Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Эстафета. Женщины
Футбол  Бастия- : -Монако
Хоккей  Металлург0 : 0Трактор
Футбол  Ювентус- : -Палермо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Силкин: Кокорин – как сытый кот. Такой мышей ловить не будет

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Александр Кокорин
Александр КокоринИсточник: ФК «Зенит»

Экс-главный тренер «Динамо» Сергей Силкин, тренировавший Александра Кокорина и Федора Смолова, в интервью «Советскому спорту» рассказал, почему в игре Александра наметился регресс и почему теперь на нем, а не на Федоре ставят крест.

- Как оцените игру Кокорина против «Андерлехта»?
- Оценивать надо по голам или опасным моментам. Если этого нет – значит, «двойка» за игру.

Брюссельские в капусту изрубили «Зенит». Почему команда Луческу была плоха

- Почему Кокорин ничем не запомнился? На сборах ведь забивал…
- Забивал, да. Но нападающий и должен все время забивать. Тем более в официальных играх. Только этого мы не увидели.

- Геннадий Орлов, посмотрев на игру Кокорина, задается вопросом, уважает ли он себя? Как считаете, уважает?
- Это надо не меня, а Сашу спрашивать. То, что игра у него не получается, – видно. Видно, что Кокорин не в своей тарелке находится. Кокорин, который начинал в «Динамо», а потом врывался в состав сборной, был одним игроком, сейчас – совершенно другой. Такое впечатление, что это такой бывалый футболист. Бывалый, но только без голов. Каким бы ни был бывалым Кержаков, он периодически голы забивает…

- Но Кержаков сейчас травмирован.
- Главное для любого игрока и нападающего, в частности, – мотивация. Тот же Смолов это показывает. Когда на Федоре поставили крест, говорили только про Кокорина. А получилось все наоборот. Именно Смолов сейчас главная боевая единица для сборной, а не Кокорин.

- Почему в итоге все так получилось? Вы же обоих хорошо знаете.
- Знаю-то, знаю... Наверное, один снизил ответственность, футбол отошел на второй план, поэтому и получилось так. Хороший форвард каждый день должен выдавать продукцию – то есть голы. Ценится тот, кто создает моменты и забивает. Этого у Кокорина нет.

«Ивановичу мяч за спину бросают, а он не бежит...». Ловчев о матче «Андерлехт» - «Зенит»

- Вы говорите, что он должен забивать, Андрей Кобелев несколько лет назад говорил, что вот-вот – и Кокорин станет щелкать голы, как орешки. Этого не произошло. Мы потеряли Кокорина как нападающего?
- Кокорин еще не самый старый, но в его игре наметился регресс – это очевидно. Может что-то не получаться, человек старается, это видно. Но здесь такое впечатление, что игрок – как сытый кот. А сытый кот мышей ловить не будет. 

