Психопат в ринге. Как «убивали» Риддика Боу (видео)

Анджей Голота (слева) - Риддик Боу. Первый бой Источник: Associated Press

23 февраля 2013 года свой последний бой в карьере провел знаменитый польский тяжеловес Анджей Голота. «Советский спорт» вспоминает два поединка поляка с Риддиком Боу, которые прославили Голоту на весь мир.

Примечательно, что всей этой истории могло и не случиться. Первая встреча боксеров была на грани срыва. Буквально за считанные часы до боя Голота отказался выходить на ринг. Он готовился к 10-раундовому поединку. Но в контракте этот пункт не был четко прописан. У Боу в последний момент появилась возможность провести 12 раундов, которой он воспользовался. Голота категорически был против. Но вопрос был решен, когда поляку пообещали вознаграждение за счет гонорара Боу.

ПЕРВЫЙ БОЙ

В предыдущем поединке Боу одолел Эвандера Холифилда. То была уже их третья встреча и вторая победа Боу. Американец хотел вернуть себе титулы, которые носил Леннокс Льюис. На пути Боу было препятствие в лице Анджея Голоты, которого американец всерьез не воспринимал. И это стало его главной ошибкой в карьере.

Послужной список поляка не представлял особого интереса. Да, 28 побед, но почти половина (13) – соперники с двухзначным количеством поражений. Еще семеро – более пяти поражений, а имена остальных ни о чем никому не скажут.

Боу даже толком не стал готовиться к бою. Более шести месяцев он отдыхал. Даже не думал сбрасывать лишние килограммы. Американец видел себя народным чемпионом. Разве ему соперник какой-то Голота? Ведь, в те времена все американцы были уверены, что белые парни не могут заниматься двумя вещами: баскетболом и боксом.



Но начался бой. И многое в сознании американцев изменилось. Голота не просто доминировал на ринге, он планомерно деклассировал и уничтожал Боу. Всеми способами. У многих в головах крутился вопрос: «Как, черт возьми, Холифилд не нокаутировал Боу?»

Поединок бы и завершился победой Голоты, но... Порой трудно понять, что творится в голове человека. Тем более, в голове боксера. В случае с Голотой дело вовсе принимает клинический характер.



Рефери Уэйн Келли был хорошо осведомлен о грязных приемах поляка. Голота укусил Самсона По'Уха и боднул Данелла Николсона. «У меня есть план на случай, если этот парень укусит Боу. Он больше никого кусать не сможет», - сказал Келли. Но он представить не мог какие проблемы возникнут.

Итак, вопреки прогнозам, Голота вчистую «выносил» более именитого соперника и готовил сенсацию. Вдруг… Один удар ниже пояса, второй... Оба не акцентированы. Случайность? Совпадение? Келли сделал два предупреждения Голоте. Боу особо не возмущался. Но в четвертом раунде американец пропускает такой удар, что звон его «колокольчиков» услышал весь зал. Келли моментально снял очко с поляка, а Боу корчился на ринге больше минуты.

Казалось, что поляк выводы сделал и подобное не повторится. Но... шестой раунд и новый удар ниже пояса. Гримаса боли на лице Риддика говорила о том, что индийские сироты, голодные африканцы и бездомные жители Мехико – настоящие любимчики судьбы и им на каждом шагу сопутствует удача. В это нетрудно было поверить, потому что именно Боу выглядел самым несчастным человеком на свете в ту минуту.

В перерыве Боу продолжил жаловаться рефери на соперника. Голос здоровенного афроамериканца был похож на детский альт. Он как школьник жаловался учителю, что его побил старшеклассник. Келли ответил, что «старшеклассник уже наказан, а за рецидив будет исключен из школы». Боу невольно согласился, хотя и предпочел бы, чтобы «исключение» состоялось немедленно.

И не зря. Уже в следующем раунде Боу вновь получает удар ниже пояса. Да еще такой, что больно было смотреть. И не дай бог такое испытать.

Несчастный, несчастный Риддик Боу. Он выиграл этот бой Источник: Associated Press

Рефери остановил поединок и поднял руку лежащего Боу, присудив ему победу. И тут началось «Событие» года по версии журнала The Ring.

Вся команда Боу перелезла через канаты и начала нещадно колотить поляка. Причем один из них пытался использовать для этого полицейскую рацию. В суматохе от этого прибора пострадал 74-летний Лу Дува, тренер польского боксера. Как всегда сильнее досталось тем, кто драку разнимал. Дуву вынесли на носилках.

