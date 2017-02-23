Психопат в ринге. Как «убивали» Риддика Боу (видео)
23 февраля 2013 года свой последний бой в карьере провел знаменитый польский тяжеловес Анджей Голота. «Советский спорт» вспоминает два поединка поляка с Риддиком Боу, которые прославили Голоту на весь мир.
Примечательно, что всей этой истории могло и не случиться. Первая встреча боксеров была на грани срыва. Буквально за считанные часы до боя Голота отказался выходить на ринг. Он готовился к 10-раундовому поединку. Но в контракте этот пункт не был четко прописан. У Боу в последний момент появилась возможность провести 12 раундов, которой он воспользовался. Голота категорически был против. Но вопрос был решен, когда поляку пообещали вознаграждение за счет гонорара Боу.
ПЕРВЫЙ БОЙ
В предыдущем поединке Боу одолел Эвандера Холифилда. То была уже их третья встреча и вторая победа Боу. Американец хотел вернуть себе титулы, которые носил Леннокс Льюис. На пути Боу было препятствие в лице Анджея Голоты, которого американец всерьез не воспринимал. И это стало его главной ошибкой в карьере.
Послужной список поляка не представлял особого интереса. Да, 28 побед, но почти половина (13) – соперники с двухзначным количеством поражений. Еще семеро – более пяти поражений, а имена остальных ни о чем никому не скажут.
Боу даже
толком не стал готовиться к бою. Более шести месяцев он отдыхал. Даже не думал
сбрасывать лишние килограммы. Американец видел себя народным чемпионом. Разве
ему соперник какой-то Голота? Ведь, в те времена все американцы были уверены, что белые
парни не могут заниматься двумя вещами: баскетболом и боксом.
Но начался бой. И многое в сознании американцев изменилось. Голота не просто доминировал на ринге, он планомерно деклассировал и уничтожал Боу. Всеми способами. У многих в головах крутился вопрос: «Как, черт возьми, Холифилд не нокаутировал Боу?»
Поединок бы
и завершился победой Голоты, но... Порой трудно понять, что творится в голове
человека. Тем более, в голове боксера. В случае с Голотой дело вовсе принимает клинический характер.
Рефери Уэйн Келли был хорошо осведомлен о грязных приемах поляка. Голота укусил Самсона По'Уха и боднул Данелла Николсона. «У меня есть план на случай, если этот парень укусит Боу. Он больше никого кусать не сможет», - сказал Келли. Но он представить не мог какие проблемы возникнут.
Итак, вопреки прогнозам, Голота вчистую «выносил» более именитого соперника и готовил сенсацию. Вдруг… Один удар ниже пояса, второй... Оба не акцентированы. Случайность? Совпадение? Келли сделал два предупреждения Голоте. Боу особо не возмущался. Но в четвертом раунде американец пропускает такой удар, что звон его «колокольчиков» услышал весь зал. Келли моментально снял очко с поляка, а Боу корчился на ринге больше минуты.
Казалось, что поляк выводы сделал и подобное не повторится. Но... шестой раунд и новый удар ниже пояса. Гримаса боли на лице Риддика говорила о том, что индийские сироты, голодные африканцы и бездомные жители Мехико – настоящие любимчики судьбы и им на каждом шагу сопутствует удача. В это нетрудно было поверить, потому что именно Боу выглядел самым несчастным человеком на свете в ту минуту.
В перерыве Боу продолжил жаловаться рефери на соперника. Голос здоровенного афроамериканца был похож на детский альт. Он как школьник жаловался учителю, что его побил старшеклассник. Келли ответил, что «старшеклассник уже наказан, а за рецидив будет исключен из школы». Боу невольно согласился, хотя и предпочел бы, чтобы «исключение» состоялось немедленно.
И не зря. Уже в следующем раунде Боу вновь получает удар ниже пояса. Да еще такой, что больно было смотреть. И не дай бог такое испытать.
Рефери остановил поединок и поднял руку лежащего Боу, присудив ему победу. И тут началось «Событие» года по версии журнала The Ring.
Вся команда Боу перелезла через канаты и начала нещадно колотить поляка. Причем один из них пытался использовать для этого полицейскую рацию. В суматохе от этого прибора пострадал 74-летний Лу Дува, тренер польского боксера. Как всегда сильнее досталось тем, кто драку разнимал. Дуву вынесли на носилках.
Едва затих бой на ринге, как начался за его пределами. Местные болельщики, преимущественно афроамериканцы сцепились с поклонниками Голоты, которых было легко опознать по польским флагам.
