивал…
- Забивал, да. Но нападающий и должен все время забивать. Тем более в официальных играх. Только этого мы не увидели.
- Геннадий Орлов, посмотрев на игру Кокорина, задается вопросом, уважает
ли он себя? Как считаете, уважает?
- Это надо не меня, а Сашу спрашивать. То, что игра у него не получается, – видно. Видно, что Кокорин не в своей тарелке находится. Кокорин, который начинал в «Динамо», а потом врывался в состав сборной, был одним игроком, сейчас – совершенно другой. Такое впечатление, что это такой бывалый футболист. Бывалый, но только без голов. Каким бы ни был бывалым Кержаков, он периодически голы забивает…
- Но Кержаков сейчас травмирован.
- Главное для любого игрока и нападающего, в частности, – мотивация. Тот же Смолов это показывает. Когда на Федоре поставили крест, говорили только про Кокорина. А получилось все наоборот. Именно Смолов сейчас главная боевая единица для сборной, а не Кокорин.
- Почему в итоге все так получилось? Вы же обоих хорошо знаете.
- Знаю-то, знаю... Наверное, один снизил ответственность, футбол отошел на второй план, поэтому и получилось так. Хороший форвард каждый день должен выдавать продукцию – то есть голы. Ценится тот, кто создает моменты и забивает. Этого у Кокорина нет.
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- Вы говорите, что он должен забивать, Андрей Кобелев несколько лет
назад говорил, что вот-вот – и Кокорин станет щелкать голы, как орешки. Этого
не произошло. Мы потеряли Кокорина как нападающего?
- Кокорин еще не самый старый, но в его игре наметился регресс – это очевидно. Может что-то не получаться, человек старается, это видно. Но здесь такое впечатление, что игрок – как сытый кот. А сытый кот мышей ловить не будет.