Окончания первого боя между Голотой и Боу Источник: Associated Press

Едва затих бой на ринге, как начался за его пределами. Местные болельщики, преимущественно афроамериканцы сцепились с поклонниками Голоты, которых было легко опознать по польским флагам.

«Напряжение многократно возросло, когда Голота был дисквалифицирован за четвертый удар ниже пояса. Даже на выходе и эскалаторах шли драки», – сказал Роб Итман, проживающий в Гарлеме.

22-летняя Бришон Шоу, пришедшая с другом сказала: «Мы были чертовски напуганы. Взялись за руки и побежали к выходу, хотя ни одно место тут не казалось безопасным».

«Я просто болел за Голоту, – сказал 37-летний поляк Альфред Кретелла. – Я стоял. Никому не мешал. И тут на меня прыгнули десять человек и начали топтать».

Семерым потребовалась медицинская помощь, а окончательный порядок был наведен только через полтора часа. Скандал был настолько велик, что потребовалось продолжение шоу, а значит и реванш.

Счет «Советского спорта»

Боксеры 1 2 3 4 5 6 7 Счет Голота 10 10 10 9 10 9 10 68 Боу 9 9 9 9 9 9 9 64 Счет судей на момент остановки: 67-65, 67-65, 67-66 в пользу Голоты.

ВТОРОЙ БОЙ

Трудно сказать, в какой именно гонорар Боу оценил пострадавшие в первом поединки органы. Если бы он знал, как развернется вторая встреча с поляком, едва ли кто-то смог потянуть такую сумму. После окончания этой схватки американец скажет, что теперь ничто в жизни заставит его еще раз выйти против Голоты. «Моя мама родила не идиота», – слова Риддика. После этого Боу фактически завершил карьеру. Он не боксировал восемь лет, а затем провел три поединка с заштатными соперниками и окончательно завязал с боксом.

Но ко второй встрече с Голотой Боу подходил основательно. Американец осознал, что Леннокс Льюис находится очень-очень далеко, а до боя с ним еще нужно дожить, желательно целым и невредимым. По сравнению с прошлым боем Боу сбросил семь килограмм.

И это ему никак не помогло. Голота вновь принялся избивать соперника, отправив Боу во второй в жизни нокдаун. Это случилось во втором раунде. После этого поляк бросился добивать соперника, но, затратив слишком много сил, боднул американца. Да еще так, что сам получил рассечение и в награду «минус очко» от рефери.

Воспользовавшись перерывом, Риддик пришелся в себя, и пока поляк собирался с силами, Боу начал мстить. В дело пошли удары по затылку, которые рефери оставлял без внимания. В результате в четвертом раунде на настиле оказался уже Голота. Впервые в своей карьере.

Поляк рассвирепел и отправил Боу в его последний в карьере нокдаун. Далее Голота продолжил лупить американца вплоть до конца девятого раунда. Только чудо удерживало Боу от падания.



Как и шестью месяцами ранее, поляку для победы нужно было просто достоять в ринге до финального гонга. Стоять и ничего не делать! И тогда бы он победил. Это даже так просто. Ничего не делать. Но Анджей умудрился все испортить и на этот раз. Если в первом бою его удары ниже «ватерлинии» носили одиночный характер, на этот раз он выдал серию из трех ударов подряд, завершив дело мощным апперкотом.

«Я не могу его оправдать, – сказал после боя Лу Дува. – Я бы хотел, но не знаю, как это объяснить. Я же ему сказал: «Анджей, ты выиграл бой. Просто выйти в ринг». Что заставило его сделать то, что он сделал, я не знаю».

Второй раз победа, которая должна была достаться Голоте, из-за дисквалификации была отдана Боу. Риддик еще долго не мог подняться с настила, и больше не вернулся на прежний уровень.

Риддик Боу теперь ходит только в такой позе Источник: Associated Press

Голота же успел сразиться за каждый из четырех основных чемпионских титулов. Эти четыре поединка поляк проиграл. Причем следующий бой он провел как раз с Ленноксом Льюисом за пояс WBC. И был нокаутирован в первую же минуту. История повторилась и в последнем титульном бою – с Лаймоном Брюстером. Но все же Голота вписал свое имя в историю бокса как первосортного скандалиста и главного неудачника.