«Напряжение многократно возросло, когда Голота был дисквалифицирован за четвертый удар ниже пояса. Даже на выходе и эскалаторах шли драки», – сказал Роб Итман, проживающий в Гарлеме.
22-летняя Бришон Шоу, пришедшая с другом сказала: «Мы были чертовски напуганы. Взялись за руки и побежали к выходу, хотя ни одно место тут не казалось безопасным».
«Я просто болел за Голоту, – сказал 37-летний поляк Альфред Кретелла. – Я стоял. Никому не мешал. И тут на меня прыгнули десять человек и начали топтать».
Семерым потребовалась медицинская помощь, а окончательный порядок был наведен только через полтора часа. Скандал был настолько велик, что потребовалось продолжение шоу, а значит и реванш.
Счет «Советского спорта»
Боксеры
1
2
3
4
5
6
7
Счет
Голота
10
10
10
9
10
9
10
68
Боу
9
9
9
9
9
9
9
64
Счет судей на момент остановки: 67-65, 67-65, 67-66 в пользу Голоты.
ВТОРОЙ БОЙ
Трудно сказать, в какой именно гонорар Боу оценил пострадавшие в первом поединки органы. Если бы он знал, как развернется вторая встреча с поляком, едва ли кто-то смог потянуть такую сумму. После окончания этой схватки американец скажет, что теперь ничто в жизни заставит его еще раз выйти против Голоты. «Моя мама родила не идиота», – слова Риддика. После этого Боу фактически завершил карьеру. Он не боксировал восемь лет, а затем провел три поединка с заштатными соперниками и окончательно завязал с боксом.
Но ко второй встрече с Голотой Боу подходил основательно. Американец осознал, что Леннокс Льюис находится очень-очень далеко, а до боя с ним еще нужно дожить, желательно целым и невредимым. По сравнению с прошлым боем Боу сбросил семь килограмм.
И это ему никак не помогло. Голота вновь принялся избивать соперника, отправив Боу во второй в жизни нокдаун. Это случилось во втором раунде. После этого поляк бросился добивать соперника, но, затратив слишком много сил, боднул американца. Да еще так, что сам получил рассечение и в награду «минус очко» от рефери.
Воспользовавшись перерывом, Риддик пришелся в себя, и пока поляк собирался с силами, Боу начал мстить. В дело пошли удары по затылку, которые рефери оставлял без внимания. В результате в четвертом раунде на настиле оказался уже Голота. Впервые в своей карьере.
Поляк рассвирепел
и отправил Боу в его последний в карьере нокдаун. Далее Голота продолжил лупить
американца вплоть до конца девятого раунда. Только чудо удерживало Боу от падания.
Как и шестью месяцами ранее, поляку для победы нужно было просто достоять в ринге до финального гонга. Стоять и ничего не делать! И тогда бы он победил. Это даже так просто. Ничего не делать. Но Анджей умудрился все испортить и на этот раз. Если в первом бою его удары ниже «ватерлинии» носили одиночный характер, на этот раз он выдал серию из трех ударов подряд, завершив дело мощным апперкотом.
«Я не могу его оправдать, – сказал после боя Лу Дува. – Я бы хотел, но не знаю, как это объяснить. Я же ему сказал: «Анджей, ты выиграл бой. Просто выйти в ринг». Что заставило его сделать то, что он сделал, я не знаю».
Второй раз победа, которая должна была достаться Голоте, из-за дисквалификации была отдана Боу. Риддик еще долго не мог подняться с настила, и больше не вернулся на прежний уровень.
Голота же успел сразиться за каждый из четырех основных чемпионских титулов. Эти четыре поединка поляк проиграл. Причем следующий бой он провел как раз с Ленноксом Льюисом за пояс WBC. И был нокаутирован в первую же минуту. История повторилась и в последнем титульном бою – с Лаймоном Брюстером. Но все же Голота вписал свое имя в историю бокса как первосортного скандалиста и главного неудачника.
Счет «Советского спорта»
Боксеры
1
2
3
4
5
6
7
8
Счет
Голота
10
9
9
7
10
10
10
10
75
Боу
9
8
10
10
8
9
9
9
72
Счет судей на момент остановки: 75-71, 75-73, 74-72 в пользу Голоты.
Кроме того, Голота боксировал с Майком Тайсоном в 2000-м году, но сбежал с ринга после второго раунда. По истечении шести минут бои ничего страшного с поляком не произошло, но он наотрез отказался продолжить бой. Покидающего зал Голоту зрители забрасывали едой, напитками и всеми попавшими под руку предметами.