Голосование: Какие российские клубы пробьются в 1/8 финала Лиги Европы?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Он играл за муку и воду. И где теперь?». Орещук о том, кто забивал «Зениту»«Он играл за муку и воду. И где теперь?». Орещук о том, кто забивал «Зениту»Роман Орещук – о своем назначении на пост спортивного директора «Торпедо» и авторе дубля в ворота «Зенита» Франке Ачимпонге.Юрий Желудков: Не вижу никаких шансов у «Зенита» с такой игрой пройти «Андерлехт»Бывший полузащитник «Зенита» Юрий Желудков поделился впечатлениями о первом матче питерского клуба в 1/16 финала Лиги Европы против бельгийского «Андерлехта».Александр Бубнов: Я очень сомневаюсь, что «Зениту» удастся отыгратьсяФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение «Зенита» от «Андерлехта» (0:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.Александр Бубнов: Если бы организаторы не завышали стоимость билетов, то на матче «Ростова» был бы аншлагФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу «Ростова» над чешской «Спартой» (4:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.Александр Бубнов: Смолов провел плохой матч и на это есть объективная причинаФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу «Краснодара» над «Фенербахче» (1:0) в матче 1/16 финала Лиги Европы.Федор Щербаченко: «Краснодару» трудно будет выдержать в Стамбуле психологическое давлениеБывший главный тренер «Мордовии» Федор Щербаченко прокомментировал победу «Краснодара» над «Фенербахче» (1:0) в матче 1/16 финала Лиги Европы.Юрий Белоус: «Спарта» может показать феерический футбол у себя домаБывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус поделился впечатлениями после матча 1/16 финала Лиги Европы «Ростов» - «Спарта». Напомним, что ростовчане победили со счетом 4:0.Константин Лепехин: Возможно, мы слишком многого от Ивановича ждемЭкс-полузащитник «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал дебют Эрнани и Бранислава Ивановича в матче против «Андерлехта» (0:2) в 1/16 финала Лиги Европы.Константин Лепехин: Есть много факторов, которые объясняют неудачи «Зенита»Экс-полузащитник «Зенита» Константин Лепехен прокомментировал поражение команды от «Андерлехта» (0:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.Защитник «Андерлехта» Десхахт: Выход Ачимпонга застал «Зенит» врасплохЗащитник «Андерлехта» Оливье Десхахт поделился впечатлениями от матча 1/16 финала Лиги Европы против «Зенита» (2:0).Тайсон: Поздравляю болельщиков «Шахтера» с великолепной победойПолузащитник донецкого «Шахтера» Тайсон поделился впечатлениями после матча против «Сельты» в 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.Николас Ломбертс: У меня есть три месяца, чтобы попрощаться со всеми в «Зените»Защитник «Зенита» Николас Ломбертс поделился впечатлениями от матча против «Андерлехта» (0:2).«Терек» арендовал защитника «Ромы». Таблица трансферов РФПЛ«Терек» арендовал защитника «Ромы». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Алексей Игонин: «Зенит» очень много увлекался индивидуальной игройБывший игрок «Зенита» Алексей Игонин поделился впечатлениями от матча 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (0:2).Владимир Стогниенко: «Зениту» срочно нужно прибавлятьКомментатор Владимир Стогниенко поделился впечатлениями от матча 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Андерлехтом» (0:2).Юрий Газинский: Нужно извлечь ошибки и ехать в Турцию играть на результатПолузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал первый матч 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» (1:0) в Краснодаре.Ужасно, «Зенит»! Михаил Борзыкин – о поражении питерцев в Лиге ЕвропыУжасно, «Зенит»! Михаил Борзыкин – о поражении питерцев в Лиге ЕвропыОбозреватель «Советского спорта» разбирает игру «Зенита» с «Андерлехтом» и приходит к выводу: питерцы провалили подготовку.Налдо: Если ван Перси будет играть в Стамбуле, нам нужно не дать ему развернутьсяЗащитник «Краснодара» Налдо подвел итоги первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» (1:0) в Краснодаре.Посмотрим, что Ибрагимович с Джеко против «Ростова» покажут!Посмотрим, что Ибрагимович с Джеко против «Ростова» покажут!Обозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик – о прошедших матчах Лиги Европы.Вандерсон: Не дали «Фенербахче» ни единого шансаФорвард «Краснодара» Вандерсон оценил игру команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» (1:0) в Краснодаре.
Главные новости
Биатлон
Германия выиграла женскую эстафету на чемпионате мира, Россия – десятая
Биатлон
Волков, Цветков, Бабиков и Шипулин выступят в эстафете на чемпионате мира по биатлону
Биатлон
Шипулин, Гараничев и Цветков выступят в масс-старте на чемпионате мира по биатлоне
Футбол
«Крылья Советов» арендовали Зуева у «Спартака»
Футбол
Месси попросил Гвардиолу вернуться в «Барселону»
Футбол
Болельщик «Орла»: Журналисты ВВС сами просили надеть какие-то маски, чтобы навести ужас на своих соотечественников
Футбол
«Матч» закрыл программу «Культ тура»
Футбол
Александр Бубнов: Я очень сомневаюсь, что «Зениту» удастся отыграться
Фигурное катание
Чен лидирует после короткой программы на чемпионате четырех континентов
Шахматы
Борис Спасский: Сказал Фишеру: «Бобби, хватит заниматься ерундой»
все новости
Андерлехт
Андерлехткалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Сергей Силкин
Сергей Силкинвсе новости
Александр Кокорин
Александр Кокоринвсе новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости